【手軽・安価・安心の美容医療を】カジュアルクリニック本厚木店が10/1(水)にオープン

カジュアルクリニックは「質を下げるのではなく、ムダを減らす。高級感より、あなたにフィットしているかどうかを大切にする。」ことを理念とし、注射・点滴を中心とした専門クリニックとして平塚駅で開院いたしました。

このたび、地域からのニーズの高まりを受けて、10/1(水)に新たに本厚木院を開院いたします。

カジュアルクリニック 本厚木院 受付

美容医療をもっと「手軽に、身近に、安心して」

― カジュアルクリニックが提案する新しい美容医療のかたち ―

カジュアルクリニックは、「美容医療をもっと身近に」という想いから誕生した、注射や点滴などの注入系専門の美容クリニックです。

“思い立ったときに、ふらっと立ち寄れる” 新しいスタイルで、都心から離れた場所で暮らす”主ふ”や”学生”が気軽に通うことができ、キレイになれる場を提供したいと考えております。

【手軽】

忙しい日々の中でも、気になった時に通えるように。

カジュアルクリニックでは予約不要で、メイクをしたままでもご来院可能です。

注射施術を中心としているため、ダウンタイムも少なく、最短15分ほどでご帰宅いただけます。

「今日これやろうかな」と思い立ったその日に、気軽に美容ケアができる環境を整えています。

【安価】

「まずは少し試してみたい」「無理なく続けたい」という方にも利用しやすい価格設定です。

ボトックスは2単位520円～、ヒアルロン酸は0.1cc 3,000円～と、

注入量を細かく調整できるため、目的やご予算に合わせて柔軟に選べます。

美容医療をより多くの方の身近な選択肢にするために、安価に提供できるよう努めております。

【安心】

施術はすべて注射施術を専門とするドクターが担当します。

使用する薬剤は、韓国MFDS承認品・欧州委員会CEマーク取得品・日本厚生労働省承認品など、

安全性と品質が確認されたものを採用。

美容医療が初めてで不安な方でも安心してお越しいただける体制を整えています。

開院記念メニュー

カジュアルクリニック本厚木院では、オープンを記念して「スタートダッシュ応援キャンペーン」を開催いたします。

＜スタートダッシュ応援キャンペーン＞

・ボトックス（全部位）20％OFF

・ナイスバディ注射セット（マンジャロ Medi Pen × 脂肪溶解注射 カベリン） 最大30％OFF

※ナイスバディ注射セットはセット購入必須

◆ボトックスとは？

・A型ボツリヌストキシン製剤を使った注射治療

・筋肉の動きを抑えてシワを抑制・小顔効果・汗の抑制が期待できる

・表情ジワ（額・眉間・目尻など）エラ張りに効果的

・施術時間は約5～10分、ダウンタイムほぼなし

・効果は3～4ヶ月ほど持続

◆Medi Penとは？

・Medi Penは週1回の自己注射タイプ（マンジャロジェネリックのようなもの）

・GLP-1と同様の効果が得られます「食欲抑制＋満腹感持続」

・週1回の注射だけでOK（続けやすさ◎）

・臨床試験でも体重減少効果が証明

・糖尿病・脂肪肝・心血管リスクにも効果が期待できる“注目の成分”

◆脂肪溶解注射カベリンとは？

・脂肪を分解・排出を促す注射治療（部分痩せに効果的）

・主成分は「デオキシコール酸」で、脂肪細胞そのものを分解させる

・二重あご・フェイスライン・頬などの部分施術に人気

・メスを使わず、ダウンタイムが少なめ

・数回の施術で引き締まった印象に導く

◆期間・条件

・2025年10月1日～10月31日

・脂肪溶解注射/ボトックスモニター希望者にも割引適用可

・その他、クーポンやキャンペーン割引と併用不可

カジュアルクリニックの通常メニュー

カジュアルクリニックでは、期間限定キャンペーンのほかにも、日常的に通いやすい価格でメニューをご用意しています。



ボトックス（※目安量で計算）

・口角 1,040円

・人中 1,560円

・目の下 2,080円

当院大人気のヒアルロン酸セットメニュー

・ぷっくりアイリップセット ライト 34,800円

・ほうれい線撃退セット ライト 34,800円

・若見えセット ライト 57,800円

※少量（0.1cc～/2単位～）から選べるため、ご希望に応じて価格を調整できます。

ご予約方法

・LINEから予約

・WEB予約：カジュアルクリニック本厚木院・予約サイト(https://reservation.medical-force.com/c/22700dca8958409aa840144311d5582e?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAafI6Y38hkWGFiOjbU2TMVre6BdPO293OYfFipTJBp8AQb88h9fK1vQKHIyvaQ_aem_1hfCDQAgxdBhrro1DMxOGQ)

▪️クリニック情報

カジュアルクリニック 本厚木院

診療時間：10:00～19:00

休診日：不定休

所在地：〒243-0018 神奈川県厚木市中町2丁目12-1 1階

アクセス：小田急線/本厚木駅 北口徒歩5分

各種SNS：Instagram(https://www.instagram.com/casual.clinic.honatsugi/) / TikTok(https://www.tiktok.com/@casual.clinic.honatsugi) / YouTube(https://youtube.com/@casual-clinic?si=tmjtEkxSt16VydZD)

▪️会社概要

名称：株式会社CB

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南３丁目１－１ 恵比寿グリーングラス 6階

代表者：代表 高島太一

設立：2025年9月

事業内容：美容クリニック支援

URL：https://casualclinic.jp

▪️本件に関するお問い合わせ先

カジュアルクリニック 広報担当

メールアドレス：info@casual-clinic.jp

受付時間：24時間受付中