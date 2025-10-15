【カフェコムサ】～特別な夜を彩るフルーツいっぱいのケーキ～ クリスマス限定ケーキの予約を開始
(株)ファイブフォックスの子会社である(株)コムサ（東京都品川区）が展開する「カフェコムサ」は、日本全国の産地、農園の厳選した旬の美味しいフルーツを使用して、日本の四季を感じられるアート感覚溢れるケーキを提案しています。
HPはこちら :
http://www.cafe-commeca.co.jp/information/info/8418.html
カフェコムサは、2025年10月17日(金)よりクリスマス限定ケーキの予約受付を開始します。2025年のクリスマスシーズンは国産のいちごをふんだんに使用したスペシャリテなどフルーツの魅力を最大限に引き出した４種類のケーキを展開します。一番おいしい瞬間のフルーツを美しい形で表現すべく、クリスマスも変わらずにすべてのケーキをパティシエが当日の朝に作ります。フルーツの瑞々しさとパティシエの技が織りなす特別な一夜にふさわしいケーキです。予約は、店頭・電話・オンラインhttps://cafe-commeca.cotol.jp/ で承ります。
予約期間：10月17日(金)～12月2日(火) お渡し期間：12月20日(土)～12月25日(木)
福岡県産 いちご「あまおう」のケーキ
福岡県産 いちご「あまおう」のケーキ
福岡県産のいちご「あまおう」をふんだんに
飾り付けたプレミアムなケーキです。
※クリスマス限定デザイン保冷バッグ付
数量限定
ベース：マスカルポーネ
直径15cm \ 9,800
栃木県産 いちご「とちあいか」のショートケーキ
栃木県産 いちご「とちあいか」のショートケーキ
栃木県産のいちご「とちあいか」を生クリーム、
スポンジと共に飾り付けた、クリスマスに人気のショートケーキです。
数量限定
直径15cm \ 8,800
フルーツパーティー
フルーツパーティー
マンゴーの薔薇、いちご、洋梨、キウイなど、
彩り豊かなフルーツを合わせた華やかなケーキです。
ベース：カスタードクリーム
直径12cm \ 4,600
直径15cm \ 6,900
直径23cm \13,800
ストロベリーショコラ
ストロベリーショコラ
甘酸っぱいいちごをチョコレートクリームと
合わせた絶妙なバランスのケーキです。
ベース：チョコレートカスタードクリーム
直径12cm \ 4,800
直径15cm \ 7,200
直径23cm \14,400
※フルーツの入荷状況により、デザインが異なる場合があります。
〈カフェコムサについて〉
日本全国の産地・農園の厳選した旬の美味しいフルーツをふんだんに飾り付けたケーキを提供しています。新鮮な美味しさをお届けしたく、クリームで使う砂糖の量を抑え、フルーツ本来の甘さ・美味しさが引き立つようにし、全て当日の朝にパティシエが心を込めて創っています。
［公式HP］http://www.cafe-commeca.co.jp/
［SHOP］http://www.cafe-commeca.co.jp/shoplist
［Instagram］https://www.instagram.com/cafecommeca
［LINE］@Cafe comme ca