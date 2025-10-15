「幻想神域 -Another Fate-」乗り物「フォルドアート」が虹色ルーレットに新登場！

写真拡大 (全5枚)

株式会社ムーンラビット

株式会社ムーンラビットはPC向けMMORPG「幻想神域 -Another Fate-」において、乗り物「フォルドアート」や武器アバター「邪滅丸」が新登場したことをお知らせいたします。



乗り物「フォルドアート」が虹色ルーレットに新登場！


10月15日（水）より、虹色ルーレットに乗り物「フォルドアート」や武器アバター「邪滅丸」が新登場しました。



【ラインナップ期間】2025年10月22日（水）17時59分まで







【ルーレット紹介ページURL】


https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=12691&mode=2&news_type=6(https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=12535&mode=2&news_type=6)



▼幻想神域公式サイト


https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=GS_PRESS


◆アニメチックファンタジーMMORPG『幻想神域 -Another Fate-』 について




幻想神域はアニメ調のグラフィックで織りなされる、ファンタジーの世界を冒険するオンラインゲームです。



カワイイ系からイケメンまで総勢150体を超えて登場する、個性豊かなパートナー「幻神」や、ギルドの仲間と協力してダンジョンに挑んだり、自分だけのマイホームにフレンドを招いてプライベートな時間を過ごしたり、思うままの充実した生活を楽しむことができます。





◆ダウンロードはこちら(https://genshin.moonrabi.jp/play/howto/download.php)


※クリックするとクライアントのダウンロードが始まります。



◆ゲーム概要


[ タイトル ] 幻想神域 -Another Fate-


[ ジャンル ] アニメチックファンタジーMMORPG


[ 対応環境 ] PC（Windows）


[ 開発会社 ] X-LEGEND Entertainment Corp.


[ 価格 ] 基本プレイ無料(アイテム販売制)



◆最新情報


公式サイト：https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=GS_PRESS


公式X：https://x.com/genshin_PR



コピーライト：


(C) 2020 - 2025 MoonRabbit Corporation. All Rights Reserved.


(C) 2020 - 2025 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.