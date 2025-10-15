第27回 人事・労務 アップデートセミナー ～弁護士があなたの疑問にお答えします～ 問題社員を生まない仕組みづくり「行動規範・その他制度編」を開催

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷哲）は、2025年10月22日（水）11:00～12:00に、問題社員を生まない組織づくりにおける「行動規範・その他制度編」の重要性について学ぶオンラインセミナーを開催いたします。日米の労働法に精通した弁護士の先生方をお迎えし、実例等を踏まえて解説する人気のシリーズ「人事、労務アップデートセミナー」の一環として、今回は「問題社員を生まない仕組みづくり」の第5弾として、社員の望ましい行動を明文化する行動規範や、就業規則を補完する様々な制度に焦点を当てて解説します。

■ 問題社員がもたらす二つの重大な損失を防ぐ

組織の規模にかかわらず、あらゆる組織で問題行動を起こす社員（問題社員）が発生する可能性があります。問題社員は、就業規則の逸脱やパフォーマンス不足、勤怠不良、業務命令違反、素行不良、協調性の欠如など、様々な類型が存在します。これらの問題社員は、事業継続において、会社に大別して二つの大きな損失を与える可能性があります。

1. 利益の損失：顧客との信頼関係を壊し、会社の利益を損なう。

2. 人材の損失：優秀な社員を失う（離職）。

問題社員に対応する上司や同僚のストレスは計り知れないほど大きく、組織の雰囲気を悪化させるだけでなく、欠員補充や生産性の低下により、エンプロイヤーブランドの棄損や企業文化の醸成にも影響を及ぼしてしまいます。入社後に働き方の変化に伴って問題社員化してしまうケースもあり、未然に防ぐための仕組みづくりが大変重要です。

■ 行動規範と就業規則以外の制度を「問題社員を生まない」ための強力なツールとして機能させる

今回のセミナーでは、問題社員化を未然に防ぐために十分な仕組みづくりがされているかという課題に焦点を当てます。具体的には、ジョブディスクリプションの必要性、雇用契約書・採用条件通知書の準備、採用プロセスでの未然防止策、試用期間中のオンボーディング体制、就業規則の見直し、行動規範と評価制度の連携、そして通報制度の機能性といった、考えるべき課題を数多く想定しながら掘り下げます。

本セミナーにご参加いただくことで、社員の望ましい行動を明文化する行動規範や、就業規則を補完する様々な制度が形骸化することなく、「問題社員を生まない」ための強力なツールとして機能するよう、法的根拠に基づいた実践的な知識とノウハウのヒントを習得いただけます。また、具体的なケースを取り上げながら、日本と米国でどのような違いがあるのかを比較しながら探っていきます。

参加者の皆さまからは「今回のテーマに沿った事前質問」に限定して受け付けております。ご質問希望の方は10月17日（金）までにお申し込みフォームよりお送りください。

■ 第27回 人事・労務 アップデートセミナー 弁護士があなたの疑問にお答えします 問題社員を生まない仕組みづくり：「行動規範・その他制度編」

【日時】 2025年10月22日（水） 11:00-12:00（開場 10:50）

【開催方法】 オンライン開催

【参加費】 無料

【プログラム】

11:00-11:50：問題社員を未然に防ぐ仕組み（米国事例 / 日本事例）

11:50-12:00：Q&Aセッション

【登壇者】

Smith Gambrell Russell LLP パートナー弁護士 小島 清顕氏

増井総合法律事務所 代表弁護士（弁護士・ニューヨーク州弁護士） 増井 邦繁氏

Smith, Gambrell & Russell, LLP 交換弁護士 小池 晨氏

ランスタッド株式会社 ライズスマート事業本部 regional vice president, japan 下瀬川 和宏

【司会】

増井総合法律事務所 Business Development ＆ PR Manager 柿内 さおり氏

【このような方にお勧め】

・ 経営者および会社役員

・ 経営企画に携わる責任者およびご担当者

・ 人事責任者および人事企画または人材採用にかかわるご担当者

・ 構造改革や組織の制度設計等にかかわる責任者およびご担当者

【お申込み】 https://randstad.seminarone.com/risesmart20251022/event(https://randstad.seminarone.com/risesmart20251022/event)

【イベントお問合せ】https://www.randstad.co.jp/about/newsrelease/20251015.html

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 41,400人

[売 上] 3兆9,782億円(241億2,200万ユーロ) 2024年度実績(12月決算)

（人材サービス業として世界最大*¹）

[資 本 金] 6,816億1,436万円(41億3,300万ユーロ) 2024年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/(https://www.randstad.com/)

(1ユーロ164.92円換算/ 2024年12月末時点)

*¹ Staffing Industry Analysts 2025、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材不足の世の中にあっても、人材に寄り添う真のパートナー（Partner for talent）として、4つの専門分野（オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ）を通じクライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。また人々が有意義な仕事につき、それぞれが適切なスキルを身につけ、職場に目的と居場所を見出す手助けをします。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い、より持続可能な未来の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域（市場）で事業を展開しており、約40,000人の社員が働いています。2024年には、170万人の人々の就職を支援し、241億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を4年連続受賞

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス（DJSI）

プロフェッショナルサービス部門 10年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2024」より最高評価のベストワークプレイスに3年連続認定 (2024年12月）

■ ランスタッドのホワイトペーパーとコンテンツ

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛・ｴﾝﾌﾟﾛｲﾔｰﾌ゛ﾗﾝﾄ゛ﾘｻｰﾁ2025（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/download/form/rebr_jp2025

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛ﾜｰｸﾓﾆﾀｰﾚﾎﾟｰﾄ2025（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/download/form/workmonitor2025

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛法人向けﾌ゛ﾛｸ゛「WorkforceBiz」 https://services.randstad.co.jp/blog

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛個人向けｺﾝﾃﾝﾂｻｲﾄ「ｷｬﾘｱHUB」 https://www.randstad.co.jp/careerhub/