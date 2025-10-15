横浜地区初出店【I′m donut？】と【dacō】10/17（金）同時オープン

株式会社ｐｅａｃｅ ｐｕｔ

福岡発祥のベーカリー「AMAM DACOTAN（アマムダコタン）」などを展開する株式会社peace put（本社：福岡市/代表取締役：平子良太）は、生ドーナツ専門店「I’m donut ?（アイムドーナツ？）」とベーカリーカフェ「dacō（ダコー）」を2025年10月17日（金）に横浜・みなとみらいに同時オープンいたします。

臨港パークの緑あふれる開放的なロケーションに誕生する「アイムドーナツ？」では、人気の生ドーナツ『I'm donut？オリジナル』に加え、海に隣接したエリアをイメージして開発した『マンハッタン』や、ピスタチオとチョコレートをふんだんに使用した『ドバイチョコレート』など、4種類の新作を含む約25種類のドーナツをご用意。

広々とした陳列台には、焼きたて・揚げたてのドーナツが次々と並び、個性豊かなドーナツが所狭しと並ぶ光景が広がります。お客様ご自身でお選びいただくスタイルを採用しており、目の前で仕上がっていくドーナツを眺めながら、“選ぶ楽しさ”と“できたてを味わう高揚感”を存分に体験していただけます。

同フロアに隣接してオープンするベーカリーカフェ「ダコー」では、ピザ窯で焼き上げる〈ナポリドーナツ〉の新たな展開として『生ナポリドーナツ』が登場。さらに惣菜系の新作を加えるなど、10種類以上の新商品を含む約50種類の商品をご用意しており、季節やシーンに合わせて楽しめるラインアップとなっています。

また、かき氷ドリンク〈ポターチェ〉から秋にぴったりの新フレーバー『焼きカボチャマロン＆アールグレイキャラメル』が登場。素材や製法にこだわったパンやドーナツを、広々としたカフェスペースで、香り豊かなドリンクとともに味わう。そんな“ダコーならではのひととき”をお楽しみいただけます。

個性あふれる横浜臨港パーク店の限定新商品

横浜臨港パーク店新商品（奥から時計回りに「ナポリサンド」「マンハッタン」「生ナポリドーナツ」「焼きカボチャマロン＆アールグレイキャラメル」）横浜臨港パーク店新商品（左「ドバイチョコレート」/右「かぼちゃのクリームチーズアマン」）

アイムドーナツ？では、海に面した街・横浜をイメージした限定メニューとして、福岡で人気を誇るオールドファッション『マンハッタン』を展開。さらに、チョコ生ドーナツにチョコクリーム、ピスタチオ風味のフレークをたっぷりサンドした『ドバイチョコレート』や、生ドーナツに濃厚なカボチャチーズクリームを入れ、表面にカボチャを乗せてこんがり焼き上げた、この季節ならではの『かぼちゃのクリームチーズアマン』など、見た目にも楽しい新作を展開します。

ダコーでは、神楽坂店でデビューした、ピザ窯で生地を焼き上げる〈ナポリシリーズ〉のラインアップをさらに拡充。高温で焼き上げた生ドーナツ生地にきび糖をまぶした『生ナポリドーナツ』や、自家製カスタードをたっぷり詰めた『生ナポリドーナツ カスタード』は、ほんのりとした甘さとふんわりした食感、香ばしさが特長の新感覚ドーナツです。さらにプロシュートやカマンベール、バジルをサンドし、イタリアが詰まった惣菜系の新作『ナポリサンド』など、生地と素材の魅力を存分に味わえるラインアップを揃えました。

自由が丘で登場した飲むかき氷ドリンク〈ポターチェ〉からは新作『焼きカボチャマロン＆アールグレイキャラメル』が登場。クリームチーズやカボチャ、栗を合わせた濃厚な自家製ソースに、アールグレイの香りとキャラメルの、ひんやりとしたやさしい甘さが重なり合う新感覚のドリンクです。

これまで以上に多くのお客様にお届けできる横浜での出店を機に、シェフの創作意欲がさらに広がり、横浜臨港パーク店ならではの新作を多数ご用意しました。朝8時のオープン時にはシンプルなドーナツやパンを中心に、昼にかけて多彩なラインアップが並び、時間帯ごとに異なる味わいをお楽しみいただけます。

＜横浜臨港パーク店 限定新商品＞テイクアウト税込

⚫︎I'm donut？

マンハッタン（421円）/ティラミス（540円）/ドバイチョコレート（572円）/かぼちゃのクリームチーズアマン（432円）

⚫︎dacō ※一部抜粋

生ナポリドーナツ（258円）/生ナポリドーナツ カスタード（422円）/生ナポリドーナツ チョコカスタード（464円）/ナポリサンド（486円）/ナポリバーガー（486円）/ダコハットダマンド（496円）/タコスドック（442円）/ダコタルト いちじく（712円）/ダコスイス カスタードホイップ（464円）/焼きカボチャマロン＆アールグレイキャラメル（680円）

※リリース配信時の情報です。今後変更になる場合がございます

店舗内装

dacō内観I'm donut？内観

過去最大規模での展開となる今回の店舗は、両ブランドともに広々としたオープンキッチンを設け、焼きたて・揚げたての臨場感が漂うライブな空間を演出。ダコーにはテラス席を備えた広々としたイートインスペースもあり、目の前に広がる自然や海辺の心地よい風を感じながら、できたてのドーナツやパンをゆったりと味わえる特別なひとときをお届けします。

幅広い世代で賑わう横浜臨港パークにて、地域の皆様やそこに訪れる方たちの憩いの場になることを願っています。

⚫︎新複合施設「横浜ティンバーワーフ」について

横浜ティンバーワーフ

「横浜ティンバーワーフ」は、みなとみらい21地区の臨港パーク内に2025 年10月17日にオープンするカフェや野外レクリエーション支援機能を備えた複合施設。

海沿いに延びる遊歩道や広大な芝生広場が広がるこの憩いの場を基点に、横浜の都心臨海部における来街者の回遊性向上と新たな魅力を創出します。

店舗概要

【I'm donut？】

・店 舗 名：I'm donut？横浜臨港パーク

・住 所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-5 横浜ティンバーワーフ1階

・営 業 時 間：8:00～19:00（完売次第閉店）

・定 休 日：不定休

・ア ク セ ス：みなとみらい線「新高島」駅、「みなとみらい」駅より徒歩約15分/横浜市営バス・ベイサイドブルー「パシフィコ横浜ノース」より徒歩約5分

・Instagram：@im.donut（https://www.instagram.com/i.m.donut/）

【dacō】

・店 舗 名：dacō横浜臨港パーク

・住 所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-5 横浜ティンバーワーフ1階

・営業時間：8:00～19:00（L.O.18:30）

・定 休 日 ：不定休

・アクセス：みなとみらい線「新高島」駅、「みなとみらい」駅より徒歩約15分/横浜市営バス・ベイサイドブルー「パシフィコ横浜ノース」より徒歩約5分

・席数：約80席

・Instagram：@daco.pan（https://www.instagram.com/daco.pan/）

※最新情報や営業時間の変更については各店舗の公式Instagramで随時お知らせします。

【会社概要】

株式会社peace put

・代表取締役：平子良太

・所 在 地：福岡県福岡市中央区桜坂1-5-15

・事 業 内 容：飲食、小売業

・WEBサイト：https://peaceput.com/