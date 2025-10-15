Z世代に大人気！キーボードアプリ「Simeji」、この夏大注目の“キャットフルホラー”『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』とコラボキャンペーン第2弾を開催！

バイドゥ株式会社

バイドゥ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：Feng Jiang）が提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」（iOS、Android版）は2025年10月15日（水）より夏アニメ『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』（以下：ニャイリビ）とのコラボ第2弾を実施いたします。

1. 「繋げて『ニャンデミック!!』にゃんこプロフィール帳」キャンペーン概要

本キャンペーンでは、愛猫のプロフィール帳を作成し、友達と交換・コレクションしながら楽しめる特別企画を実施中です。

初回交換時にはオリジナルきせかえの獲得権が得られ、さらにそれをXにシェアすることで、抽選で12名様に「CIAOちゅ～る」が当たるチャンスも。

また、キャンペーン開始から1週間は、交換で獲得したポイントに応じたランキングイベントを実施。

上位3名様には、全自動猫トイレやペットカメラなど、豪華猫グッズをプレゼントいたします。

（※詳細は下記「賞品一覧」をご参照ください）

＜キャンペーン実施期間＞

2025年10月15日（水）18:00～2025年11月17日（月）23:59

● ランキングイベント期間：10月15日（水）18:00～10月22日（水）23:59

● ちゅ～る抽選期間：キャンペーン期間中すべて

■どうやって使うの？利用方法をご紹介！

「Simeji」をスマホにダウンロード。

※すでにダウンロードしている場合は、最新バージョンにアップデートをお願いいたします。

＜プロフィール帳の作成方法＞

- Simejiアプリ内のコラボバナーをタップし、特設ページへアクセス- 「つくる」ボタンをタップしてプロフィール帳の作成を開始- 愛猫の情報を入力（※写真と名前は必須、それ以外は未記入でも作成可能）- 「これで完成！」をタップするとプロフィール帳が完成！→ 完成したプロフィール帳はマイページに保存されます

＜プロフィール帳の交換方法・ポイント獲得方法＞

- 作成したプロフィール帳を、X（旧Twitter）やLINEなどのSNSでシェア- 相手があなたのシェアURLを開き、「交換する」ボタンをタップ- 自分も相手のURLを開いて「交換する」をタップすると交換成立！

▶ 交換が初めて成立した場合は、「オリジナルきせかえ」をGET！

※特設ページの案内に従って取得できます。

▶ プロフィール帳交換ごとにポイントが貯まり、豪華猫グッズ応募も可能に！

→ 交換したプロフィール帳は「マイページ」内の「おともだち」に保存されます。

※自分のシェアリンク経由で交換成立した相手が新規ユーザーの場合：お互いに5pt

※既存ユーザーとの交換成立：お互いに1pt

＜きせかえイメージ＞

※当コラボきせかえはiPad非対応です。

※本コラボきせかえは入手後1年間ご利用いただけます。

※Simejiの無料きせかえは、端末間での引き継ぎをサポートしておりませんので、アンインストールや機種変更の際はご注意ください。

＜賞品＞

交換数上位3名様に豪華猫グッズをプレゼント。

また、作成したプロフィール帳をXに投稿いただいた方の中から抽選で12名様に「CIAOちゅ～る」をプレゼント。

賞品一覧：

● PetSnowy SNOW+全自動猫トイレ

● SUNSTAR QAIS-air-04A1J 専用スタンドセット（本体＋スタンド）

● パナソニック HDペットカメラ KX-HDN215

● いなばペットフード株式会社 CIAOちゅ～る（12名様）

※CIAOちゅ～る以外の賞品は各1名様ずつに当選します

＜当選連絡および賞品発送について＞

・ランキング上位者には、特設ページ内のポップアップにて当選フォームをご案内します。

ポップアップ内に表示される「報酬を受け取る」ボタンをタップし、当選フォームへのご入力をお願いいたします。

・「CIAOちゅ～る」当選者様へは、2025年12月17日（水）までに、Simeji公式Xアカウント（@Simeji_pr）より、DM（ダイレクトメッセージ）にて当選のご連絡をさせていただきます。

