TWOSTONE&Sons 2025年８月期 通期決算発表 売上・売上総利益ともに創業以来の最高値更新を継続、来期営業利益は60％増を見込む

株式会社TWOSTONE&Sons（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：河端保志、代表取締役COO：高原克弥、証券コード：7352、以下 当社）は、本日2025年10月15日、2025年８月期 通期決算を発表しました。

■2025年８月期 通期業績サマリー

通期売上高は18,077百万円となり、前年比3,786百万円増（26.5％増）での着地となりました。売上・売上総利益ともに、創業以来の最高値更新を継続しております。

当期は年間を通じて中長期の事業拡大を見据えた組織体制強化を実行してまいりました。特に採用投資に注力し、コンサル・幹部人材採用に加え、正社員エンジニアの採用も積極的に行いました。その結果、通期の採用投資の金額は490百万円と、前年比155.4％増となりました。

これらの採用投資は、採用時に計上される紹介手数料が主な費用であるため、来期以降は費用発生せず、採用した人材が生み出す売上・利益のみ計上されるため、来期以降の利益貢献を見込んでおります。

採用投資以外にも、中長期を見据えた積極的な投資を継続した結果、販管費は前年比1,044百万円増と大幅に増加しましたが、その投資額を上回る事業成長の結果、営業利益は前年を大幅に上回る72.7％増の819百万円で着地しました。

■2025年８月期の注力ポイントと進捗

2025年８月期は、「幹部採用と人材の育成」「既存事業の成長と積極的なM&Aの計画・実施」「グループ間連携とガバナンス強化」の３点を注力ポイントとして掲げました。

まず「幹部採用と人材の育成」に関して、第４四半期も積極的な採用投資を行いました。その結果、営業・コンサル人材を30名、正社員エンジニアを53名採用し、中長期の収益拡大に向けた成長基盤を構築できたと考えています。これらの人材を用いて、2026年８月期以降のグループ全体の成長スピードを加速させる原動力としてまいります。

次に「既存事業の成長および積極的なM&Aの計画・実施」に関して、エンジニア稼働数は前年同期比で19.3％増となり、エンジニアマッチング事業の売上高連続更新を継続しています。また第４四半期は、株式会社enableXにてコンサル関連企業３社のM&Aを実行しました。M&Aの検討数も前年同期比で着実に増加しております。2026年８月期も積極的なM&Aの検討・実行を続けてまいります。

最後に「グループ間連携とガバナンス強化」に関して、M&A企業に対してPMIを継続するとともに、グループ会社の合併の検討など、経営の効率化を進行しております。M&Aの成功によりグループ会社も増加している当社としては、引き続きグループ連携とガバナンスの強化に取り組んでまいります。

■2026年８月期について

2026年８月期の連結業績目標について、売上・営業利益ともに2025年８月期同様の大幅な成長を計画し、売上目標は33.8％増の24,182百万円、営業利益目標は61.6％増の1,324百万円を見込んでおります。これらを達成させるべく、引き続き既存事業の成長加速に加え、M&Aによる非連続的な成長を加えた飛躍的な成長を目指してまいります。

当社は、今後も「不合理な常識を疑い、新しい合理的な常識を作り出す」という意味を込めた「BREAK THE RULES」を掲げ、IT人材や企業の価値向上のみに留まらず、不合理な常識にとらわれる社会課題解決に寄与してまいります。

■TWOSTONE&Sonsについて

エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社Branding Engineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場、証券コード：7352）へ新規上場。2023年６月１日に、「株式会社TWOSTONE&Sons（ツーストーンアンドサンズ）」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。

グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。詳しくは、TWOSTONE&Sonsコーポレートサイト（https://twostone-s.com/）をご覧ください。

