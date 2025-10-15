山下、竹田、岩井明愛・千怜、畑岡、勝、吉田、馬場の8選手出場！秋のアジアシリーズ第2戦「BMW女子選手権」WOWOWで連日生中継＆『日本人選手専用カメラ』ライブ配信！

株式会社WOWOW

BMWを冠スポンサーとして2019年に新設された大会で、韓国各地の著名コースを巡回して開催される。今年の会場は、2009年にオープンした、韓国最南端に位置するシーサイドコース。ゲイリー・ロジャー・ベアードとデビッド・デールによる設計で、ビーチ沿いや崖の上にティーイングエリアとグリーンが数多く配置され、青く澄んだ海にいくつもの島々が浮かぶ雄大なパノラマビューが堪能できる。

日本勢は前週の「ビュイックLPGA上海」で激闘のプレーオフの末、惜敗した勝みなみをはじめ、山下美夢有、竹田麗央、岩井明愛・千怜姉妹、畑岡奈紗、吉田優利、馬場咲希の8選手が出場。今大会を連日生中継・ライブ配信するWOWOWが事前インタビューを行った。

■山下美夢有

Q.今週は韓国、BMW女子選手権ですが、まずはどんなお気持ちでしょうか？

「先週に比べて気温もだいぶ下がって、寒いなという感じです。昨日18ホール回ったんですけど、コース自体は日本っぽい感じのコースで、すごく綺麗で回りやすいなと思いました」

Q.先週(ビュイックLPGA上海)は4位タイに入り、素晴らしいゴルフでしたけども、少し振り返ってもらえますか？

「100ヤード以内があんまり良くなくて、そこでスコア作りができなかったのかなって感じました。今週はその辺をしっかりチャンスにつけれるように、頑張りたいなと思っています」

Q.今週のコースはバック9では結構風とかも影響してきそうですが、全体的なコースの印象はいかがでしょうか？

「ほんと海が近くて、風が強い中のラウンドなので、その辺の縦距離っていうのがやっぱ難しいのかなと感じます。あとは寒いのでしっかりコンディションを整えて、4日間戦えたらなと思います」

Q.先ほど100ヤード以内と話されていましたが、今週に入ってからのご自身の調子はいかがですか？

「調子自体は先週と変わらず悪くはないかなと思うんですけど、なかなかパッティングが決まってくれなかったり、っていう部分があるのでその辺をしっかり修正して、明日からいいラウンドできるように頑張りたいなと思います」

Q.では最後に今週に向けての意気込みをお願いします。

「やっぱり天候が結構変わりやすいのかなと感じているので、その時その時の対応にしっかり対応できるように、頑張っていけたらなと思ってます」

■竹田麗央

Q.韓国での大会が始まります、まずはどんなお気持ちですか？

「先週は良いプレーができなかったので、今週は自分の良いプレーがしたいなと思っています」

Q.先週のコースとはガラッと印象も違いますが、今週のコースの印象を聞かせてください。

「海沿いで景色もすごく綺麗ですし、すごく端っこにあるので、風もすごく強く吹くと思いますし、そういうところを注意しながら回れたらいいなと思っています」

Q.海風が影響してきそうですが、ご自身の中で意識したい部分などはありますか？

「今週は昨日回ってみた感じだと左側が使えるなという感じだったので、飛距離を生かしたゴルフができればいいなと思っています」

Q.このコースがキーになるな、と思ったホールはありますか？

「後半、インに入って最後の15番あたりからのショートホールはグリーンで風が影響すると思います」

Q.最後に今週に向けての意気込みをお願いします。

「今週も自分のベストを尽くして4日間頑張りたいです」

■岩井明愛

Q.今週は韓国での試合になりますが、まずはどんなお気持ちですか？

「今週も楽しみな気持ちでいっぱいです」

Q.今週のコースですが、全体的に回ってみての印象はどうですか？

「海が綺麗です。アップダウンもありますし、日本とちょっとコースが似ているイメージでしたね」

Q.ここがキーになるなと感じるホールなどがあれば教えてください。

「ないです(笑)。全部キーになるというか、全部大事！」

Q.上位に行くにはどのあたりがポイントだと思いますか？

「いつもと変わらずに、グリーンも比較的ピンまで打っていけるので、ティーショットでフェアウェイまで行って、セカンドをピンにガシっとつけて、バーディーを量産した人が上位かなと思うので、しっかり攻めるゴルフができるように頑張ります」

Q.では最後に今週に向けて意気込みをお願いします。

「今週も自分らしいプレーで楽しんで頑張ります」

■岩井千怜

Q.今週は韓国大会ですが、まずはどんなお気持ちですか？

「韓国はご飯もおいしいですし、コースも景色は綺麗ですし、楽しみです」

Q.今週のコースは風が吹いたら難しいホールもありそうですが、全体的にどう感じていますか？

「ティーショットもバンカーオーバーを狙うところと崖超えを狙うところがあったりして、風の具合によって全然狙いどころが違うと思うので、風が強く吹いたらクラブのジャッジをキャディーさんと相談しながら頑張ります」

