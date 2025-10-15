川崎の秋を熱く締めくくる3日間！Kawasaki Sparkフィナーレイベント「KAWASAKI CARNIVAL」を10月31日(金)~11月2日(日)に開催決定！

株式会社Color create

～音楽・ダンス・アーバンスポーツ、そして食が融合するKawasaki Sparkフィナーレイベント～

KAWASAKI CARNIVAL実行委員会は株式会社ディー・エヌ・エーおよび京浜急行電鉄株式会社の協力のもと、「Kawasaki Spark」のフィナーレを飾るスペシャルイベント、**『KAWASAKI CARNIVAL』**を開催いたします。

開催日は2025年10月31日（金）から11月2日（日）までの3日間です。

音楽、ダンス、スケートボード、ダブルダッチ、パルクール、そしてグルメまで--

カルチャーの街・川崎らしい、多彩なコンテンツが一堂に会する「Kawasaki Spark」のフィナーレにふさわしいお祭りです。

▼公式HP

https://foodfes.jp/wp/kawasaki_carnival/

■豪華DJ陣とトップダンサーが集結！

会場には日本を代表するDJ陣が登場し、川崎の夜を盛り上げます。

さらに、地元・川崎を代表する人気ダンススタジオによるショーケースや、熱いバトルが繰り広げられるダンスバトルも開催。

音楽と身体表現が交差する、エネルギッシュなステージが展開されます。

■スケートボード&ダブルダッチ&パルクールの体験も！

スケートボードエリアでは、国内外で注目を集めるLEAPSによるデモンストレーションと初心者向け体験会を実施。 また、ダブルダッチには各方面で活躍している映梨那さんをゲストに迎え、圧巻のショーケースと体験プログラムを開催します。 さらに、迫力満点のパルクールパフォーマンスも登場し、身体能力を駆使したダイナミックなショーと体験会も実施します。子どもから大人まで、見て・体験して楽しめる内容です。

■食も充実！人気キッチンカーがずらり

肉料理やさつまいもスイーツなど、秋の味覚を堪能できる人気キッチンカーが多数出店。 フード、スイーツ、ドリンクとともに、音楽やダンスを楽しめる、まさに“川崎カルチャーの集大成”といえる3日間です。

開催概要

名称

KAWASAKI CARNIVAL

開催日時

2025年10月31日（金）～11月2日（日）

・10/31(金) 16:00-21:00

・11/1(土) 11:00-21:00

・11/2(日) 11:00-20:00

会場

Kawasaki Spark （KANTOモータースクール川崎校跡地）

(〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２５)

https://kawasaki-arena-city.spark.dena.com/#access

主催

KAWASAKI CARNIVAL実行委員会

協力

株式会社ディー・エヌ・エー／京浜急行電鉄株式会社

後援

川崎市

お問い合わせ

KAWASAKI CARNIVAL実行委員会

E-mail：color-create@e-mail.jp

※詳細は公式サイトおよびSNSにて随時発表いたします。

以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社COLOR CREATE 武藤 剛亘 メールアドレス：color-create@e-mail.jp