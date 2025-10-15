多方面で活躍中の声優2名を起用した音声コンテンツ『ADVENTURE STORIES』を10月15日(水)先行公開

三菱自動車工業株式会社

三菱自動車工業株式会社（以下、三菱自動車）は、東京ビッグサイト（江東区・有明）を中心に開催されるジャパンモビリティショー 2025※1出展における特別企画として、音声コンテンツ「ADVENTURE STORIES」を、10月15日(水) 11:00に一部先行公開いたします。

本コンテンツには、声優・俳優など多方面で活躍中の津田健次郎さん、若山詩音さんを起用。若山さんには、自身初の30代の役柄を演じていただきました。 『デリカD:5』、『アウトランダーPHEV』『デリカミニ』『トライトン』の4車種の個性を織り交ぜながら、三菱自動車らしい“冒険”をテーマに、声と車の環境音のみで構成された臨場感あふれる作品です。聴く人の想像力をかき立て、冒険心を刺激する内容となっています。なお、本編公開は10月29日(水)10:30を予定しております。ご期待ください。

また、ジャパンモビリティショー 2025の当社ブーステーマ「FOREVER ADVENTURE」の想いをしたためたステートメントを、お二人に読み上げていただきました。津田さんの低音で深みのある声質と、若山さんの澄んだ透明感のある声質をぜひお楽しみください。

―――――――――― 公開はジャパンモビリティショー 2025 特設サイトにて ――――――――――

https://www.mitsubishi-motors.com/jp/brand/jms2025/

■お二人へのインタビュー

収録を終えて、本作に関してお二人にインタビューを行いました。

Q：収録の時に気を付けたことはありますか？

（津田さん）乗っている人物のキャラクターと車のイメージが合致出来るように演じられたと思います。また、ナレーションっぽくならないよう、キャラクターに血が通っているように意識しました。尺を気にせず間を大事に取って、物語の空気を感じられるような演技ができたと思います。

（若山さん）イメージの映像に合わせて、聞いていて違和感の無いようにナチュラルに表現することに気をつけました。30代の人物はほぼ初挑戦でしたので、今回こうやって任せていただけて嬉しかったです。

Q：こだわったポイントはどこですか？

（津田さん）飽きがこないよう緩急をつけたり、空気感を変えたりして演じました。人物の感情の小さな変化などが聞いてくださるみなさんに伝わればいいなと。

（若山さん）ナレーション部分は日常の中の運転で冒険に出かけるワクワク感や楽しさを出せるように意識し、セリフ部分では逆に、ナレーションとギャップが出せるように意識しました。頭で考えている時の声と、口に出して実際に話す声は違うように、細かな部分が表現できるよう気合を入れて演じましたので、ぜひ注目して聴いてほしいです。

Q：ファンへのメッセージをお願いいたします！

（津田さん）今までやったことがないタイプの仕事でしたが、楽しんで聴いていただきたいです。もしこの物語を聴いて興味を持っていただけたら、是非車にも乗ってみてください。

（若山さん）車に乗って冒険に出るワクワク感や、非日常の体験にチャレンジしてみようかなと思えるような物語が、映像や音に合わせてお芝居で表現できたかなと思います。この映像をきっかけに楽しくドライブに出ていただけたら嬉しいです！

■担当声優プロフィール

津田健次郎さん（1枚目写真左）

1971年6月11日生まれ。大阪府出身。声優・俳優。アニメ・吹替・ナレーターなどの声優業、舞台・映像の俳優業を中心に、映像監督や作品プロデュースなど幅広く活躍。2021年に第15回声優アワード主演男優賞受賞。2024年には、第53回ベストドレッサー賞芸能部門を受賞。

近年の主な出演には、アニメ「呪術廻戦」「チ。―地球の運動について―」、「ねこに転生したおじさん」、TBSドラマ「西園寺さんは家事をしない」、NHK連続テレビ小説「あんぱん」、映画「恋愛裁判」、映画「沈黙の艦隊」ほか俳優としても広く活躍している。2025年10月からTBSドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」に出演予定。

