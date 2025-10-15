『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』フランスのレジェンド「フランク・リベリー」が登場する “7.5Half Anniversary LEGEND SCOUT” 開催！

株式会社セガ

好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』（以下 「サカつくRTW」）は、レジェンド「フランク・リベリー」をはじめとするフランスのスーパースターが得意戦術中央突破の新★5選手として登場する“7.5Half Anniversary LEGEND SCOUT”を、2025年10月15日（水）より開催します。

◆【スペシャルログインボーナスも開催！】7.5Half Anniversary LEGEND SCOUT

レジェンド「フランク・リベリー」をはじめ、「キリアン・エムバペ」「エンゴロ・カンテ」「ミカエル・オリーズ」「リュカ・ディニュ」「マヌ・コネ」「アクセル・ディサシ」「キングスレイ・コマン」「ロイク・バデ」といったフランスのスーパースターが、得意戦術中央突破の新★5選手として登場する“7.5Half Anniversary LEGEND SCOUT”を開催！ あわせて★4バージョンの「フランク・リベリー」などがもらえる“スペシャルログインボーナス”も実施します。

今回の「フランク・リベリー」が限界突破で獲得できる新スキル「スカーフェイスジェネラル+」は、初のSSランクスキルです。SSランクスキルは、自身が所持しているSランク以下のスキルと同時に発動条件を満たした場合、それらのスキルより優先的に発動します。さらに、2つ目のスキルがスキル継承枠となっている、フリースキルバージョンの「キリアン・エムバペ」も登場します。

また、今回の“7.5Half Anniversary LEGEND SCOUT”は「通算ボーナス」付きです。このスカウトで通算100人目と300人目の選手を獲得すると、スカウトにラインナップされている★5選手の中から好きな1人を選んで獲得できる「10月LEGEND交換チケット」が手に入ります。

※「10月LEGEND交換チケット」で手に入る選手に、フリースキルバージョンの「キリアン・エムバペ」は含まれません。

▼特典付きスカウト／通常版スカウト

開催期間：2025年10月15日（水）～11月26日（水）10:59

レジェンド「フランク・リベリー」をはじめ、フランスのスーパースターたちが新★5選手として登場する特別なスカウトです。

特典付きスカウトでは、STEP1・3・5・8・10で「新★5選手1人確定」や「★5選手出現確率アップ」などの特別獲得枠が付くほか、すべてのSTEPで特典アイテムが付きます。

＜フランク・リベリー＞

＜キリアン・エムバペ＞

＜エンゴロ・カンテ＞

＜ミカエル・オリーズ＞

＜リュカ・ディニュ＞

＜マヌ・コネ＞

＜アクセル・ディサシ＞

＜キングスレイ・コマン＞

＜ロイク・バデ＞

▼スペシャルログインボーナス

開催期間：2025年10月15日（水）～11月26日（水）3:59

期間中のログインで、「フランク・リベリー」をはじめ “7.5Half Anniversary LEGEND SCOUT”にもラインナップされた選手たちの★4バージョンが7人獲得できます。

◆【1日1回無料10連＋ミッション10連が登場！】7.5Half Anniversary 記念キャンペーン

▼1日1回10連無料＋ミッション10連

1日1回10連が無料で引ける“7.5Half Anniversary トリコロールセレクションFREE SCOUT”と“7.5Half Anniversary トリコロールセレクションTICKET SCOUT”を開催！

期間中、 “7.5Half Anniversary トリコロールセレクションFREE SCOUT”が最大150連無料となります。さらに、1日1回ミッションクリアで10連分のチケットがもらえ、最大130連分のチケットが無料で獲得できます。

・1日1回無料10連

開催期間：2025年10月15日（水）～10月29日（水）10:59

・1日1回ミッションクリアで無料10連

開催期間：2025年10月16日（木）4:00～10月22日（水）3:59

Champion's Road Matchを5回プレイしよう：「トリコロールセレクションスカウトチケット」×10

開催期間：2025年10月22日（水）4:00～10月29日（水）3:59

5試合行う：「トリコロールセレクションスカウトチケット」×10

▼7.5Half Anniversary 記念ログインボーナス

開催期間：2025年10月15日（水）～11月5日（水）3:59

期間中にログインすると、初日に1,000GB(無償)がもらえ、合計で最大3,000GB(無償)が獲得できます。

このほかにも、15日間のログインで、「★5確定スカウトチケット」や限界突破アイテムのほか、特別なHOME画面背景も獲得できます。

▼7.5Half Anniversary パネルミッション

開催期間：2025年10月15日（水）～11月12日（水）10:59

設定されたミッションをクリアすることで様々なアイテムが獲得できるパネル式のミッションを開催します。

1枚のシートには9つのミッションパネルがあり、ミッションを1つクリアするごとに報酬アイテムが獲得できます。9つすべてのミッションをクリアすると全ミッションクリアとなり、豪華報酬が獲得できます。

