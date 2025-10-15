『ロードナイン：自分流MMORPG』にて新サーバー「リカード09」、「リカード10」がオープンし、初のサーバー移転や、ひろゆき氏が出演する広告キャンペーンも実施！

Smilegate Holdings, Inc., Megaport Branch

■10月15日(水)18時より新サーバー「リカード09」、「リカード10」がオープン！

■新規サーバーのオープンを記念して、最大110回分の「運命のアバター召喚券」などの豪華報酬が獲得できるイベントを開催！

■ひろゆき氏が出演する広告キャンペーンを展開

スマイルゲートは、NX3GAMESが開発したMMORPG『ロードナイン：自分流MMORPG』が、日本地域の新サーバー「リカード09」と「リカード10」を10月15日(水)18時よりオープンしたことを発表しました。

今回の新サーバーオープンは、先日行われた日本公式生放送で予告されていたもので、これを記念してさまざまなイベントが実施されています。

新サーバー「リカード09」、「リカード10」では「オルフェの回復薬支給イベント」を実施し、新たに冒険を始めるプレイヤーや復帰を希望するプレイヤーに最適化された環境を提供します。

また、新サーバーを記念して、最大110回分の「運命のアバター召喚券」が獲得できるイベントなど、新規・既存ユーザーの両方に向けて豪華な特典が用意されています。

10月8日(水)に配信された公式生放送では、ユーザーアンケートで寄せられた主要なフィードバックに対する開発チームからの回答とともに、2025年下半期のロードマップが公開され、大きな注目を集めました。

さらに今後のアップデート方針やイベント計画も紹介され、プレイヤーの期待感を高めています。

また、日本国内ではひろゆき(西村博之)氏が出演する広告キャンペーンを展開中です。

本キャンペーンは、『ロードナイン』の核心コンセプトである 「ユーザー主導型MMORPG」 というメッセージを軸に、ゲームの魅力を訴求しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GTWSE9cA-Ms ]

スマイルゲートは、今後もユーザーから寄せられた意見を基にしたシステム改善やコンテンツ拡充を継続し、より完成度の高いMMORPG体験を提供していく方針です。

『LORDNINE：自分流MMORPG』に関する情報は、公式コミュニティより確認可能です。

ゲーム情報

[ タイトル ] ロードナイン

[ ジャンル ] MMORPG

[ 対応OS ] PC / iOS / Android

[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）

[ サービス開始日 ] 2025年7月31日

ウェブサイト情報

公式サイト

https://l9asia.onstove.com/

公式コミュニティ

https://page.onstove.com/l9asia/jp

公式X

https://x.com/LORD9_jp

公式YouTube

https://www.youtube.com/@LORDNINE_JP

スマイルゲート公式サイト

https://smilegate.com/jp/