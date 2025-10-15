【GOKUMIN】冬の底冷えにもう負けない。首・背中から身体が温まる「極暖サーモボックスシーツ」が登場

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛）が展開する総合寝具ブランド「GOKUMIN」は、2025年10月15日より、寒い季節の底冷えを防ぐ「極暖サーモボックスシーツ」を発売致します。電気を使わず、吸湿発熱・蓄熱綿・アルミシートの多層構造により、究極のあたたかさを実現。心地よい温もりと快適な寝心地を両立した、冬の必需品です。

開発者の想い

冬の夜、冷たい敷布団やマットレスに触れた瞬間の「ヒヤッ」とした感覚を解消するために開発されたのが「極暖サーモボックスシーツ」です。電気毛布のような人工的な熱ではなく、人体から発生する水分を吸収して発熱する吸湿発熱繊維「PRIME WARM(R)」を採用。マチは取り付けやすく伸びる仕様にし、快適さと実用性を追求致しました。

「極暖サーモボックスシーツ」について

【独自の多層構造で圧倒的な暖かさ】

GOKUMIN独自の「極暖4層構造」が熱を逃さず冷気をブロックします。吸湿発熱繊維「PRIME WARM(R)」が体から出る水分を吸収して熱に変え、断熱アルミ層がそのぬくもりを閉じ込めます。布団に入った瞬間から背中までじんわり温まり、寒い冬でも電気に頼らず自然なあたたかさで快眠へ導きます。

【極上のとろける肌触りを追求】

3段階の加工工程で、繊維1本1本を丁寧に整えた高密度フランネル生地を採用。ふんわり柔らかく、布団に入った瞬間からうっとりするような心地よさを感じられます。静電気防止加工でパチパチせず、ずっと触れていたくなる贅沢なぬくもりを実現しました。

【ズレにくく洗濯も簡単な一体型仕様】

敷きパッドとボックスシーツを一体化することでズレを防ぎ、装着も簡単に。最大38cm厚のマットレスまで対応し、どんな寝具にもぴったりフィットします。丸洗いOKで乾燥も早く、洗濯回数が減るため家事の負担も軽減。小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

製品情報

【極暖サーモボックスシーツ】

[価格] シングル：7,980円、セミダブル：8,480円、ダブル：8,980円

[サイズ]

・シングル：約100×200cm×38cm

・セミダブル：約120×200cm×38cm

・ダブル：約140×200cm×38cm

[カラー] ブラック

[素材]

表地：抗菌防臭加工吸湿発熱フランネル（ポリエステル85％レーヨン15％）

裏地：ポリエステル100％

側地：ポリエステル95％ポリウレタン5％

中材：ポリエステル100％(アルミシート入り)

その他：全周ゴム付き

[重量] Sサイズ：1.60kg、SDサイズ：1.85kg、約2.10kg

[発売日]2025年10月15日

[販売店]

・公式EC：https://gokumin.co.jp/products/t-gdb-s-bk-01

・Amazon：https://amzn.asia/d/6Z8vjc8 （シングル）

・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/t-gdb-s-bk-01.html

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/t-gdb/

シリーズ累計販売数 200万個 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで『Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023 最優秀賞』をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

会社概要

- Instagram：https://www.instagram.com/gokumin_official/- X：https://x.com/gokumin888- LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

会社名：株式会社KURUKURU

代表者名：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp