超大吉は「山崎18年」！ ウイスキーくじとして人気の「豪華ウイスキーみくじ 第79弾」、10月15日販売開始【累計35,000口突破】

人気企画「豪華ウイスキーみくじ 第79弾」が登場

株式会社アップライジング第７９弾 豪華ウイスキーみくじ 販売スタート

希少なジャパニーズウイスキーとの“一期一会”を楽しめる企画として、タチバナE酒販が展開する「豪華ウイスキーみくじ」は、累計販売数が35,000口を超える人気シリーズへと成長している。

SNSやレビューサイトでは、「開ける瞬間のドキドキがたまらない」「外れても嬉しい」といった声が多く、贈り物としても好評を得ている。



「何が届くかわからない」という運試しの楽しさと、「結果に関わらず満足できる」という設計がウイスキー愛好家だけでなく、初めて挑戦する人にも支持されている。

2025年10月15日より販売開始となる第79弾では、秋の夜長にぴったりな「期待とスリルが詰まった一本との出会い」をテーマに、希少銘柄を多数ラインナップ。

「山崎18年」「白州12年」など、国内外で高い評価を受けるジャパニーズウイスキーが登場し、今回も注目を集めている。

超大吉は「山崎18年」。貴重な長期熟成ボトルをラインナップ（全466口）

今回の目玉は、国内外でその価値が高まり続けているサントリーのシングルモルトです。超大吉から大吉には、特に貴重なジャパニーズウイスキーが設定されています。

商品ラインナップは以下の通りです。

超大吉 山崎１８年大大吉 山崎１２年大吉 白州１２年ランク / 賞品名 / 口数 / 説明（希少性・特長）

超大吉 / 山崎18年 / 1口 / 圧倒的な希少性を誇る長期熟成ボトル。深く複雑で、長期熟成モルトならではの芳醇な味わいが特徴。

大大吉 / 山崎12年 / 2口 / 国内外で品薄が続く人気銘柄。熟成感と華やかさを兼ね備え、世界的な評価も高いサントリーを代表する一本。

大吉 / 白州12年 / 2口 / 現在非常に入手が困難なボトル。爽やかなスモーキーさと複雑な熟成香が特徴で、白州蒸溜所が誇るシングルモルト。

中吉 / 山崎 シングルモルト700ml / 4口 /

喜吉 / 響 JAPANESE HARMONY / 3口 /

福吉 / イチローズモルト クラシカルエディション / 3口 /

縁吉 / イチローズモルト リミテッド / 3口 /

幸吉 / 知多 シングルグレーン / 10口 /

宝吉 / 矢部 ブレンデッドウイスキー / 15口 /

栄 / はなぐり ブレンデッドウイスキー / 198口 /

吉 / 巳乃霞 グレーンウイスキー / 225口 /

合計 / / 466口 /

主要ECで展開。品質管理にも徹底したこだわり

「ウイスキーみくじ」は、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング、ECforthなど、複数のオンラインストアを通じて展開しており、購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「どの銘柄にも丁寧な選定を感じる」といった声が寄せられています。

外部倉庫には依存せず、自社で温度・湿度を管理しています。

お客様の手元に届くその瞬間まで、ウイスキーが最良の状態であるよう心を込めて取り組んでいます。

販売概要

商品名：【第79弾】豪華ウイスキーみくじ

価格：1口 3,980円（税込）～

送料：990円

販売口数：466口限定

販売開始日：2025年10月15日

販売場所：

・タチバナE酒販 本店 https://x.gd/FGfoA

・タチバナＥ酒販 Amazon店 https://amzn.asia/d/aruOy09

・タチバナＥ酒販 楽天市場店 https://x.gd/cBZWZ

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店 https://x.gd/8t8zX

・宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店 https://x.gd/GDXog

商品の特長：

超大吉～大吉には、入手困難な長期熟成ジャパニーズウイスキーをラインナップ 全てのウイスキーは、品質管理を徹底した自社倉庫にて適切に在庫管理 数量限定のため、なくなり次第終了

会社概要と問い合わせ先

会社名：株式会社アップライジング

宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F

TEL：0985-77-9039

MAIL：uprisingood@gmail.com

代表者 :代表取締役 陶山和哉

◆ウェブサイト＞＞https://uprisingood.com/