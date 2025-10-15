FRUIT OF THE LOOM × 金子恵治 ＜ATHLETIC FORMAL SUIT＞ 待望の再販、そして新色登場。新たな表情を魅せる“アスレチック・フォーマル・スーツ”。10月18日発売。

写真拡大 (全6枚)

株式会社ギャレット


株式会社ギャレット（会社：東京都渋谷区恵比寿、代表取締役： 田中 優）は、ファッションディレクター 金子 恵治氏とフルーツオブザルームとの共同開発により、2025年4月18日に発売し即完売した『ATHLETIC FORMAL SUIT』に新色を加え、待望の再販売いたします。




4月18日の発売では店舗では平日にも関わらず購入者が殺到し整理券を配布して対応する程の盛況が見られました。オンラインストアでは発売開始して即完売してしまったアイテムです。




Tシャツに使われる天竺生地を使用した『ATHLETIC FORMAL SUIT』は、本格的なテーラードジャケットとパンツで構成されたスーツとして、よりフォーマルなスタイルに対応可能な新コンセプトモデルです。



取扱店およびオンラインにて、以下の日程で発売いたします。



■『ATHLETIC FORMAL SUIT』発売日


2025年10月18日（土）


取扱店 : BOUTIQUE


オンライン : ONLINE BOUTIQUE、ZOZOTOWN（Fruit of the Loom）




『ATHLETIC FORMAL SUIT』について




重厚感のあるコットン100%の12オンス・ヘビーウェイト天竺生地を使用し、従来のスーツ概念を覆す新しいスタイルを実現しました。



セットアップとしての着用はもちろん、それぞれのアイテム単体でもスタイリングの幅を広げ、着る人の個性を引き立てます。


開発には1年以上を費やし、6回に及ぶサンプル修正を経て完成した渾身の一着。


Tシャツ素材とフォーマルスーツという、一見相反する要素の絶妙な融合をお楽しみください。



【新色CHARCOAL】



新色のチャコールは、スーツのウール生地を思わせる上質なグレーを追求。
単色染色でありながら、グレーのトーンに奥行きと表情をもたせることで、豊かな風合いに仕上げています。




【JACKET】



ヴィンテージのエッセンスを取り入れたノッチドラペル仕様のシングルブレストジャケット。3ボタン、3パッチポケット、ノーベントといったクラシックなディテールにだわりました。ジャストサイズはもちろん、オーバーサイズでもバランスよく着こなせる、幅広いシルエットが魅力です。




【PANTS】



ヴィンテージのイージーパンツから着想を得た新しいシルエット。太ももから裾にかけて自然なテーパードを描き、ジャケットとの相性も抜群。


ウエストはシャーリング仕様で、内側にはドローコードを備え、快適なフィット感を実現。両サイドポケットに加え、右後ろにはポケットを配置した、機能的も兼ね備えた一本です。


今回は、右後ろのポケットをパッチポケットから片玉縁ポケットへ変更しよりフォーマルへ。




【商品情報】



商品名：ATHLETIC FORMAL SUIT


上　代：税抜20,000円 （税込22,000円）


カラー：BLACK・CHARCOAL


サイズ：M・L・XL


素　材：コットン100% （12oz 天竺）









■取扱店舗



＜実店舗＞


・Boutique（東京）



＜ONLINE＞
・ONLINE Boutique


・Fruit of the Loom │ ZOZOTOWN



※取扱店は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。


※詳しくは取扱店までお問い合わせください。