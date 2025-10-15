東京にあるストーンサークル、多彩な「はにわ」に出会える古墳などーー秋のお出かけは“古代ロマン”スポットへ！

ぴあ株式会社

ぴあ株式会社より、『古代ロマンを満喫 ときめく歴史さんぽ 関東版』が発売中です。

都会の真ん中にある神社に突如現れる縄文時代の遺跡、駅のすぐそばにあるストーンサークル、奇妙な見た目の横穴古墳に、にぎやかな埴輪に彩られた古墳、伝説の巨人が見守る古代の庭――。

「古代ロマン」への入り口は、実はあなたの生活のすぐそばにあります。古墳や遺跡をめぐる歴史さんぽへ、タイムスリップ気分で出かけてみませんか？

『古代ロマンを満喫 ときめく歴史さんぽ』（ぴあMOOK）

本書では、東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城の各都県にある41の「古代ロマン」スポットを紹介しています。

古墳シンガーで「古墳にコーフン協会」会長・まりこふんさんによる基礎知識コラムも充実。歴史に詳しくない方にも親しみやすく、読みやすい一冊です。

保渡田古墳群（群馬県）

◆◇巻頭特集◇◆

保渡田古墳群（群馬県）／さきたま古墳公園（埼玉県）／大塚・歳勝土遺跡公園（神奈川県）／吉見百穴（埼玉県）

◆◇第１章 南関東の古代ロマンをゆく◆◇

国史跡 武蔵府中熊野神社古墳、狛江古墳群、代々木八幡遺跡、大森貝塚遺跡庭園、田端環状積石遺構など

◆◇第２章 北関東の古代ロマンをゆく◇◆

大室古墳群、岩宿遺跡・岩宿ドーム、史跡観音山古墳、白石古墳群など

吉見百穴（埼玉県）国史跡 武蔵府中熊野神社古墳（東京都）

●『古代ロマンを満喫 ときめく歴史さんぽ 関東版』

https://book.pia.co.jp/book/b669020.html

【出版概要】

タイトル：古代ロマンを満喫 ときめく歴史さんぽ 関東版

発行：ぴあ株式会社

発売：2025年9月30日

定価：1210円（本体1100円＋税）

判型：A4変形 本体80ページ 無線綴じ

書店、コンビニほか、ネット書店にて販売。電子版も同日発売。

【Amazon】 https://www.amazon.co.jp/dp/4835645650

【楽天ブックス】 https://books.rakuten.co.jp/rb/18379762/