ZOZOTOWN20周年記念！ファッション×音楽の「ZOZOFES」を開催！Ryosuke Yamada・HANA・超特急、YOASOBI・LE SSERAFIMが出演

株式会社ZOZO

株式会社ZOZO（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO：澤田 宏太郎）は、ファッションEC「ZOZOTOWN(https://zozo.jp/)」の20周年を記念した「ZOZOFES(https://zozo.jp/event/zozofes/?srsltid=AfmBOoq3E7uAaLVGOuefktTOq7gqHhRc3-Sx5ZOlqQIrXXUO0W58E2-k)」を10月12日（日）・13日（月・祝）の2日間、Kアリーナ横浜で開催しました。ZOZOFESは、ZOZOTOWNが誕生した2004年と現在をつなぐ「Y2K」をテーマに、これまでの感謝を込めて開催したファッションと音楽が交差するスペシャルイベントです。2日間で合計約4万人の観客が豪華アーティストによるパフォーマンスに熱狂しました。

DAY1 10月12日（日）は、ソロとして初のフェス出演となるRyosuke Yamadaがヘッドライナーを務め、さらに幅広い層から支持を集めるメインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急、ガールズグループオーディション「No No Girls」より誕生した7人組ガールズグループ・HANAが出演。また幕間には、来場者参加型のイベントとして、ZOZOTOWNで人気ブランドの2025年秋冬アイテムを使用した最新のトレンドファッションショー「ZOZOFES 2025 AW STYLING SHOW by niaulab TV」を実施。コーディネートは、「似合う」をテーマにオリジナルコンテンツを配信するYouTubeチャンネル「niaulab TV by ZOZO(https://www.youtube.com/channel/UCY3GAhz3uFomVm5nPgMWdPw)」が手掛けました。

DAY2 10月13日（月・祝）は、国内外で支持される音楽ユニットYOASOBIと世界で活躍する5人組グループLE SSERAFIMが出演。豪華アーティストとともに、当社の企業理念である「世界中をカッコよく、世界中に笑顔を。」を体現し、20年間の感謝をファッションと音楽に乗せてお届けしました。

＜ステージパフォーマンス＞

Day1は、HANAがグループ結成のオーディションの際に最終審査のグループ審査課題曲でもあった「Drop」で登場。今回のZOZOFES参加について、「“誰しもが平等にファッションを楽しむことができる”といったメッセージをZOZOFESを通して届けたい」とMOMOKAさんが話すと、CHIKAさんは「ZOZOFESでのファッションを通して、ありのままの自分を愛し、自分が着たい服、自分がなりたい自分になるっていうことを伝えたい」と観客に思い伝え、最後にデビュー曲「ROSE」を披露し、華々しくオープニングを飾りました。

続いて、超特急が登場し、今話題の新曲「NINE LIVES」を含む10曲を披露。ZOZOを強調した替え歌なども織り交ぜながら、圧倒的なパフォーマンスで観客を沸かせました。白熱のステージを終えると、ユーキさんは「ファッションが好きな方、そして音楽が好きな方が集まるということで、もう会場全体最高のボルテージで一緒にライブを楽しんでいただいて本当にありがとうございます！」とコメント。さらに、今回のZOZOFESを記念し発売されている、ZOZOTOWNとのコラボアイテムについて触れられるとタクヤさんは「僕も日常でスウェットパンツとか履くので、ラフに合わせたい時に履いてもいいし、ジャケットと合わせたりすることもできるので、手にしてくれたら嬉しい」とアイテムの魅力をアピールしました。

最後に、ZOZOFESのヘッドライナーを務めるRyosuke Yamadaが登場すると、割れんばかりの歓声に包まれました。ソロとして初めてのフェスのため、緊張した面持ちでしたが、「SWITCH」を華麗に披露し、アイドルとしての揺るぎない存在感を放ちました。ダンスナンバーを交えながら、圧巻のステージを繰り広げ、観客と一体となり、会場のボルテージは最高潮に。パフォーマンスを終え、感想を聞かれたRyosuke Yamadaさんは「ソロとして初めてのフェス出演、めちゃめちゃ楽しかったです」と締めると、大きな拍手に包まれながらステージを後にしました。

