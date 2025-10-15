子育て支援cafe FLAT(大阪府和泉市)が「2025年度グッドデザイン賞」を受賞しました。

特定非営利活動法人FLAT子育て支援cafe FLAT 外観（建物と屋外広場プレーパーク）

子育て支援cafe FLAT 外観

受賞作品概要

特定非営利活動法人FLATが運営する子育て支援cafe FLATは、大阪府和泉市にある複合型子育て支援施設です。「食事・子ども・遊び・家族・コミュニティ」の5つの視点をもとに、子育て環境の充実と地域のつながりを生む共育拠点として整備されました。子育て世帯や地域の方々が安心して立ち寄れる場として機能しています。

【デザインが生まれた背景】

少子化の進行と、コロナ禍を経た社会の変化により、子育て世帯や地域コミュニティのつながりは一層希薄になりました。こうした状況の中、子育て支援を園内にとどめず、地域全体に開いた形で展開する必要性を感じてきました。

公募型プロポーザルによって選定され、和泉市内の公共施設再編に呼応するかたちで整備された子育て支援cafe FLATは、「食事・子ども・遊び・家族・コミュニティ」の5つの視点をもとに構成されています。5つの視点が“枝”としてロゴマークに落とし込まれ、建築や内装サインにも“枝”の要素が組み込まれており、施設全体で“家”のように人と人をつなぐ関係性を象徴する構成となっています。家庭や地域が関わり合い、支え合い、子育て世帯の孤立を防ぎながら人のつながりを育む共育コミュニティの形成を目指しています。





【デザインを実現した経緯とその成果】

子育て支援cafe FLATは、地域住民および専門家の意見を踏まえて設計・運営された複合型子育て支援施設です。乳幼児を連れた保護者が安心して過ごせるよう、手づくりの食事を提供するカフェを中心に、授乳・おむつ替え設備やバリアフリー設計など、環境面にも配慮しています。

子育て相談や親子教室を行う「子育てひろば」、季節を感じながら自由に遊べる「プレーパーク」など、多機能な空間が有機的に連携し、地域における育児支援と交流の促進を図っています。建物は見守りやすい配置と安全性を重視しており、園芸やベビーマッサージなどの定期イベントを通じて地域のつながりの再構築に寄与。また、2025年には災害対応機能を担う「コミュニティフリッジ」の導入が完了し、平時・非常時を問わず人と人が支え合う、地域共生の核となる場として期待されています。





【審査委員の評価】

子育てを地域につなぐことの重要性が認識されながらも各地で模索が続くなかで、本プロジェクトは幼稚園を母体とした問題意識を起点に、新たな拠点形成とプログラム運営を組み合わせた意欲的な取り組みである。都市部では見えにくくなりがちな子育て支援の場を、屋外空間を含むゆったりとした設計によって実現し、「食事・子ども・遊び・家族・コミュニティ」が有機的に交わる環境をつくり出している点は高く評価できる。さらに、カフェが対象世帯を超えた地域との接点となり、交流を広げていく可能性も大きい。必ずしもすべての地域で同規模の展開が可能とは限らないが、このような拠点が広く認知されることで、子育てに対する社会的な安心感を高める役割を果たすことが期待される。





【子育て支援cafe FLATのコンセプト】

子育て支援cafe FLATは、食事・子ども・遊び・家族・コミュニティ、

5つの枝で支え合う1つの「家」をつくります。

そして、5つの「枝」を横に並べるとフラット(平ら)になります。

性別や地域の格差もなく誰もが平等で、互いを尊重し合い、助け合える場所。

地域の人たちが集うコミュニティの場になればと願いを込め、この名称になりました。

「枝」は、すべて形が異なります。それは人の“個性”と同じです。

互いに交わることで支え合い、異なる経験（樹の年輪）を共有し、

それぞれの枝が大きく育つことで「FLAT」というコミュニティが育っていきます。

人の居場所は決してひとつではありません。

この「FLAT」が誰かの居場所になればと願います。

課題の着眼点

急速な少子化やコロナ禍を経て、子育て世帯および地域コミュニティのつながりが希薄化し、育児における負担感や孤立が顕在化しています。こうした状況を踏まえ、園の外にも親子が安心して過ごせる居場所を整備し、「育児・食事・交流」が一体となった仕組みの構築が必要であると考えました。その解決策として、地域と緩やかに結びつく新たな共育拠点として子育て支援cafe FLATを企画・整備しました。



