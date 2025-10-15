『PSO2 ニュージェネシス ver.2』新たなミッションパス「NGS Season49」追加！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、NGS ver.2）にて、新たなミッションパス「NGS Season49」の追加をはじめとするアップデートを2025年10月15日（水）に実施しました。

■ミッションパス第49弾「NGS Season49」登場！

豪華報酬が手に入るミッションパスの第49弾となる、「NGS Season49」が登場します。

タスクをクリアして「スター」を獲得、一定数のスターを集めることで「ティア」（段階）が上がり、ティアに応じた報酬を受け取ることができます。

スタンプや注目のアクセサリーのほか、「マイショップ出店3日」や「SGスクラッチ景品交換券」など貴重なアイテムも前回に引き続きラインナップされています。

さらに、今回は『ファンタシースターオンライン2』に登場した防具のアクセサリー「サウザンディム」や、新たなアクセサリーとなる「ラッピーあみぐるみ」「フラッフィーダイノブーツ」が手に入るほか、モーション変更アイテム「ダッシュ：帯電」の色違い版も登場しますので、逃さず入手しましょう。

※「ティア」はミッションパスの進み具合を表す数値で、この数値を上昇させることでアクセサリーや素材アイテムなど、さまざまな報酬を受け取ることができます。

■リバイバルACスクラッチ「メカニカルリバイバル」

配信期間：2025年10月15日（水）12:00～10月29日（水）11:00まで

リバイバルACスクラッチ「メカニカルリバイバル」は、過去に配信したメカニカルなコスチュームやアクセサリー、キャストパーツなどを集めたリバイバルACスクラッチです。

顔バリエーション「ファルテカフェイス」とあわせて、キャラクタークリエイトを楽しみましょう。

■リバイバルACスクラッチ「AC支援アイテムセレクトOct'25」

配信期間：2025年10月15日（水）12:00～10月29日（水）11:00まで

リバイバルACスクラッチ「AC支援アイテムセレクトOct'25」が登場します。「ラディ」系能力や、冒険に役立つサポートアイテムが再入手できますので、手に入れた武器・防具を強化して、さらなる高みを目指しましょう。

■新たなスペシャルスクラッチが登場

配信期間：2025年10月15日（水）12:00～11月12日（水）11:00まで

貴重なアイテムも獲得できるスペシャルスクラッチ「トレジャースクラッチvol.11」が登場します。今回は回数ボーナスでアクセサリー「モッチリペンギン」が手に入ります。

本スクラッチを引くことができる「トレジャースクラッチ券Vol.11」は、期間限定タスクで入手可能です。

■「PSO2の日」ACスクラッチが登場

配信期間：2025年10月21日（火）0:00～10月29日（水）11:00まで

10月21日（火）の「PSO2の日」にあわせて、リバイバルACスクラッチ「PSO2メモリーズOct'25」を配信します。『ファンタシースターオンライン2』で過去に配信したアバターアイテムが再登場します。

回数ボーナスでは、15回ごとに景品交換券が入手できるほか、ロビーアクション「ほおづえ」なども再入手可能です。

「PSO2メモリーズ」は、毎月21日の「PSO2の日」に合わせて配信予定です。ラインナップも毎回変わりますので、ぜひチェックしてください。

その他、アップデート内容の詳細は公式サイトをご確認ください。

https://pso2.jp/players/update/2025-10/

◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『ファンタシースターオンライン2』（PSO2）シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,100万を突破しています(2023年6月時点)。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。

集え。創れ。想うままに。

『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)

【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）

サービス時期 ：

2021年6月9日（水）サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ジャンル ：オンラインRPG

メーカー ：株式会社セガ

CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式サイト ：https://pso2.jp

公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX

