「こんなに美味しいマルチプロテインパウダーなら続けられる。」── 完全食＊『COMP』とUHA味覚糖『おさつどきっ』のコラボ商品『COMPパウダーTB おさつどきっ風味』がメジャーアップデート。
COMP と UHA味覚糖「おさつどきっ」のコラボ
株式会社COMP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山田泰正）は、UHA味覚糖「おさつどきっ」とのコラボレーション商品『COMPパウダーTB おさつどきっ風味 v.2.0』を、2025年10月16日（木）10:00よりCOMP公式オンラインショップにて販売開始いたします。Amazon COMP公式ストア、COMP公式 楽天市場店での取り扱いも順次スタート予定（手続き完了次第）です。
COMP パウダーTB おさつどきっ風味について
COMP パウダーTB おさつどきっ風味 v.2.0
完全食＊をコンセプトとしたパウダータイプの商品です。
厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」を参考、1食（400kcal）あたり、たんぱく質20g、脂質12.4g、糖質50.0g、食物繊維5.9g、ビタミン&ミネラルを手軽に摂取することができます。
お水や牛乳、豆乳などお好みの飲料で割ってお召し上がりいただけます。
発売から40周年「さつまいものおいしさ、そのまま」でお馴染み、UHA味覚糖『おさつどきっ』とのコラボレーション商品です。『COMP』独自の栄養設計・品質に加え、『おさつどきっ』の美味しさをプラス。美容と健康を意識する方にも嬉しい、美味しさが評判のマルチプロテインパウダーです。
今回のアップデートについて
2025年4月に改訂となった厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」に対応。
“なんとなく健康的な食事” だけでは満足できない、しっかりと栄養摂取にも気を配りたい方々にも安心してご利用いただけるよう、全体のバランスから細部の設計に至るまで細かく調整を施しました。
また、厳選されたさつまいもパウダーをベースに独自のフレーバリング技術を加えることで、さらに香ばしく甘いさつまいもの風味を実現。さつまいものおいしさと栄養をぎゅっと詰め込んで、1袋あたり総ポリフェノール6,129mg、さつまいも茎葉エキス「ポリフェミン(R)」960mgを配合しています。
美容と健康を意識する方に特におすすめです。
三大栄養素 PFC のバランス 【400kcalあたり】（1食分の目安）
COMPのPFCバランス
P（Protein／たんぱく質）［20g］
大豆たんぱく、全粉乳、エンドウたんぱくなどバランスの良い供給源から、必須アミノ酸のもととなるたんぱく質を400kcalあたり20g補給することができます。
F（Fat／脂質）［12.4g］
COMP製品用に自社開発したオリジナルの粉末油脂を配合。リノール酸、α-リノレン酸などの必須脂肪酸のほか、オレイン酸などが含まれます。
C（Carbohydrate／炭水化物）［55.9g］
●糖質［50.0g］
デキストリン、パラチノース、さつまいもパウダーの組み合わせにより、持続性エネルギーの補給をサポートします。
●食物繊維［5.9g］
さつまいもパウダー由来の食物繊維に加え、イヌリン、PHGG（グァーガム分解物）、 セルロースを配合。複数の供給源から、400kcalあたり合計5.9gの食物繊維を供給します。
ビタミン・ミネラル26種もしっかり摂れる
COMP パウダーTB おさつどきっ風味 の栄養価
COMPなら、三大栄養素だけでなくビタミン・ミネラル26種も過不足なく摂取することが可能です。
※ナトリウムに限っては摂取量の減少を目指すものと位置づけられており、目標量（食塩相当量として）は成人1人1日当たり男性7.5g未満、女性では6.5g未満と設定されています。
＊COMPでは厚生労働省『日本人の食事摂取基準 （2025年版）』において定められているエネルギー必要量と栄養素の摂取量に関連する指標（推定平均必要量、推奨量、目安量、耐用上限量、目標量）、並びにそれらに関連する記述等を参考として独自の基準（18歳以上の成人を対象）を設けており、外部の分析機関での栄養成分分析を行っています。
商品情報
COMP パウダーTB おさつどきっ風味
商品名：
COMP Powder TB Osatsudoki v.2.0
COMPパウダー トータルバランスドモデル おさつどきっ風味 v.2.0