Day2は、今回初披露となるZOZOTOWN20周年記念楽曲・LE SSERAFIM with YOASOBI「the NOISE (Contains a Samples of 夜に駆ける)」から幕開け。この楽曲は、YOASOBIの代表曲「夜に駆ける」をTokyo Coffee Breakがサンプリング、新たに歌詞を書き下ろしアレンジした作品です。しっとりしたシティポップの曲調のなか、LE SSERAFIMのメンバーとYOASOBI・ikuraさんの美声が響き、会場に集まった観客を魅了しました。曲中にYOASOBI・ikuraさんと見つめ合いながら歌っていたことに触れられると「ikuraさんがお互い見つめ合って歌いたいと言ってくださって、とても楽しく歌うことができました。」と明かしたSAKURAさん。ikuraさんは「個人的にSAKURAちゃんととても仲良しで、CHAEWONちゃんや他のメンバーともいつかコラボしたいねと話していたので、大好きなLE SSERAFIMさんと素敵なステージができてとても嬉しかったです」と振り返りました。

続いて、今年の夏にリリースされたばかりの「DIFFERENT」でLE SSERAFIMのステージがスタート。トークでは、ファッションと音楽が融合した「ZOZOFES」にちなんで、黒をベースとしたクールなイメージで揃えた衣装のお気に入りポイントをアピールしました。さらに「CRAZY」が流れると、アップテンポな曲調とファンたちの息の合った応援が会場を盛り上げ、会場のボルテージは最高潮に。HUH YUNJINさんから「最後に」というコメントに名残惜しむファンたちに向けて、LE SSERAFIMからZOZOTOWNとのオリジナルアイテムを詰め込んだプレゼントを届けました。

場の熱気が冷めぬまま、「ZOZOFES、遊ぶ体力残ってますかー！」というikuraさんの煽りとともに、大ヒット曲「アイドル」で華々しく登場。ikuraさんはセーラー服をイメージしたトップスに大きなウサギの頭のバッグを身に纏って登場。会場でも販売した、YOASOBIとファッションブランド「doublet」のコラボアイテム「NIGHT OUT WITH YOASOBI / YOASOBIと夜遊び」をあわせた衣装で登場したikuraさん。そんなファッションにぴったりな「UNDEAD」を披露すると、アップテンポでエネルギッシュなパフォーマンスで会場の視線を釘付けにしました。

AyaseさんはZOZOTOWNについて、「ZOZOTOWNはいつも使っていて。僕たちも今回doubletさんとコラボアイテムを出させてもらい、見た目からも自分たちの音楽性を表現していこうかなと思っています」と笑顔を見せました。その後、今月リリースされたばかりの新曲「劇上」も披露。エンディングでは、ikuraさんが「温かい観客の皆様のおかげで最高の1日になりました」と締め、豪華アーティストに20周年を祝福されながらZOZOFESは幕を閉じました。

＜取材会コメント＞

・HANA

Q.ファッションと音楽が交差するスペシャルイベント「ZOZOFES」へのご出演が決まった時の率直なお気持ちは？

KOHARU：

まず素直に本当に嬉しかったです。私たちの衣装は、ボディラインを見せたいなどメンバーそれぞれのリクエストをスタイリストさんが汲んでいつもセットしてくれています。誰しもが平等にファッションを楽しむことができているグループというメッセージを世界に届けたいと思っているので、今回のZOZOFESの舞台を通じて私たちのメッセージを伝えていくことにやりがいを感じてます。

Q.これがないと私のファッションは始まらないというご自身の定番アイテムはありますか？

NAOKO：個人的にヒップホップダンスを習ってきたので、キャップです。

MOMOKA：私はネイルがすごく好きなので、ネイルがないと全部完成しないです。ネイルも含めてファッションの一部だなと思っています。

YURI：私は常にネックレスを二重につけていて、それがないと感覚が物足りないというか、家でも外さないので常にそばにあるアイテムです。

Q.音楽活動をするなかで、“ファッションから影響を受けた瞬間”はありますか？

MAHINA：今日も本当に素敵な衣装を着ることができて活力が湧いてくるんですが、いつも素敵なファッションを用意してくださっているからこそ、私たちがより1つギアを上げてパフォーマンスができているなと思っているので、ファッションがパフォーマンスの一部でもあると思います。

NAOKO：レコーディングをするときですね。例えば、かわいい服だったりとか、ちょっと大人の服だったりとか、好きなピンクの色の服を着てレコーディングブースに入ると、嬉しくなるんです。本来の自分の格好でレコーディングブースに入ると、気持ちがノってきて、歌や気持ちも変わってくると思います。

KOHARU：「No No Girls」オーディションのときに、初めてプロの方にスタイリングやヘアメイクをしていただいたんですけど、その時に初めて味わった高揚感というか、「私、強いぞ」みたいな気持ちがすごく出てきて、スタイリストさんのおかげでとても強い自分でいれられて、最高のパフォーマンスができたと思っています。

