【10/15（水）20：00～】個人投資家向けIRセミナーのご案内 ～2026年２月期　第２四半期決算発表に関する内容～

株式会社コレックホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役：栗林憲介）は、湘南投資勉強会が主催する、個人投資家向けIRセミナーにて、本日公表した2026年２月期 第２四半期決算内容についてご説明いたします。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40575/table/82_1_3866b90d8db7114ee8ad20f23b8f98ec.jpg?v=202510150727 ]■湘南投資勉強会について

2018年に株仲間同士での銘柄ディスカッションを目的に設立。これまでに累計60社以上の企業が登壇し、初心者からベテランの方まで、株に興味を持つ多くの方々が湘南投資勉強会に参加しています。企業からの一方的なIR説明会の場になるのではなく、質疑応答の時間を多く確保し、企業と投資家、双方向のコミュニケーションの場を提供しています。

■株式会社コレックホールディングス＜会社概要＞

当社グループは、「情報コミュニケーションに感性と体温を。」をパーパスとして掲げ、より良い情報やサービスを正しく、わかりやすく、必要な人に届けることで、誰もがよりよい未来と出会える社会を目指しております。

所在地 ： 〒171-0022 東京都豊島区南池袋二丁目32番４号

設立 ： 2010年3月11日

資本金 ： 52,230,594円（2024年9月1日時点）

代表者名 ： 代表取締役 栗林 憲介

事業内容 ： メディアプラットフォーム事業/アウトソーシング事業/エネルギー事業





