小田原衛生グループと横浜国立大学女子ラクロス部のスポンサー契約締結式を行います

女性活躍推進企業・小田原衛生グループは、若き女性アスリートたちを応援し、地域の女性人材育成を支援

ゼロワン株式会社小田原衛生グループと横浜国立大学女子ラクロス部がスポンサー契約

「かながわ健康企業宣言」企業であり、地域の公衆衛生環境維持サービスを展開する小田原衛生グループ（本社：神奈川県小田原市、代表取締役 鈴木大介）は、横浜国立大学女子ラクロス部とスポンサー契約を締結する運びとなりました。尚、横浜国立大学女子ラクロス部としては、初のスポンサー契約となります。これに伴い、10月20日に締結式を行う運びとなりました。

小田原衛生グループが大学女子部活動を支援する背景

2024年度より、着物・帯のUp Cycle Brand【Relier81】を通じ、レディースアパレルの展開を始めた小田原衛生グループでは、女性活躍推進プロジェクト担当執行役員・小宮理絵採用事務局長を中心に女性が働きやすい環境づくりを進め、「小田原Lエール（女性活躍推進優良企業）認定」に認定されております。

今回のスポンサー契約により、地域公衆衛生という学生から関心が持たれにくい業界という課題感の中で、本格的な就職活動前に体育会出身女子学生と早期接点を築き、採用活動に活かしていくという大きな意味もあります。

横浜国立大学女子ラクロス部は、国立大学という背景もあり、強豪校のように潤沢な活動資金が準備されている状況ではありません。今回のスポンサー契約は、持続可能な部活動を後押しすることにつながります。

また、本取組は、地域スポーツの活性化に取り組んできた小田原衛生グループとして、女性活躍推進にフォーカスした社会貢献活動の一環でもあります。

締結式のご案内

日時：2025年10月20日（月） 12：00～12：30（開場・受付開始 11：45）

場所：小田原衛生グループ本社（神奈川県小田原市寿町1-1-12）

式次第 :

12:00~ 開会・出席者紹介

12:03~ 各者ご挨拶

12:10~ スポンサー契約についての内容確認、書面への署名、写真撮影

12:20~ 質疑応答、写真撮影

12:30 閉会

12:35~ 懇談会

出席者：

【小田原衛生グループ】

代表取締役 鈴木大介

取締役副社長 前場 潔

取締役CSO最高戦略責任者 山崎剛一

女性活躍推進プロジェクト担当執行役員 採用事務局長 小宮理絵

【横浜国立大学女子ラクロス部】

主将 小松原知賢

他 4年生3名 / 3年生 3名

【締結式の参加・取材に関するお申し込み、お問い合わせ】

小田原衛生グループ 採用事務局長 小宮理絵

TEL:0465-35-9601

E-mail:kyujin@oeg-net.co.jp

小田原衛生グループHP

https://oeg-net.com/

ゼロワン株式会社

神奈川県小田原市寿町1-1-12