航空自衛隊浜松基地 × 知久屋のコラボ「空（から）上げ弁当」2025年10月16日（木）販売開始！

株式会社知久

健康惣菜・弁当を手がける「知久屋」（本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：知久利克）は、航空自衛隊浜松基地とのコラボレーションによる新商品「空（から）上げ弁当」を、10月16日（木）より知久屋全店舗にて販売いたします。本商品は、今月10月26日（日）に開催される「エアフェスタ浜松」にあわせた1か月間限定の販売となっております。今回のコラボは“静岡の食を支える知久屋”と“静岡の空を守る浜松航空自衛隊”、それぞれのフィールドで地域に貢献する二者がタッグを組んだ、まさに静岡の「地上と空の共演」。地域の方々はもちろん、全国の航空自衛隊ファンの皆様にも、静岡ならではの味わいを通して、地域の魅力を感じていただければ幸いです。

◆みかん香る！浜松基地の「空自空（から）上げ（※）」

みかん風味のからあげと別添えのみかん酢ソース

今回の弁当に入る「空（から）上げ（※）」は、静岡県産の温州みかんと知久屋自家製の塩こうじで鶏もも肉を漬け込み、風味豊かに揚げた特製からあげです。さらに、同じく静岡県産温州みかんを使った特製みかん酢ソースを別添え。こちらをかけていただくことで、後味さっぱりとお楽しみいただけます。その他にも、知久屋自慢の手作り副菜も入っていますので、栄養バランスもばっちりです。

からっと隊長：「空自空上げ」のPRキャラクター

※「空自空（から）上げ」とは

海上自衛隊といえば「カレー」ですが、航空自衛隊では、鶏のからあげのことを「より上を目指す」という意味で「空自空（から）上げ」と呼び、全国各基地の給食やイベント等で、それぞれの地域の特色を活かした空上げを提供しております。

空自空上げについて

https://www.mod.go.jp/asdf//special/karaage/

◆知久屋こだわりの「自家製塩こうじ」について

知久屋の自家製塩こうじ

知久屋の塩こうじは、麹づくりからすべて自社で行っています。自家製の米麹と、ミネラル豊富な天然塩をじっくり発酵させることで、自然な甘みとまろやかな味わいを引き出しました。そんな塩こうじに漬け込んだ唐揚げは、発酵の力でふっくらやわらかな食感と噛むほどに広がる旨みが特徴です。

◆商品概要

【商品名】航空自衛隊浜松基地 空上げ弁当

【発売日】2025年10月16日（木）

【販売先】知久屋 全店舗

【価格】777円（税込）～

※価格は、店舗により異なる場合がございます。

◆会社概要

知久屋は、静岡県浜松市を拠点に、お弁当・お惣菜を手がけております。”世界一、次世代を担う子どもたちに食べさせても安心な、健康に良い美味しいお惣菜屋”を目指して、保存料・調味料(アミノ酸等)無添加、素材や調理方法にもこだわり、製造から販売までを自社にて一貫して行っております。

会社名：株式会社知久

所在地：静岡県浜松市中央区桜台1丁目2-1

代表取締役社長：知久利克

設立：1957（昭和32）年７月

事業内容：惣菜・弁当の製造販売

公式サイト：https://www.chikuya.co.jp

インスタグラム：https://www.instagram.com/chikuya_kenkou/