【飛騨高山・岐阜県高山市】令和7年10月飛騨高山まちの体験交流館まつり～体験メニューが勢ぞろい～

高山市

飛騨高山まちの体験交流館は、市民や観光客の交流の場として、また、伝統文化や地場産業の振興を目的に、平成30年7月に開館しました。歴史的価値のある建物を活用した館内では、伝統工芸の実演見学や制作体験などを通じて、日本文化・高山の魅力に触れることができます。

開館以来、多くの実演・体験指導者のご協力のもと、年間を通じてたくさんの方々にご来館いただいております。体験を通じて、こどもから大人まで、楽しみながら地域の文化を知っていただいています。

今年度も、交流広場の利用促進や体験メニューの魅力を広く周知するため、春と秋の2回、「飛騨高山まちの体験交流館まつり」を開催しています。今回は、秋（10月）の交流館まつりのご案内です。

地域の伝統と人の温かさにふれられる、特別な一日となることでしょう。ぜひこの機会に、飛騨高山まちの体験交流館へお越しいただき、秋の交流館まつりをお楽しみください。

●飛騨高山まちの体験交流館まつり（10月）

日時：令和7年10月18日（土）19日（日）両日とも10：00～15：00

会場：〒506-0844 岐阜県高山市上一之町35番地1

入場料：無料

体験内容：宮笠（笠ヒデ細工）、有道しゃくし（18日のみ）、飛騨染トートバッグ、さるぼぼ、組紐、竹ランプ、木版画ランプシェード、筆ペンアート（19日のみ）、和柄バッグ

体験料：体験により異なります（HPをご覧ください）

※高山市民の方は、体験料を割引します。住所が確認出来るものをご持参ください。

※19日(日)は、SUN・SUN会主催の「寄り合い処」も同時開催します。

●飛騨高山まちの体験交流館施設情報

所在地：〒506-0844 岐阜県高山市上一之町35番地1

電話：0577-70-8290

ファクス：0577-70-8291

開館時間：体験交流館9：00～19：00 交流広場9：00～21：00

休館日：無休（臨時休館有）

入場料：無料

駐車場：近隣の公共駐車場をご利用ください（有料）

※交流広場内にある旧森家醤油蔵を活用した「Cafe TAKAYAMA TERRACE」では、気軽にお茶やお食事をお楽しみいただけます。

ホームページ(https://hidatakayama-taiken.com)