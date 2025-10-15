WOWOWオンデマンドで初の″Dolby Atmos(R)（ドルビーアトモス）ライブ配信″「角野隼斗 ピアノリサイタル ″Klassik Arena″」をDolby Atmosによる最高峰の音響でお届け

株式会社WOWOW

株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員 山本 均、以下「WOWOW」）は、2025年11月29日（土）の「生中継！角野隼斗 ピアノリサイタル "Klassik Arena"」の放送・配信に際し、WOWOWオンデマンドでは初となる、Dolby Atmos(R)（ドルビーアトモス）でのライブ配信を行ないます。これにより、自宅にいながらまるで会場にいるような立体的かつ臨場感あふれる音響体験をお楽しみいただけます。

Dolby Atmos は、立体的な音源配置を記録することで、臨場感あふれる音響体験を可能にする技術です。従来のサラウンドサウンドをはるかに超える立体的な空間表現を可能にし、没入型の音響体験を実現します。

本配信では、対応デバイス（スマートフォン、タブレット、テレビ等）を通じて、スピーカーまたはヘッドホン環境でお楽しみいただけます。

なお、本日よりグランドオープンいたしましたECサイト「WOWOW百貨店」ではDolby Atmos 対応のホームシアター用サウンドバーを販売しております。https://dept.wowow.co.jp/

今後もWOWOWは、最先端の映像・音響技術を活用し、より豊かなエンターテインメント体験をお届けしてまいります。

【配信概要】

・ 番組タイトル：生中継！角野隼斗 ピアノリサイタル "Klassik Arena"

・ 番組内容：角野隼斗が"史上初スケールのピアノコンサート"に挑む！アーティスト、真鍋大度とのコラボによる名曲への没入体験。歴史的一夜となるアリーナ公演を独占生中継！

・ 配信日時：2025年11月29日（土）午後6:00～

・ 配信プラットフォーム：WOWOWオンデマンド

・ 音声方式：Dolby Atmos

・ 視聴方法：https://wod.wowow.co.jp/

※Dolby Atmos 対応デバイス、環境が必要です。

※本番組の音声は放送・配信ともにステレオ2chです。WOWOWオンデマンドのライブ配信に限り、DolbyAtmosでの音響を選択いただけます。

※Dolby、ドルビー、Dolby Atmos及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。