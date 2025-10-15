ミカサベーシックアパレルを2025年11月中旬より順次販売開始！

株式会社ミカサ

競技用ボールメーカーで創業100年を超える株式会社ミカサ（本社：広島市安佐北区、代表取締役社長 佐伯祐二）は、スポーツ用品メーカーとして長年培ってきた品質へのこだわりをベースに、新しいアパレルラインナップを展開することを発表しました。11月中旬からMIKASAオンラインショップ、ECサイトなどで順次販売します。

今回販売する商品は、“ミカサベーシック”をテーマに、シンプルなデザインと上質感を追求したアパレルシリーズです。

バレーボールなどのスポーツシーンはもちろん、日常使いにもなじむ汎用性が特徴で、速乾性やストレッチ性といったベーシックな機能も備えています。

快適な着心地と使いやすさを両立し、Tシャツやスウェット、ウィンドブレーカーなど全9品番をラインナップしました。

※おおきにアリーナ舞洲で10月17日～19日の3日間開催される「OSAKA FUNtast!c SPORTS MATCH」のミカサブースにて半袖Tシャツと長袖Tシャツの先行販売を行います。その他の品番（ソックスを除く）については予約販売を実施いたしますので、会場へお越しの方はぜひミカサブースにお立ち寄りください。

【製品概要】

快適さと上質感を兼ね備えた、着回し自在の半袖Tシャツ

きれいな表面感と肌側のドライな風合いで、日常使いからアクティブシーンまで幅広く対応します。

胸中央に配置した同色のロゴグラフィックが、シンプルなデザインにさりげないアクセントをプラス。

透け感が少ないしっかりとした素材と着回しやすいベーシックなデザインで、季節を問わず活躍する万能アイテムです。

商品名：半袖Tシャツ (品番：2600)

カラー：BK(ブラック)・OW(オフホワイト)・BL(ブルー)・P(ピンク)

サイズ：ユニセックス(S・M・L・XL・XXL)

参考小売価格：\3,800- (税込\4,180-)

販売開始予定日：11月中旬

快適さと上質感を兼ね備えた、ベーシックな長袖Tシャツ

きれいな表面感と肌側のドライな風合いで、日常使いからアクティブシーンまで幅広く対応します。

胸元の立体ロゴがさりげないアクセントとなり、シンプルながら洗練された印象に。

透け感が少ないしっかりとした素材で、一枚着としてはもちろん、レイヤードスタイルにも最適な汎用性の高いベーシックアイテムです。

商品名：長袖Tシャツ (品番：2601)

カラー：BK(ブラック)・OW(オフホワイト)・BL(ブルー)・P(ピンク)

サイズ：ユニセックス(S・M・L・XL・XXL)

参考小売価格：\4,800- (税込\5,280-)

販売開始予定日：11月中旬

軽量＆携帯性に優れた、アクティブに使えるパッカブルウィンドブレーカー

柔らかな風合いと動きやすさを兼ね備え、アクティブシーンから日常使いまで幅広いシーンで活躍します。

左胸の立体ロゴがさりげないアクセントとなり、シンプルで洗練されたデザインに。

専用の収納袋付きでコンパクトに持ち運び可能。

裾はアジャストゴム仕様でフィット感を調整でき、少し深めのクルーネックはネックウォーマーなどとのレイヤードにも相性抜群です。

商品名：ウィンドブレーカー (品番：2610)

カラー：BK(ブラック)・OW(オフホワイト)・BL(ブルー)・P(ピンク)

サイズ：ユニセックス(S・M・L・XL・XXL)

参考小売価格：\8,600- (税込\9,460-)

販売開始予定日：11月下旬

機能性とデザイン性を両立した、長袖ピステ

程よい厚みと軽さが特徴の布帛素材で、スッキリとした着用感を実現しました。

左胸の立体ロゴがさりげないアクセントとなり、シンプルで洗練されたデザインに。

衿脇には着脱しやすいファスナーを採用し、袖口と裾はニットバインダー仕様でフィット感と快適さを両立。

アクティブシーンから日常使いにも活躍するベーシックで汎用性の高い一着です。

商品名：長袖ピステ (品番：2611)

カラー：BK(ブラック)・OW(オフホワイト)・BL(ブルー)・P(ピンク)

サイズ：ユニセックス(S・M・L・XL・XXL)

参考小売価格：\5,900- (税込6,490-)