Q.良い流れで今週に来ていると思いますが、ご自身のショットの感覚はいかがですか？

「ショットの感覚は悪くはないと思います。良い流れできているので、また頑張っていきたいです」

Q.上位に行くにはどのあたりがキーポイントになると思いますか？

「グリーンがすごくソフトなので、セカンドショットでバーンと根元を狙っていくようなショットを続けていければと思います」

Q.最後に意気込みをお願いします。

「今週も自分のペースで上位争いができるように頑張ります」

■畑岡奈紗

Q.韓国大会が始まりますが、まずはどんな気持ちですか？

「初めてのコースなんですけど、リンクスっぽいコースで、景色がすごく綺麗なので楽しみです」

Q.上海から連戦ですが、今週に入ってからの体のコンディションやショットの調子はどうですか？

「移動が長かったのでちょっと疲れてはいるんですけど、来週からはオフなので頑張りたいなと思っています」

Q.今週に入ってからのショットの感覚はどうですか？

「ショットはそこまで悪くないんですけど、ハワイ（ロッテ選手権）から感覚がちょっと違うので、うまくまとめて行けたらと思います」

Q.今週は終盤にキーホールがあるということを聞いたんですが、畑岡選手はどのあたりがキーホールだと感じましたか？

「結構ハザードが近いところもあるんですけど、グリーンがかなり大きいので（ピンが）奥に切られたときに、2から3番手位手前のピンと距離が変わってくると思うので、まずはティーショットをしっかりフェアウェイに置きたいなと思っています」

Q.では最後に今週に向けて意気込みをお願いします。

「今週初めてのコースですが、スコアが出やすいコースになると思うので、良い攻め方をしていければいいなと思っています」

■勝みなみ

Q.先週（ビュイックLPGA上海）は本当に素晴らしい戦いをされました、3日経ってどんな気持ちですか？

「先週の事はあんまり気にせずに、と言うのもアレですけど、優勝したり前の週が良かったとしても切り替えて、次の週に臨めていることが多いので、今回もそうかなと思います」

Q.連戦も続いていて、体力的な問題やフィジカルはどうですか？

「結構疲れが来ているなと思いますね。今回空港に着いてからバスでの移動が6時間ちょっとあったので、その疲れであったり、次の日が朝7時半からスタートだったので、バスを降りてチェックインをしたり、色々した後に寝た時間がすごく短かったので、昨日は結構疲れが溜まっていました」

Q.今週のコースの印象はどうですか？

「ちょっとペブルビーチみたいな海辺のコースで風が吹いたら強そうで。やっぱり海風なので、ちょっと重たいような感じもするんですけど、グリーンも大きくてどんなところにもピンが切れそうなコースだったので、練習ラウンドも難しかったんですけど、でもそんなに嫌いじゃないゴルフ場というか。調子も上向きではあるので、しっかりコース戦略をして頑張りたいなと思っています」



Q.ちょっと疲れがある中かもしれませんが、ショットの感覚はどうですか？

「悪くはないですね、だけど、やっぱりまだ本調子ではないというか、ちょっともじもじしちゃっている部分があるので、そこを修正して明日からの試合に備えたいと思います」

Q.では今週に向けての意気込みをお願いします。

「今週も良いプレーができるように気持ちを切り替えて、1打1打に集中して頑張りたいと思います」

■吉田優利

Q.先週は最終日に素晴らしいゴルフをしていましたが（1イーグル、5バーディー、1ボギーの６６）、少し振り返ってもらえますか？

「グリーン上でちょっと苦戦していた部分があったんですけど、最終日は結構入ってくれたなというところと、もともとショットは悪くなかったので、良いリズムで回れた最終日だったと思います」

Q.今週のコースですが、全体的な印象はどうですか？

「海辺にある日本のコースに似ているなと思っていて、グリーンもすごく綺麗ですし、芝の感じも日本っぽいなと思っています」

Q.雨の影響で結構グリーンも柔らかくなっているかもしれませんが、全体的なコンディションをどう感じていますか？

「たまにちょっと砂っぽいところがグリーン上にあるんですけど、でもすごく基本的には綺麗ですし、フェアウェイもすごく整えられていて、この試合のために仕上げてきているなという感じはあります」

Q.連戦が続いていて、寒暖差もありますが、体調やコンディションはいかがですか？

「なるべくいっぱい寝るようにして、早めに寝て朝しっかり練習してというルーティーンに戻して、練習にはできています！」

Q.では最後に意気込みをお願いします。

「アジアシリーズは（予選落ちがなく）4日間できるので、4日間良いプレーがしたいと思いますし、今週自分にとって良いパットをつかんで、また（来週の）マレーシアからプレーができたらいいなと思っています」

■馬場咲希

Q.今週は韓国での大会となります。まずはどんなお気持ちでしょうか？

「先週は最終日に良いプレーができたので（6バーディー、ノーボギーの66）、その流れに乗って今週も良いプレーができるように頑張りたいと思います」

Q.先週の最終日はほんとに良い感じでしたが、ご自身の中でつかんだものや手ごたえはありましたか？

「ここ最近取り組んでいることとかが、先週はできたショットが多かったので、それがスコアにつながっているなと思って、そこはすごくよかったです」

Q.今週のコースはどんな印象ですか？

「風が結構強くて、海が見える(笑)。そんなコースだなという印象です」

Q.後半になるにつれ風が影響しそうなホールもありそうですが、馬場選手から見てこのホールがキーになるなと思うホールはありますか？

「景色的に難しいなと思ったのが15番のショート。距離が結構長かったので、そこはちょっと難しいなと思いました」

Q.では最後に今週に向けて意気込みお願いします。

「今週も4日間最後まで良いプレーができるように頑張ります」

