「幻想神域 -Another Fate-」乗り物「フォルドアート」が虹色ルーレットに新登場！
株式会社ムーンラビットはPC向けMMORPG「幻想神域 -Another Fate-」において、乗り物「フォルドアート」や武器アバター「邪滅丸」が新登場したことをお知らせいたします。
乗り物「フォルドアート」が虹色ルーレットに新登場！
10月15日（水）より、虹色ルーレットに乗り物「フォルドアート」や武器アバター「邪滅丸」が新登場しました。
【ラインナップ期間】2025年10月22日（水）17時59分まで
【ルーレット紹介ページURL】
https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=12691&mode=2&news_type=6(https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=12535&mode=2&news_type=6)
▼幻想神域公式サイト
https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=GS_PRESS
◆アニメチックファンタジーMMORPG『幻想神域 -Another Fate-』 について
幻想神域はアニメ調のグラフィックで織りなされる、ファンタジーの世界を冒険するオンラインゲームです。
カワイイ系からイケメンまで総勢150体を超えて登場する、個性豊かなパートナー「幻神」や、ギルドの仲間と協力してダンジョンに挑んだり、自分だけのマイホームにフレンドを招いてプライベートな時間を過ごしたり、思うままの充実した生活を楽しむことができます。
◆ダウンロードはこちら(https://genshin.moonrabi.jp/play/howto/download.php)
※クリックするとクライアントのダウンロードが始まります。
◆ゲーム概要
[ タイトル ] 幻想神域 -Another Fate-
[ ジャンル ] アニメチックファンタジーMMORPG
[ 対応環境 ] PC（Windows）
[ 開発会社 ] X-LEGEND Entertainment Corp.
[ 価格 ] 基本プレイ無料(アイテム販売制)
◆最新情報
公式サイト：https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=GS_PRESS
公式X：https://x.com/genshin_PR
コピーライト：
(C) 2020 - 2025 MoonRabbit Corporation. All Rights Reserved.
(C) 2020 - 2025 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.