販売開始予定日：11月下旬

スポーツにも日常にも活躍する、快適ストレッチロングパンツ

シルエットにこだわり、すっきりとしたラインを演出しながら快適な着用感を実現しました。

サイドの切替えラインがさりげないアクセントとなり、シンプルながらもスポーティーな印象をプラス。

裾はジョガー仕様で足元のもたつきを防ぎ、動きやすさもサポートします。

トレーニングから日常使いまで幅広く活躍する、着回し力の高いベーシックな一着です。

商品名：ロングパンツ (品番：2620)

カラー：BK(ブラック)・OW(オフホワイト)・BL(ブルー)・P(ピンク)

サイズ：ユニセックス(S・M・L・XL・XXL)

参考小売価格：\7,800- (税込\8,580-)

販売開始予定日：11月下旬

リラックス感と上質さを兼ね備えた、汎用性抜群のフーディー

軽やかで柔らかなダンボールニット素材を使用し、快適な着心地と上質な風合いを実現しました。

左胸の立体的なロゴがさりげないアクセントとなり、シンプルながらも洗練された印象をプラス。

さらに、素材の特性を活かした立体的で美しいフードシルエットが首まわりをすっきりと見せてくれます。

日常使いはもちろん、アクティブなシーンまで幅広く活躍する、ベーシックで汎用性の高い一着です。

商品名：ルーズプルオーバーフーディー (品番：2630)

カラー：BK(ブラック)・GR(グレー)・NV(ネイビー)

サイズ：ユニセックス(S・M・L・XL・XXL)

参考小売価格：\7,800- (税込\8,580-)

販売開始予定日：11月中旬

リラックス感と上質さを兼ね備えた、汎用性抜群のクルーネックスウェット

軽やかで柔らかなダンボールニット素材を使用し、快適な着心地と上質な風合いを実現しました。

左胸の立体的なロゴがさりげないアクセントとなり、シンプルながらも洗練された印象をプラス。

日常使いはもちろん、アクティブなシーンまで着回し力の高いベーシックなデザインで、幅広いスタイリングに対応します。

商品名：クルーネックスウェット (品番：2631)

カラー：BK(ブラック)・GR(グレー)・NV(ネイビー)

サイズ：ユニセックス(S・M・L・XL・XXL)

参考小売価格：\6,800- (税込\7,480-)

販売開始予定日：11月中旬

リラックス感とスマートさを兼ね備えたスウェットパンツ

軽やかで柔らかなダンボールニット素材を使用し、快適な着心地と上質な風合いを実現しました。

裾はジョガー仕様で足元をすっきりと見せつつ、動きやすさもプラス。

シンプルで着回しやすいベーシックなデザインは、トレーニングから日常使いまで幅広いシーンで活躍します。

商品名：スウェットロングパンツ (品番：2621)

カラー：BK(ブラック)・GR(グレー)・NV(ネイビー)

サイズ：ユニセックス(S・M・L・XL・XXL)

参考小売価格：\6,900- (税込\7,590-)

販売開始予定日：11月中旬

スポーツから日常まで使える ショート丈ソックス

程よく膨らみのある糸（ポリエステル・綿・ポリウレタン混）を採用し、

柔らかな履き心地に加え、足裏内側のパイル編みによる優れたクッション性と、

土踏まず部分の編地切り替えによるアーチサポート機能を兼ね備えた一足です。

商品名： ミドル丈ソックス (品番：2660)

カラー：BK(ブラック)・W(ホワイト)

サイズ：22-24cm・25-27cm

参考小売価格：\1,200- (税込\1,320-)

販売開始予定日：11月中旬

詳細は、下記URLよりご確認ください。

※販売開始時期は、入庫時期によって前後する可能性がありますのでご了承ください。

・ 【ミカサ公式HP】 https://mikasasports.co.jp/

・ 【ミカサオンラインショップ】https://netshop.mikasasports.co.jp/

・ 【ミカサ公式Instagram】 https://www.instagram.com/mikasasports_japan/

- 会社概要

商号 ： 株式会社ミカサ

代表者 ： 代表取締役社長 佐伯 祐二

所在地 ： 〒731-3362 広島市安佐北区安佐町久地1番地

設立 ： 1917年5月1日

事業内容： ゴム製造業(競技用ボール製造、工業用軸受製造)

URL ： https://mikasasports.co.jp/

バレーボール・サッカーボール・バスケットボール・ハンドボール・ドッジボール・水球等各球技用ボールを中心に製造・販売しています。特にバレーボールは、国際バレーボール連盟が主催するバレーボール及びビーチバレーボール、スノーバレーボール大会で唯一の公式試合球として使用されることとなっています。100年を超える歴史はゴム製品の製造から発展し、現在は工業用品とボール・スポーツ用品を中心に展開。特に競技用ボールは「MIKASA」ブランドとして150以上の国と地域で使用され親しまれております。