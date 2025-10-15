住宅購入意向は24％と2年前より5ポイントの低下 戸建てや集合住宅ともに、中古の購入検討者が増加

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：五十嵐 幹）は、2025年9月、全国20～79歳の男女3,000名を対象に「住まいに関する調査（2025年）現在の住まい編」を行いました。ここ数年で住まいの購入費用や維持費、賃貸料金の値上がりが顕著です。今回は、居住形態、住まい選びの決め手、住宅購入意向と購入したい居住形態、リフォームの経験と内容について分析をしました。





■調査結果【居住形態と決め手】

自宅の居住形態は、「持ち家戸建て」が52％と半数超え、次いで「持ち家マンション」14％。2021年と比べ「持ち家戸建て」は若干の増加。＜図1＞

現在の住まいに決めた理由は、「最寄り駅の距離、乗降客数」「商業施設の充実」が30％台、「周辺の治安」「通勤通学時間」が20％台である。持ち家、賃貸のマンションなど集合住宅居住者は「最寄り駅の距離、乗降客数」「商業施設の充実」の割合が特に高い。＜図2＞

【住宅購入意向】

賃貸居住者の住宅購入意向を聴取した。購入したい（購入+やや購入したい）は24％であり、20～40代の購入意向は2割台後半。2023年と比べ建築資材・人件費の高騰や金利の上昇からか、購入意向は5pt低下した。＜図3＞

購入したい居住形態は、「戸建て／新築で購入」が40％、「戸建て／中古で購入」と「マンション／新築で購入」が25％であり、2023年より戸建て、マンションともに中古の購入意向者が増加した。＜図4＞

【リフォーム経験とリフォーム内容】

持ち家居住者のリフォームの経験は40％。年代が上がるほどリフォーム経験率は高まり、70代は7割近くと高い。リフォームした内容は、「水まわり設備の改善」68％、「屋根や外壁のリフォーム」53％がTOP2。次いで「壁・天井・床材などの交換」「経年劣化による汚れや痛み、不具合の修繕」「室内の全面改装（リノベーション）」であった。＜図5＞

■レポート項目一覧

□ 調査結果サマリー

□ 回答者プロフィール（性別/年代/居住地/未既婚/子供の有無/職業/同居家族/同居末子学齢/世帯年収/ポテンシャル・ニーズ・クラスター判別結果）

▼調査結果 詳細

□ 自宅の住居形態／居住年数

□ 人が歩ける程度の庭の有無

□ 近所とのコミュニケーション状況

□ 自宅から最寄り駅までの徒歩時間

□ 自宅の購入金額（持ち家居住者）／月額家賃（賃貸居住者）

□ 自宅選定時の関与

□ 自宅選びの決め手（価格・広さ間取り・住宅室内環境／物件の周辺環境）

□ 自宅にある設備・機能／今後欲しい設備・機能

□ 火災報知器の設置状況

□ 賃貸居住者の住宅購入意向／購入したい住宅形態

□ 賃貸居住者の住宅非購入意向理由（自由回答抜粋）

□ 持ち家の売却予定

□ 持ち家のリフォーム経験／リフォーム内容

□ 持ち家のリフォーム意向／希望するリフォーム内容

□ リフォーム詐欺の経験

□ 持ち家戸建ての建て替え意向

□ 持ち家戸建ての建て替え意向理由（自由回答抜粋）

▼参考資料

□ ポテンシャル・ニーズ・クラスター(PNCL)について

◆レポートのダウンロードはこちらから

https://www.cross-m.co.jp/report/20251015home

■調査概要

調査手法 ：インターネットリサーチ

調査地域 ：全国47都道府県

調査対象 ：20～79歳の男女（2021年：20～69歳の男女）

調査期間 ：2025年：9月25日（木）～26日（金）

2023年：9月8日（金）～9日（土）

2021年：9月3日（金）～4日（土）

有効回答数：本調査3,000サンプル（2021年：本調査2,500サンプル）

※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります

