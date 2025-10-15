【イベント】スウェーデン発ゴルフ・ファッションブランド J.LINDEBERG (ジェイリンドバーグ）がジェイアール名古屋タカシマヤに10/15(水)～21（火）期間限定オープン

株式会社グリップインターナショナル

株式会社グリップインターナショナル（本社：兵庫県神戸市、代表取締役会長兼社長 桑田隆晴）が展開するスウェーデン発のゴルフ・ファッションブランド「J.LINDEBERG （ジェイリンドバーグ）」は、2025年10月15日（水）～21（火）の期間中、ジェイアール名古屋高島屋6階 ゴルフ売場にてPO UP SHOPをオープンいたします。

出店背景

J.LINDEBERG ジェイアール名古屋タカシマヤ POPUP SHOP 告知ヴィジュアル

名古屋エリアは、ゴルフ人口が多くファッション感度も高い都市として知られています。ジェイアール名古屋タカシマヤは、上質なライフスタイルを提案する百貨店として、国内外の感度の高いブランドが集う場所です。

今回のPOPUPでは、J.LINDEBERGが提案する「ファッションとスポーツの融合」という世界観を、より多くの東海エリアのゴルファーに体感していただくことを目的としています。加えて、SNSで圧倒的な支持を得るティーチングプロ・大山トギ氏とのイベントを通じ、次世代ゴルファーとの新しい接点を創出し、ブランドの認知拡大とコミュニティ形成を目指します。

■展開内容

J.LINDEBERG 2025 Autumn & Winter のテーマは、「Drive」。海岸線から山頂へと続くドライブにインスパイアされたコレクションは、探検と挑戦のスピリットを表現しています。都市の喧騒から自然の静寂までを駆け抜けるような、機能性と洗練を兼ね備えたウェアをラインアップ。ファッション性と機能性を両立する、J.LINDEBERGならではの魅力をお楽しみいただけます。

POP UP SHOP 概要

軽量でありながら高い保温性を備えたJ.LINDEBERG SOLARCORE のアイテムは、必要な部分に暖かさと通気性をもたらし、気温の変化が大きい季節でも快適に過ごせるよう設計されています。レディスニットブルゾン 60,500円 メンズニットブルゾン 75,900円

・会期：2025年10月15日（水）～10月21日（火）

・開催地：ジェイアール名古屋タカシマヤ 6階 ゴルフ売場

期間中、税込み33,000円以上お買い上げの方にJ.LINDEBERGオリジナルマーカーをプレゼント（無くなり次第終了）

■ ティーチングプロ・大山トギ氏来店イベント

SNS総フォロワー数33万以上を誇る人気ティーチングプロ、大山トギ氏をお招きし、特別イベントを開催します。

大山トギ氏

１. トギプロ・レッスンイベント

2025年9月22日（月）～10月16日（木）の期間中、税込44,000円以上お買い上げの方から先着4名様を、トギプロによる30分間のパーソナルレッスンへご招待。

２. トギプロ・1日店長イベント

2025年10月17日（金）13:00～14:00

当日16,500円（税込）以上お買い上げの方には、LUCKY BOX抽選会のチャンス！

トギプロにとって初めての来店イベントとなります。

・Instagram：https://www.instagram.com/togigolf/

・YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCT0N7E2fgPyP4WPeGbAgYJw

・TikTok： https://www.tiktok.com/@togigolf

■J.LINDEBERG / ジェイリンドバーグ

J.LINDEBERG ロゴ

J.LINDEBERG (ジェイリンドバーグ)は、1996年にスウェーデン・ストックホルムで誕生したブランドです。「ファッションとスポーツの融合」を理念に、スタイルとパフォーマンスを両立したコレクションを世界に発信しています。北欧らしい洗練されたデザインと革新的な機能性を融合させ、ゴルフやスキーなどのスポーツシーンから日常までをカバー。常に新しい挑戦を続けながら、文化やコミュニティをつなぐ「架け橋」となることを目指しています。

・ブランドURL：https://www.grip-inter.com/contents/jlindeberg

・公式オンラインストア: https://www.grip-inter.com/shop/c/cJL

・Instagram: @jlindebergjapan URL: https://www.instagram.com/jlindebergjapan/

・ショップリスト https://www.grip-inter.com/contents/shoplist/jlindeberg

当社は、多くの方々とコラボレーションで着ていただく方の喜びをできるだけ大きいものにするブランドを創り上げてゆくことを目標に2001年神戸にて起業いたしました。『ゴルフウェアのマーケットに新しい風を』というスローガンを掲げ、『ゴルフウェアにエレガンスを』というコンセプトに基づき、多彩なテイストのブランドを展開しています。

企業概要

GRIP INTERNATIONAL ロゴ[表: https://prtimes.jp/data/corp/84002/table/88_1_f5449a8b21e94d44c942f84ab7a52358.jpg?v=202510150657 ]