【ご注意事項】

以下の場合、当選の対象外となる可能性がございますのでご注意ください。

・アカウントが非公開である場合

・DMが受け取れない設定になっている場合

・賞品発送時点で、Simeji公式Xアカウントのフォローが確認できない場合

※必ずSimeji公式Xアカウントのフォローおよび、DM受信設定をご確認のうえご参加ください。

※賞品は、当選者様へ順次発送いたします。

＜注意事項・免責事項＞

本キャンペーンは、以下の各メーカーの提供・協賛によるものではありません：

● PetSnowy株式会社

● SUNSTAR QAIS（サンスター技研株式会社）

● パナソニック株式会社

● いなばペットフード株式会社

本キャンペーンにおいて掲載・使用している商品名、画像、ロゴ等は、各社より許諾を得たうえで、または法令上許容される範囲内で掲載しております。 各社の商標は、該当する企業の登録商標です。

■『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』作品概要

(C) ホークマン・メカルーツ/マッグガーデン/ニャイリビ製作委員会

〈INTRODUCTION〉

逃げろ、可愛い猫が来た。

20XX年、世界は猫に支配された。

猫に触れた人間を猫に変えてしまうウィルスにより、全世界で”ニャンデミック”が発生。

人々は猫にモフられ、次々と猫になっていく。

果たして人類は猫に触りたい誘惑に抗い、猫だらけの世界を生き抜くことができるのか。

すべてが猫になるｰｰ。衝撃のサバイバル・ネコメディ開幕！

〈CAST〉

クナギ：水中雅章

カオル：上田麗奈

アラタ：川島零士

ツツミ：芹澤 優

レン：木村 昴

マサキ：中島ヨシキ

タニシ：安元洋貴

ガク：竹内良太

グランマ：宮寺智子

ケイスケ：興津和幸

スオウ：種崎敦美

ミツル：鶴岡 聡

コウジ：中 博史

ガンスリンガー：森川智之

ラストサムライ：堀江由衣

翻訳機：玄田哲章

ナレーション：千葉 繁

〈配信情報〉

●第1話無料公開中

▼YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=eGv-_SmaRgk

▼TikTok

https://www.tiktok.com/@nyailivi/video/7543607617868860692

●各種配信サービスにて全12話好評配信中

▼配信サイト一覧

ABEMAプレミアム／アニメ放題／バンダイチャンネル／AnimeFesta／dアニメストア

dアニメストア for Prime Video／DMM TV／FOD／Hulu／J:COM STREAM

Lemino／milplus／Prime Video／TELASA／U-NEXT

〈STAFF〉

原作:ホークマン/メカルーツ 「ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット」(マッグガーデン「月刊コミックガーデン」「マグコミ」連載)

総監督:三池崇史

監督:神谷智大

シリーズ構成:入江信吾

キャラクターデザイン:牧 孝雄

音楽:遠藤浩二

オープニングテーマ:「CAT CITY」THE YELLOW MONKEY

エンディングテーマ:「Matatabi」WANIMA

アニメーション制作:OLM

企画・プロデュース:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント/スロウカーブ

製作:ニャイリビ製作委員会

公式サイト：https://nyailivi.com

(C)ホークマン・メカルーツ/マッグガーデン/ニャイリビ製作委員会

■きせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」について

Z世代に大人気！累計7,000万ダウンロード（※）を誇るキーボードアプリ。キーボードのきせかえやエフェクト機能に加え、20万語以上の顔文字、連発コメのようなユニークな機能を備えたSimejiが表現豊かなコミュニケーションをお手伝いします。

※2025年4月時点、当社調べ（Android版とiOS版の合算）

・HP：https://simeji.me/(https://simeji.me/)

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/Simeji_pr(https://twitter.com/Simeji_pr)

・Simejiランキング：https://simeji.me/?p=news(https://simeji.me/?p=news)

・iOS版：https://itunes.apple.com/jp/app/id899997582?mt=8(https://itunes.apple.com/jp/app/id899997582?mt=8)

・Android版：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adamrocker.android.input.simeji(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adamrocker.android.input.simeji)