『Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～』ハーフアニバーサリーイベント開催中！新ペット育成システム「ペットオルタナシステム」実装！

■ ハーフアニバーサリーイベント開催中！

おかげさまで『Le Ciel Bleu Clair』はハーフアニバーサリーを迎えることができました！これを記念し、大陸中に散らばった暗号を集めるクエストや、経験値＆ドロップ率がアップするキャンペーンなど、複数のイベントを同時開催中です。さらに、今なら豪華アイテムが詰まった「ハーフアニバ！ありがとうセット」を【0G】でプレゼントしておりますので、この機会にぜひログインしてお受け取りください。

【イベントの詳細】

https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12671&news_type=4(https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12671&news_type=4)

■ ペットを合成・進化！新育成システム「ペットオルタナシステム」登場！

特別なペットを育成し、さらなる可能性を引き出す新システム「ペットオルタナシステム」を実装しました。このシステムでは、ペットの「合成」を通じて他のペットのスキルを継承したり、バフ効果を付与したりできます。さらに「進化」を行うことで、ペットの能力を大幅に強化させることが可能です。好みのペットに育てあげましょう！

【アップデートの詳細】

https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12694&news_type=3(https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12694&news_type=3)

■ 初めてのGモールご利用キャンペーン開催！

今まで一度もGコインをチャージしたことがない方を対象に、お得なキャンペーンを開催します。期間中にGコインをチャージし、ゲーム内のモールで指定額以上のGコインを利用してアイテムを購入すると、達成条件に応じて豪華特典アイテムを後日プレゼントいたします。

【キャンペーン期間】

2025年10月15日（水）18:00 ～ 2025年10月27日（月）23:59

【キャンペーンの詳細】

https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12703&news_type=5(https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12703&news_type=5)

■アイテムモール最新情報！

「冒険者契約証」を新シーズンに更新しました。今回の目玉報酬では、騎乗アイテム「パンプワゴン」や衣装「デビル制服」などが登場します。また、アイテムモールでは闘志を燃やす戦闘服がテーマの新アバターが入手できる「闘技BOX」の販売を開始しました。さらに、新実装された「ペットオルタナシステム」の進化に必要な各種アイテムも定常販売に追加しています。

【モール情報の詳細】

https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12693&news_type=6(https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12693&news_type=6)

■タイトル概要- タイトル：Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～- ジャンル：ジョブチェンジファンタジーMMORPG- 対応環境：PC（Windows）- 開発会社：FunYours Technology Co., Ltd.- 価格 ：基本プレイ無料(アイテム販売制)■最新情報- 公式サイト：https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=LCB_PRESS02- 公式X：https://x.com/LCBClair_PR

■コピーライト：

(C) 2020 - 2025 MoonRabbit Corporation.

(C) FunYours Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.