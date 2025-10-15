『Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～』ハーフアニバーサリーイベント開催中！新ペット育成システム「ペットオルタナシステム」実装！
■ ハーフアニバーサリーイベント開催中！
おかげさまで『Le Ciel Bleu Clair』はハーフアニバーサリーを迎えることができました！これを記念し、大陸中に散らばった暗号を集めるクエストや、経験値＆ドロップ率がアップするキャンペーンなど、複数のイベントを同時開催中です。さらに、今なら豪華アイテムが詰まった「ハーフアニバ！ありがとうセット」を【0G】でプレゼントしておりますので、この機会にぜひログインしてお受け取りください。
【イベントの詳細】
https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12671&news_type=4
■ ペットを合成・進化！新育成システム「ペットオルタナシステム」登場！
特別なペットを育成し、さらなる可能性を引き出す新システム「ペットオルタナシステム」を実装しました。このシステムでは、ペットの「合成」を通じて他のペットのスキルを継承したり、バフ効果を付与したりできます。さらに「進化」を行うことで、ペットの能力を大幅に強化させることが可能です。好みのペットに育てあげましょう！
【アップデートの詳細】
https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12694&news_type=3
■ 初めてのGモールご利用キャンペーン開催！
今まで一度もGコインをチャージしたことがない方を対象に、お得なキャンペーンを開催します。期間中にGコインをチャージし、ゲーム内のモールで指定額以上のGコインを利用してアイテムを購入すると、達成条件に応じて豪華特典アイテムを後日プレゼントいたします。
【キャンペーン期間】
2025年10月15日（水）18:00 ～ 2025年10月27日（月）23:59
【キャンペーンの詳細】
https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12703&news_type=5
■アイテムモール最新情報！
「冒険者契約証」を新シーズンに更新しました。今回の目玉報酬では、騎乗アイテム「パンプワゴン」や衣装「デビル制服」などが登場します。また、アイテムモールでは闘志を燃やす戦闘服がテーマの新アバターが入手できる「闘技BOX」の販売を開始しました。さらに、新実装された「ペットオルタナシステム」の進化に必要な各種アイテムも定常販売に追加しています。
【モール情報の詳細】
https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12693&news_type=6
■タイトル概要
- タイトル：Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～
- ジャンル：ジョブチェンジファンタジーMMORPG
- 対応環境：PC（Windows）
- 開発会社：FunYours Technology Co., Ltd.
- 価格 ：基本プレイ無料(アイテム販売制)
■最新情報
- 公式サイト：https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=LCB_PRESS02
- 公式X：https://x.com/LCBClair_PR
