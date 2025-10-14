メガネブランド「Zoff」とレディースブランド「Ameri」ディレクター″黒石奈央子″がコラボレーション。全6型を発売。

B STONE株式会社

この度、「Ameri」ディレクター黒石奈央子は、メガネブランド「 Zoff ( ゾフ )」との初となるコラボレーションアイテムを10月22日 (水) より11月6日(木)の期間Ameriオフィシャルオンラインストア、Zoffオンラインストアにて受注販売をいたします。

今回のコレクションは、クラシックなフレーム型をベースにしながら、ディテールやカラーでトレンドライクにアレンジしたラインアップ。

リムメタルや太めの黒縁、ヘキサゴンなど、多彩なシルエットを展開し、強さと繊細さを絶妙にミックス。アクセサリー感覚で取り入れられるデザインや、小顔効果を意識したシルエットなど、機能性とファッション性の両立も魅力です。

スタイリングに合わせて表情を変えられるデザインが揃い、日常から特別なシーンまで幅広く活躍するラインナップをぜひお楽しみください。

■アイテム詳細

Zoff | Naoko kuroishi WELLINGTON SUNCUT GLASSES

品番:ZA251G45

ウェリントン型サングラス

フロント上端に段差を施すことで立体感を生み出した、存在感のある一本。

テンプル内側の溝が顔に自然になじみ、大きすぎないリムがバランスの良さを演出します。

カラーによって印象が変わり、幅広いスタイリングを楽しめるおすすめアイテムです。

Zoff | Naoko kuroishi HEXAGON SUNCUT GLASSES

品番:ZA251G46

パント型サングラス

リム上端をわずかに削り角を出しつつ、下部はやわらかなカーブを描くことで、強すぎない印象に仕上げた一本。

テンプル内側の溝がアクセントとなり、顔に自然になじむバランス感を実現しました。

定番のブラックに加え、ブラウンやベージュなどモードになりすぎないカラー展開も魅力です。

Zoff | Naoko kuroishi BOSTON SUNCUT GLASSES

品番：ZO252G03

ボストン型サングラス

強めに入れた下カーブで、華奢なフレームを女性らしく仕上げた一本。

細く繊細なリムと、そこから続くスリムなテンプルが軽やかな印象を演出します。

どんなコーディネートにも取り入れやすい、バランスの取れたデザインです。

Zoff | Naoko Kuroishi CROWNPANTO GLASSES

品番：ZH251019

クラウンパント型メガネ

ヨロイ部分に二重リングのようなディテールを施した一本。

大きすぎないサイズ感で顔になじみやすく、アクセサリー感覚で楽しめます。

肌に自然に溶け込むカラー展開で仕上げました。

Zoff | Naoko kuroishi HEXAGON GLASSES

品番：ZF252019

ヘキサゴン型メガネ

トレンドのリムメタルを採用し、角をなくして丸みを持たせた女性らしいデザイン。

テンプルには繊細な柄を施し、華奢ながらも存在感のある一本に。

ファッション性の高いスタイリングに映えるアイテムです。

Zoff | Naoko kuroishi CLASSIC METAL GLASSES

品番：ZY252024

クラシック型メガネ

クラシックな王道シルエットに、ヴィンテージ感漂うひねりを加えた一本。

変形ブリッジとリム・テンプル全体に施された繊細な柄が、さりげなくも確かな高級感を演出します。

顔馴染みの良さと上質さを兼ね備え、日常に取り入れやすいメタルフレームです。

■受注情報

10月22日(水)11:00～11月6日(木)23:59まで

※受注のみでの販売となっております。予めご了承ください。

■限定3 店舗でメガネのご試着が可能です。

実施期間 ｜2025 年10 月22 日（水）～2025 年11 月06 日（木）対象店舗 ｜Zoff 原宿店、Zoff 高島屋 ゲートタワーモール 名古屋駅店、Zoff ルクア店