Q.今回のイベントはZOZOTOWN20周年を記念したフェスですが、20年後の2045年への目標はありますか？

MAHINA：「そのまま」です。今のまま、向かうべき道をまっすぐ進んでいける自分になってたらなと思っています。

NAOKO：全然想像つかないんですけど、カッコいい女性になりたいと思います。仕事や遊びを全力でやって、ずっとダンスをしていたい、歌っていたいなと思います。

YURI：元気に生きていればいいなと思います。そして、自分の軸がずっとブレていなければいいなと思います。

CHIKA：私は悔いのない人生を過ごせたらいいなと思うので、何でも挑戦できる環境にいるからこそ、悔いのないように生きていきたいです。

KOHARU：20年後は、世界がもっと広がっていると思うので、ファミリーがいてもいいなと思うしそれでも絶対に舞台に立っている人でいたいなと思います。

JISOO：私も今のまま楽しくお仕事をしながら、いろんな国に旅行を行ったり料理も頑張って勉強して、いろんな国の料理を作れるようになっていたいと思います。

MOMOKA：私は誰かに愛をちゃんと伝えられる人になりたいと思います。みんなを愛していて、気持ちよく愛される人になりたいです。

Q.最後に、ZOZOFESのステージにかける意気込みをお願いします。

CHIKA：今回、ZOZOFESは音楽とファッションの融合ということで、ファッションで伝えたいことってなんだろうと思った時に「ありのままの自分を愛して、自分が着たい服、自分がなりたい自分になる」ということだと思います。これは、今まで自分はできなかったことでもあるので、今回のステージやファッションを通じて、それを今できない人たちに伝えたいと思っています。

・超特急

Q.ファッションと音楽が交差するスペシャルイベント、このフェスの出演が決まった時、メンバー同士でどのような会話をされましたか？

タカシ：まずはZOZOTOWNさんの20周年をお祝いするイベントに、僕たち超特急がご一緒できるということをすごく光栄に思ったのと、日頃から僕たちもお世話になっているZOZOTOWNさんとイベントで一緒に盛り上げることができるということがすごく嬉しかったです。何より、HANAさんとRyosuke Yamadaさんというすごく豪華な方々とご一緒できるということも嬉しかったですし、同時に負けてられないなと思いつつ、僕たちらしいパフォーマンスをしたいなと思いました。

Q.今日の衣装でこだわったポイントを教えてください。

カイ：今回の衣装もプロデュースさせていただいているのですが、今回はテーマであるY2Kを意識しながらも、そこにY3Kの未来感のある雰囲気を取り入れて光沢感のある衣装にしたり、Y2KとY3Kをミックスした衣装にしました。

Q.最後に今日の意気込みをお願いします。

シューヤ：久しぶりのライブ出演にもなりますし、新曲のNINE LIVESはライブイベントでは初パフォーマンスになりますので、皆さんに負けないようにZOZOFESを最高に盛り上げていきたいと思います。

・LE SSERAFIM

Q.ファッションと音楽が交差するスペシャルイベント「ZOZOFES」へのご出演が決まった時の率直なお気持ちをお聞かせください。

KIM CHAEWON：ZOZOTOWNの20周年を記念するスペシャルなイベントに参加することができとても光栄です。早くステージをお見せしたいという気持ちが大きいです。

SAKURA：ZOZOTOWNの20周年を記念するイベントに参加することができてとても嬉しいです。ZOZOFESは、ファッションと音楽が交差するイベントということで、私たちのステージを通して、音楽とファッションで盛り上げていきたいと思っています。

Q.ZOZOTOWN20周年を記念した Tokyo Coffee Break がサンプリング、新たに歌詞を書き下ろしアレンジしたZOZOTOWN20周年記念楽曲、LE SSERAFIM with YOASOBI「the NOISE (Contains a Samples of 夜に駆ける)」がリリースされました。ZOZOTOWN20周年記念楽曲を歌唱することが決まった時の気持ちや感想を教えてください。

HUH YUNJIN：YOASOBIさんとご一緒させていただけるということが本当に嬉しかったですし、光栄でした。とてもワクワクしましたし、期待する気持ちが大きかったです。

KAZUHA：ZOZOTOWNの20周年を記念する楽曲を歌唱させていただくということが決まったときは、本当に光栄な気持ちで一杯でした。そして、素敵な作品でYOASOBIさんとご一緒させていただけることが決まって嬉しかったです。

HONG EUNCHAE：YOASOBIさんと素敵な作品でご一緒できるということを聞いてから、いつかステージで披露させていただきたいと思っていました。今回ZOZOFESの特別なステージでこの楽曲を披露できることになり、とても嬉しいですし光栄です。