なお、今回のパネルミッションでは、新★5選手 「サニール」を最大6回獲得できます。

▼7.5Half Anniversary 友達招待キャンペーン

開催期間：2025年10月15日（水）～11月12日（水）メンテナンス開始まで

期間中、招待した人数に応じてもらえる友達招待報酬がより豪華に！ また、これまでに招待した友達人数のリセットを実施します。

過去に機能を利用している方も、1人目の招待報酬から受け取れますので、「サカつくRTW」にお友達を招待しましょう！

▼7.5Half Anniversary GB増量キャンペーン

開催期間：2025年10月15日（水）～10月29日（水）10:59

“7.5Half Anniversary GB増量キャンペーン”を開催中です。GBショップで指定のGBセットを購入すると、特典としてGB増量やアイテムが付いてくるお得なキャンペーンです。

◆【エントリー開始！】SUPER OWNERS CHAMPION CUP 8th

エントリー期間：2025年10月17日（金）16:00～10月22日（水）13:59

開催期間：2025年10月22日（水）メンテナンス終了後～10月27日（月）22:00

“SUPER OWNERS CHAMPION CUP（SOCC） 8th”のエントリー受付を10月17日（金）16時より開始します。

SOCCは、オーナー同士でリーグ戦～トーナメント戦を戦い優勝を目指す大会です。2ラウンドのリーグ戦と、1ラウンドのトーナメント戦で構成されます。各ラウンドでHOME＆AWAY戦を行い、ラウンドの順位に応じて次ラウンドの参加クラスが変動します。

2ラウンドのリーグ戦では「ポイント制」が採用され、勝敗のほかゴールやスキル発動などによってもポイントが獲得できます。

また、AWAY戦では「AWAYデッキ」の登録が必要です。「HOMEデッキ」とあわせて戦略的にデッキを編成しましょう。

なお、「Final ROUND」のトーナメント戦では、すべてのクラス、順位ごとに「称号」と「エンブレム」が獲得できます。さらに、クラスに応じて「トロフィー」や「★5確定スカウトチケット」、各種能力UP練習Lv.4などの豊富な報酬が準備されていますので、ぜひ挑戦してみましょう！

※“SUPER OWNERS CHAMPION CUP 8th”へのご参加には、事前エントリーが必要です。

※今回よりエントリー開始が水曜日ではなく、金曜日の16:00からになります。

大会レギュレーション

1st ROUND／各クラス 10クラブ リーグ戦

2nd ROUND／各クラス 10クラブ リーグ戦

Final ROUND／各クラス 32クラブごとによるトーナメント戦

◆【豪華報酬をGET！】Champion's Road Match

開催期間：2025年10月15日（水）～10月22日（水）10:59

“Champion's Road Match”は、“SUPER WORLD CLUB CUP（SWCC）”で優秀な成績を収めたクラブのデッキに挑戦することができるイベントです。ステージの初回クリアやミッション報酬で、新★5選手や「選べる監督交換チケット」「限界突破練習の欠片」などが入手できます。

各ステージの試合報酬として、「選べる監督交換チケットの欠片」や各種「能力UP練習」などが獲得できます。上位のステージほど「選べる監督交換チケットの欠片」の入手確率と個数が上昇します。また、勝利報酬では各種「能力UP練習」「スキル練習」などが獲得できます。

より上位のステージを周回し、「選べる監督交換チケットの欠片」や各種アイテムを入手しましょう！

◆【新★6監督が獲得できる期間限定ミッション開催！】新監督登場

開催期間：2025年10月15日（水）～11月26日（水）10:59

該当の選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「レ・ボー・ブルー」と戦術得意度Lv10を持つ新★6監督「デキャン」が登場します。

★6監督「デキャン」は、相手チームの特徴／監督アビリティ／アクセサリーによるスキル発動率の上昇効果を半減する「スキル対策指導」と、試合中1点以上リードしているとき、味方選手全員のDEF能力が大アップする「ロックアウト」を所持しています。

★6監督「デキャン」は、特別ミッション「10試合行う」で獲得できます。

＜新★6監督「デキャン」＞

◆【期間限定交換所＆ミッション！】7.5Half Anniversary LEGEND TICKET SCOUT

開催期間：2025年10月15日（水）～11月26日（水）10:59

「LEGENDスカウトチケット」で引くことができる“7.5Half Anniversary LEGEND TICKET SCOUT”を開催します。あわせて期間限定ミッションを追加し、交換所の期間限定アイテムのラインナップを更新します。

「LEGENDスカウトチケット」は、限定ミッションで入手できる「LEGENDスカウトチケットの欠片」10個と交換所で交換することで獲得できます。交換限度回数は5回です。