若山詩音さん（1枚目写真右）

1998年2月10日生まれ。千葉県出身。声優・俳優。幼少期より子役として活動を始め、現在は声優・俳優として活動中。近年の主な出演作には、アニメ「ダンダダン」モモ＜綾瀬桃＞役、「リコリス、リコイル」井ノ上たきな役、「負けヒロインが多すぎる!」焼塩檸檬役、「マリッジトキシン」城崎メイ役などがある。

■音声コンテンツ「ADVENTURE STORIES」紹介

１. 「ADVENTURE STORIES BY DELICA:D5」（CV 津田健次郎さん）

息子を連れてオートキャンプに出掛ける父。初めての経験に興奮する息子につられて、自身も気持ちが高揚していく。大自然の中で、わが子の成長を想う父の物語を、津田さんが表現しました。

２. 「ADVENTURE STORIES BY OUTLANDER PHEV」（CV 若山詩音さん）

仕事から離れて、朝早くから一人旅に出かけるキャリアウーマンの物語。目的地はあえて決めず愛車とともに走った先で、とあるお店を見つけます。無計画ながらも充実した冒険の物語を、若山さんが表現しました。

３. 「ADVENTURE STORIES BY DELICA MINI」（CV 若山詩音さん）

買い物帰りに、ふと海が見たくなり、家路とは別の方向に車を走らせた母親の物語。たどり着いた先での思いがけない出会いに、彼女は自身と小さな約束をします。日常から離れた小さな冒険に心躍る母親の細やかな心の動きを、若山さんが表現しました。

４. 「ADVENTURE STORIES BY TRITON」（CV 津田健次郎さん）

子どもの頃に感じた疑問に応えるかのように、一目惚れをした相棒と、憧れていたオフロードドライブに挑戦する男性の物語。冒険を阻む壁を乗り越えた先で、彼はひとつの答えを見つけます。長年の夢に挑戦し、心が踊る男性の物語を、津田さんが表現しました。

■ジャパンモビリティー 2025 当社出展概要

当社は、東京ビッグサイト（江東区・有明）を中心に開催されるジャパンモビリティショー 2025※1において、「FOREVER ADVENTURE」をブーステーマに出展し、遠い未来であっても変わることのない“冒険”の素晴らしさを人々に伝え、冒険心を呼び覚ます車を提供することで、心豊かな未来のモビリティライフを実現します。

＜ブーステーマロゴ＞

＜ブースステートメント＞

道なき道を走る。困難を乗り越える。

美しく壮大な自然と出会い、驚きと感動を手に入れる。

10年後も、20年後も、たとえそれが100年後であっても、

私たちを魅了する冒険の素晴らしさは変わらない。

どんなに厳しく過酷な環境だって。どんなに不確かで遠い未来だって。

三菱自動車となら、どんな冒険からも無事に帰ってこられる。

さあ、未来へ走りだそう。

三菱自動車と一緒に、これからも、ずっと。

※津田さん、若山さんによる読み上げコンテンツも、ジャパンモビリティショー 2025 特設サイトにてお楽しみいただけます。

三菱自動車は世界初披露となる電動クロスオーバーSUV のコンセプトカーをはじめとした車両展示や五感を刺激するブース展示を通し、冒険心を呼び覚ます心豊かな未来のモビリティライフを提案します。 「FOREVER ADVENTURE」をテーマに、いつの時代も変わらない冒険の素晴らしさをお伝えします。コンセプトカーの世界観を忠実に表現し広大な砂漠への冒険をイメージしたブース造形は、五感で体感できる演出を随所に取り入れることで、来場者の没入感を高め冒険心をかき立てます。ブース企画では三菱自動車が提案する冒険の世界観を体験することができる様々なコンテンツをご用意しています。

▼ジャパンモビリティショー2025に関する様々な情報を発信するスペシャルサイトを開設。

＜日本語＞ https://www.mitsubishi-motors.com/jp/brand/jms2025/

＜英語＞ https://www.mitsubishi-motors.com/en/brand/jms2025/

※1：ジャパンモビリティショー2025 は一般社団法人 日本自動車工業会が主催し、2025 年10 月29 日(水)～30日(木)午前はプレスデー、31 日(金)は特別招待日、31 日(金)午後～11 月9 日(日)は一般公開日として開催されます。