Q.今回のZOZOFESのステージで、「ここに注目してほしい！」というパフォーマンスのポイントがあれば教えてください。

KIM CHAEWON：LE SSERAFIMのステージでエネルギー溢れるパフォーマンスを準備していますので期待していてください。YOASOBIさんともご一緒するスペシャルなステージもあるので、是非ご期待ください。

Q.ZOZOFESという“ファッション×音楽”のフェスに出演にあたって、今日の衣装やメイクのお気に入りポイントはありますか？

HONG EUNCHAE：黒をベースとしたクールなファッションがポイントです。準備してきたパフォーマンスもしっかり引き立つファッションになっており、ステージが楽しみです。

Q.ファッションにちなんで、メンバー内で流行っていることはありますか︖

HUH YUNJIN：バッグにキーホルダーをぶら下げるのが流行っています。私もバッグにたくさん付けています。

Q.ZOZOTOWN20周年記念楽曲について、みなさんがレコーディングの際に楽曲に込めた想いをお聞かせください。

KAZUHA：シティポップの要素がある楽曲なので、新しいジャンルに挑戦しつつ、LE SSERAFIMらしさもお届けできたらと思っています。

Q.ZOZOTOWN20周年記念楽曲について、YOASOBIさんとは何度か共演されているかと思いますが、今回の取り組みを通じて新しい発見や刺激を受けたことはありますか？

SAKURA：新しい歌の表現の方法をたくさん学べたと思います。LE SSERAFIMの新しい魅力をお見せできたのではないかと思います。

Q.最後に、ZOZOFES のステージにかける意気込みをお願いします。

SAKURA：ZOZOTOWNの20周年を記念するイベントに参加できてとても光栄です。私たちのステージでこのイベントを少しでも盛り上げられたらと思っています。スペシャルステージもぜひ楽しみにしていてください。

＜オフィシャルコメント＞

・Ryosuke Yamada

Q.ZOZOFESへの意気込みは？

初めてのソロでのフェスになるので、いつもと環境が違う中でのパフォーマンスになりますが、自分がやることは変わらず、楽しみながら、お客さんと一つの空間を作り上げることだと思うので、全力でパフォーマンスに挑みたいです。

Q.注目のポイントを教えてください。

フェスなので、自分のライブとは違って、限られた時間の中での自分のエンタメを届ける形になると思います。今回は、ダンスをメインに取り入れたパフォーマンスの構成を組ませていただいたので、僕を初めて見る方には、「Ryosuke Yamadaはこんなに踊るんだな」と思っていただきたいです。

Q.衣装のこだわりポイントを教えてください。

ソロツアーでこだわって作った衣装をZOZOFESでも着用させていただいています。踊る楽曲も多いため、体に負担がかからない衣装を自分で素材を選んで作っていますが、そうは見えないところがポイントになっています。ぜひ衣装にも注目してほしいです。

・YOASOBI

Q.LE SSERAFIMさん、Tokyo Coffee Breakさんとの取り組みの話が上がった時の率直な気持ちは？

Ayase：嬉しかったですよね。

ikura：嬉しかったです。

Ayase：LE SSERAFIMさんも大好きだしね。

ikura：大好きだし、こんなふうにご一緒できると思ってなかったので。

Ayase：YOASOBI初のツーマンでしたからね。楽しかったです。

ikura：盛り上がりました。

Q.本日のLE SSERAFIMさんとのパフォーマンスはいかがでしたか？

ikura：大好きなので、本当に幸せでした。目も合わせながら一緒に「the NOISE」を歌うことができて、一夜限りのスペシャルなステージになったなと思います。

＜開催概要＞

・名称：ZOZOFES

・開催日時：2025年10月12日（日）・13日（月・祝）

・開催場所：Kアリーナ横浜（横浜市西区みなとみらい6-2-14）

・主催：株式会社ZOZO

・企画：株式会社ZOZO、株式会社STARBASE

・協賛：株式会社ローソンエンタテインメント、ポケットカード株式会社、ソフトバンク株式会社、LINEヤフー株式会社、GMOペイメントゲートウェイ株式会社、株式会社コロプラ、株式会社MONO-MART、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社、ギャップジャパン株式会社、株式会社アンティローザ、Ada株式会社、株式会社ベルーナ、ELCジャパン合同会社、日本ロレアル株式会社、株式会社PLAY PRODUCT STUDIO、株式会社SEETHELIGHT、WONDER LINE株式会社

・URL： https://zozo.jp/event/zozofes/



<出演アーティスト>

・DAY1 / 10月12日（日）：Ryosuke Yamada、超特急、HANA

・DAY2 / 10月13日（月・祝）：YOASOBI、LE SSERAFIM