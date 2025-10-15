フィットイージー株式会社 「東京証券取引所プライム市場」及び「名古屋証券取引所プレミア市場」への上場市場区分変更に関するお知らせ

フィットイージー株式会社 本日、フィットイージー株式会社（以下：当社）の株式が東京証券取引所スタンダード市場から東京証券取引所プライム市場、名古屋証券取引所メイン市場から名古屋証券取引所プレミア市場へ上場市場区分を変更されましたことをお知らせいたします。記念セレモニーの様子 2025年10月15日（水） ＠東京証券取引所

これもひとえに、株主の皆様、ご会員の皆様、お取引先をはじめとした関連する全てのステークホルダーの皆様からのご支援の賜物であると、心より深く感謝申し上げます。

この度の東京証券取引所プライム市場及び名古屋証券取引所プレミア市場への上場市場区分変更を機に、今後も更なる事業の拡大と企業価値の向上に努めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

当社のIR情報に関しては、コーポレートサイト(https://fiteasy.co.jp/)よりご確認ください。

なお、東証プライム市場への上場市場区分変更に関する詳細につきましては、日本取引所グループのWebサイト(https://www.jpx.co.jp/)を、名証プレミア市場への上場市場区分変更に関する詳細につきましては、名古屋証券取引所のWebサイト(http://www.nse.or.jp/)をご参照ください。

◆フィットイージー 事業概要

当社は現在、全国に220店舗以上のアミューズメントフィットネスクラブを展開。

「“楽しみながら”健康になれる、目標達成できる」特別な空間を提供している当社は、初心者から上級者まで幅広い方々を対象に、最新のマシンやスタジオなどのトレーニング設備をはじめ、シミュレーションゴルフやプライベートサウナ、高濃度酸素ルーム、水素ルーム、ドライブシミュレーター、骨盤底筋トレーニングマシンなど、多彩なアミューズメントサービスを導入しています。

またこれらのアミューズメントサービスとトレーニングと組み合わせることで、いつでも究極の健康体験を味わえるフィットネスクラブとなっています。

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

資 本 金：1,356,005,125円

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

従 業 員 数：304名 ※2025年10月1日現在

店 舗 数：224店舗 ※2025年10月15日現在

U R L ：https://fiteasy.jp/（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/（コーポレートサイト）