課題へのアプローチ

FLATは「食事・子ども・遊び・家族・コミュニティ」の5つを“枝”とし、そロゴに込めた“枝”のコンセプトを空間構成や内装サインに展開し、視覚的・構造的に理念を共有できるデザインを実現しています。また、プレーパークを囲う建築配置により、親子の安心感と見守りやすさを両立。他の子育て支援施設と異なり、カフェ機能を日常の導入点とすることで、気軽に立ち寄れる共育空間を構築しています。加えて120種以上の植栽やベビーフレンドリーな設備を備え、子育て世帯が日常的に交流できる複合施設として、地域の共育環境を形にしました。

こそだてひろば内観写真（飲食およびイベントスペースに利用） ※屋外を見守ることが可能

設計・空間構成のポイント

●建物がプレーパーク（屋外広場）を囲む配置

●室内から屋外の子どもを見守ることが可能

●ベビーカーの動線確保、授乳・おむつ替え設備、段差への配慮

●自然素材、五感に響く空間構成

●120種以上の植栽による季節感と遊びの導線



建物はロードサイドに立地し、周辺環境との調和を重視した設計に。

圧迫感を与えないよう低い片流れ屋根を採用し、地域の景観にやさしく溶け込むよう配慮しています。

敷地中央に設けたプレイパークを囲むようにカフェ空間を構成し、室内外の連続性を感じられる開放的な設えとしました。

来訪者がくつろぎながら過ごせる環境づくりを重視し、地域住民の交流や子どもたちの遊び場としても機能する複合的な空間を目指しました。

配置図

実績・ユーザーの評価

イベントの様子イベントの様子

「赤ちゃん連れにやさしい」「子どもが自由に遊べて安心」といった口コミが寄せられています。園芸やベビーマッサージなどのイベントも定着し、親同士のつながりが生まれる場として徐々に機能しはじめています。地域内での認知も着実に進んでおり、和泉市の今後のまちづくりにおけるモデル施設としての期待も高まっています。



【イベント・活動実績】

園芸／ベビーマッサージ／ワークショップ／育児相談／その他イベントなどの定期開催

プロジェクトの意義と今後の展開 - 地域で育ち合う“まちの芽”として -

大阪府和泉市の学校や市営住宅など、老朽化した公共施設の再編と持続可能なまちづくりを推進するため、公募型プロポーザル方式で実施された民間事業です。子育て支援cafe FLATは、その中核を担う地域共育の拠点として、新たな複合施設モデルの形成を目指しています。



【今後の展開・波及性】

●和泉市のまちづくり構想への寄与

●コミュニティフリッジ併設（2025年運用スタート）

●災害時の支援拠点としての備えもあり地域の支えにも



■施設情報

名称：子育て支援cafe FLAT

所在地：〒594-0005 大阪府和泉市幸2-10-14

駐車場：併設パーキングあり (36台)

運営法人：特定非営利活動法人FLAT

敷地面積：1,727.51平方メートル

建築面積：234.38平方メートル

延床面積：283.13平方メートル

構造：木造2階建

公式サイト：https://npo-flat.com/

Instagram：https://www.instagram.com/cafe_flat.izumi/

TEL： 050-5475-0228

問い合わせフォーム：https://npo-flat.com/access-and-contact/



[営業時間]

平日・祝日 OPEN 8:30- / CLOSE 16:00 (LO 15:30)

金曜・土曜 OPEN 8:30- / CLOSE 21:30 (LO 21:00)

定休日：日曜日 (その他の休業日は公式Instgramにて)





■プロデューサー

特定非営利活動法人FLAT 亀谷聖樹

Toshiki Kametani, Specified Nonprofit Corporation FLAT





■ディレクター

株式会社CONTE一級建築士事務所 中村康太郎

Kotaro Nakamura, CONTE Architects & Associates Co.,Ltd

リノベる株式会社 都市創造本部 技術統括部 向井博

Hiroshi Mukai, Engineering Department, Urban Creation Division, Renoveru, Inc.

エレファントプラス株式会社 春日崇喜

Takayoshi Kasuga, Elephant Plus Co.,Ltd





■デザイナー

株式会社CONTE一級建築士事務所 中村康太郎

Kotaro Nakamura, CONTE Architects & Associates Co., Ltd

エレファントプラス株式会社 春日崇喜、濱口望美

Takayoshi Kasuga, Nozomi Hamaguchi, Elephant Plus Co.,Ltd





■事業主・運営管理



特定非営利活動法人FLAT

https://npo-flat.com/

本社所在地：大阪府和泉市王子町二丁目1番52

代表理事：亀谷 聖樹

設立：2023年12月8日





■建築設計・インテリアデザイン



株式会社CONTE一級建築士事務所

https://www.conte-de.com/





■施工

リノベる株式会社

https://www.renoveru.jp/corporate/





■クリエイティブディレクション・グラフィックデザイン



エレファントプラス株式会社

https://elephant-plus.com/