内容量：
768g
販売開始：
2025年10月16日（木）10:00~
※ECモール各ストア&ショップではそれぞれ手続きが完了次第販売開始となります
販売サイト：
COMP公式オンラインショップ
https://www.comp.jp
Amazon COMP公式ストア
https://amazon.co.jp/comp/
COMP公式 楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/comp/
商品ページ：
https://www.comp.jp/products/comp-powder-tb-osatsudoki/(https://comp.jp/products/comp-powder-tb-osatsudoki/)
販売価格：
通常購入 4,980円（税込）/ 1袋
定期購入 4,731円（税込）/ 1袋
※COMP公式オンラインショップでの販売価格
賞味期限：
製造日より12ヶ月（未開封時）
名称 栄養調整食品（パウダータイプ）
原材料名：デキストリン（国内製造）、大豆たんぱく、粉末油脂（植物油脂、イヌリン、乳たんぱく）、パラチノース、全粉乳、食物繊維（グァーガム分解物）、エンドウたんぱく、さつまいもパウダー、食塩、さつまいも茎葉エキス、酵母、コーヒーパウダー、V.K2含有油脂粉末／トレハロース、セルロース、クエン酸K、カゼインNa、乳化剤、炭酸Mg、炭酸Ca、香料、増粘多糖類、甘味料（ステビア）、V.C、着色料（クチナシ）、ニコチン酸アミド、パントテン酸Ca、V.E、V.B₆、V.B₁、V.B2、V.A、V.D、V.B₁2（一部に乳成分・大豆を含む）
■開封後はお早めにお召し上がりください。保管の際はチャックをしっかりと閉めて、温度や湿度の高い場所を避けて保存してください。
■湿気や水分によりパウダーが固まってしまうことがございます。湿気に注意し、ぬれたスコップやスプーンを袋に入れないでください。
■水などに溶かしたあとはよく混ぜてからお早めにお召し上がりください。製品の特性上、時間の経過により風味や色が変化する場合がございます。
■本製品にはイヌリン、PHGG（グァーガム分解物）などの食物繊維が含まれており、体質や体調によってお腹がゆるくなることがございます。必要に応じて、一食にかける時間や量を調整してください。
■原料由来の細かな粒などが見えることがありますが、品質には問題ありません。
UHA味覚糖『おさつどきっ』について
UHA味覚糖 おさつどきっ
愛され続けて40年。
さつまいもそのままのおいしさ！
食物繊維を含む、さつまいもをまるごと使用。
スライスしたさつまいもをカラッと揚げ、ザクッとした食感に仕上げました。
素材の味がたっぷりつまった自然なおいしさをお楽しみいただけます。
おさつどきっブランドサイト
https://www.uha-mikakuto.co.jp/osatsudoki/
COMP：ヒトのための栄養テクノロジー
COMP 商品ラインアップ
『COMP』は場面ごとに最適な栄養摂取を、厳密に設計された製品の開発によって提案し続ける超本格派バランス栄養食ブランドです。
厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版/2020年版）」を参考に「完全食」＊をコンセプトとしたトータルバランスドモデル（TB）、食事において摂取する糖質量の調整を容易にする糖質調整モデル（LC）、2種類の栄養モデルをご用意。
パウダー、グミ、ドリンク、バー・ブロック、アイス等、幅広いアプリケーション展開を実現する開発力も特徴です。
トータルバランスドモデル（TB）
・パウダータイプ（プレーン / チョコレート/ 抹茶 / カフェラテ / アップル&シナモン / おさつどきっ）
・グミタイプ（フルーツミックス / エナジードリンク）
・ブロックタイプ（アーモンドカカオ / ずんだミルク）
・ドリンクタイプ（ソイミルク）
・アイスクリームタイプ（ソイミルク）
糖質調整モデル（LC）
・パウダータイプ（プレーン / ミルクチョコレート / 抹茶ミルク / カプチーノ）
会社概要
COMP ロゴ
企業名：株式会社COMP（コンプ）
代表取締役： 山田泰正
本社所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア 東棟39F
設立：2015年10月13日
URL：https://comp.jp
事業内容：食品の企画販売
