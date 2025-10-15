ハーフアニバーサリー目前！DMM GAMES『魔王カリンちゃんRPG ～恋姫建国奔走記～』ハーフアニバーサリーカウントダウンログインボーナス開始！最大3000個の精霊石プレゼント

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、『魔王カリンちゃんRPG ～恋姫建国奔走記～』のハーフアニバーサリーに向けたカウントダウン施策の開催をお知らせいたします。

公式サイト：https://maoukarinchanrpg.com

公式X： https://x.com/karinchanrpg

■ハーフアニバーサリーカウントダウンログインボーナス開催！

ハーフアニバーサリーまでの7日間、ログインボーナスを実施。ゲーム内で使用できる無償石や★3確定ガチャチケットがもらえます。

毎日ログインして豪華報酬を受け取りましょう！

期間：2025/10/15 4:00～2025/10/22メンテナンスまで

▼報酬内容

・1日目 精霊石500個

・2日目 精霊石500個

・3日目 精霊石500個

・4日目 精霊石500個

・5日目 精霊石500個

・6日目 精霊石500個（最大3000個）

・7日目 ★３確定ガチャチケット

■Xにてカウントダウンキャンペーン開催！

ハーフアニバーサリーに向けて公式Xにてカウントダウンキャンペーンを開催いたします。公式Xアカウントをフォローし、抽選で93名様にAmazonギフトカード番号をプレゼントいたします。奮ってご参加ください！

▼景品

Amazonギフトカード番号

・10,000円×15名様

・5,000円×18名様

・1,000円×60名様

▼応募方法

1. @karinchanrpg ( https://x.com/karinchanrpg )をフォロー

2. 該当投稿をリポスト

▼開催期間

2025/10/16 15:00～2025/10/22 14:59

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせはサポート窓口（「魔王カリンちゃんRPG ～恋姫建国奔走記～」お問い合わせフォーム）までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

■『魔王カリンちゃんRPG ～恋姫建国奔走記～』とは

『巣作りカリンちゃん-星詠みの神託-』のその後を描く正統続編でキャラクターの個性の光るリアルタイム召喚バトル。

『巣作りカリンちゃん』に登場していなかった『恋姫†夢想』キャラクターをはじめ『戦国†恋姫』『双天†恋姫』のキャラクターも続々登場予定。

キャラクター原案やメインシナリオの原案・執筆は原作スタッフが担当。

■ゲーム起動はこちらから！

https://games.dmm.com/detail/maokarin_40202981

■ゲーム概要

タイトル：『魔王カリンちゃんRPG ～恋姫建国奔走記～』

ジャンル：魔王様とのんびり建国RPG

プラットフォーム： PC（ブラウザ版、DMM GAME PLAYER版）/ スマートフォン（DMM GAMESストア版）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2024 EXNOA LLC/NEXTON