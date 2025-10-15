「SK∞ エスケーエイト」より新商品情報！アニメ制作会社ボンズの公式通販「bones store」にて、「Happy Halloween 2025」のビジュアルを使用したグッズが登場！
アニメ制作会社ボンズの公式通販サイト「bones store」にて、『SK∞ エスケーエイト』より、新商品のキャラクターグッズを発売いたします。
「Happy Halloween 2025」のビジュアルを使用した新商品が続々登場！こちらの商品はアニメ制作会社ボンズの公式通販サイト「bones store」にて10月17日頃発売予定！さらに、新商品の発売に合わせ特典がもらえるフェアも開催！期間中、「bones store」にてフェア対象商品を3,000円（税込）以上のご購入で1会計につき１枚、特典「イラストカード（全1種）」をプレゼントいたします。グッズを買って、特典イラストカードを手に入れよう！
■新商品情報（一部） 発売元：ムービック
【商品名】アクリルスタンド Halloween2025（3種）
【価格】各1,980円(税込)
【商品名】缶バッジセット Halloween2025
【価格】1,650円(税込)
【商品名】ラバーキーホルダー Halloween2025
【価格】880円(税込)
【商品名】BIG缶バッジ Halloween2025
【価格】660円(税込)
【商品名】クリアファイル Halloween2025(4種)
【価格】各550円(税込)
【商品名】タペストリー Halloween2025
【価格】各3,850円(税込)
【商品名】アクリルスタンド&ジオラマセット Halloween2025
【価格】7,920円(税込)
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品の発売、仕様、内容につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。
■フェア情報
開催期間：2025年10月17日18:00～2025年10月31日23:50
開催内容：期間中、「bones store」にてフェア対象商品を3,000円（税込）以上のご購入で1会計につき１枚、特典「イラストカード（全1種）」をプレゼントいたします。
特典内容：OVA絵コンテ・演出 鴨居知世さん描き下ろしイラストカード（全1種）
※期間中であっても特典は無くなり次第終了となります。
※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。
■通販サイト：https://www.bones-onlinestore.com/shop/
■公式SNS：https://x.com/bonesstore_info
■TVアニメ「SK∞ エスケーエイト」公式サイト：https://sk8-project.com/
■権利表記：(C)ボンズ・内海紘子／Project SK∞
【株式会社ムービック 会社概要】
ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。