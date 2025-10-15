角野隼斗11月29日のKアリーナ公演をWOWOWにて独占生中継で放送・配信！WOWOWオンデマンド初のDolby Atmos(R)（ドルビーアトモス）を使用したライブ配信でお届け！

株式会社WOWOW

角野隼斗が“史上初スケールのピアノコンサート”に挑む！アーティスト、真鍋大度とのコラボによる名曲への没入体験。歴史的一夜となるアリーナ公演を独占生中継！

11月29日にKアリーナ横浜で開催される角野隼斗のリサイタル「Klassik Arena」の模様を独占生中継にてお届けする。

クラシックの世界的名門レーベル、ソニークラシカルと専属ワールドワイド契約を結んだ日本を代表するピアニストである一方、6人組のシティソウル・バンドPenthouseの一員としても活動、また「Cateen かてぃん」名義で動画を配信しているYouTubeチャンネルが登録者数150万人を超えるなど、多岐にわたる活躍で注目を集める角野だが、今回のリサイタルは、国内最大級の音楽専用アリーナ「Kアリーナ横浜」初のクラシック公演としても大きな話題を呼んでいる。加えて、舞台演出を手がけるのは、アーティスト真鍋大度という奇跡のタッグ。世界最高レベルのピアノと当代屈指の映像美が融合する空前のスケールのステージは必見！すでにソールドアウトとなっている本公演、その会場の熱気をぜひWOWOWの生中継で体感していただきたい。

さらに今回、WOWOWオンデマンドでは初となるDolby Atmos(R)（ドルビーアトモス）によるイマーシブオーディオの生配信を実施。圧倒的な没入感で角野隼斗の音世界へと深く誘う。

【番組情報】

特集：Penthouse＆角野隼斗 連続特集

＜新規ラインナップ＞

(C)︎Yuji Ueno生中継！角野隼斗 ピアノリサイタル “Klassik Arena”

11月29日（土）午後6:00～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～2週間アーカイブ配信あり

収録日：2025年11月29日

収録場所：神奈川 Ｋアリーナ横浜

＜公開済みラインナップ＞

Penthouse ONE MAN LIVE 2024 "Laundry"

10月19日（日）午後10:15～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～１カ月間アーカイブ配信あり

“シティソウル”ジャンルの若手実力派バンドPenthouse。彼らのキャリア史上最大規模、一夜限りのパフォーマンスをWOWOWが独占放送・配信！

出演：Penthouse／浪岡真太郎（Vo,Gt）、大島真帆（Vo）、Cateen（Pf）、矢野慎太郎（Gt）、大原拓真（Ba）、平井辰典（Dr）

収録日：2024年12月19日

収録場所：神奈川 パシフィコ横浜 国立大ホール

【番組サイト】(https://www.wowow.co.jp/music/suminohayato/)