累計36万個突破！株式会社Serge源′sの和栗モンブラン大福『栗千本（黄金）』が秋冬ギフトで話題

株式会社株式会社Serge源'sが販売する『栗千本（黄金）』が、2025年9月末時点で累計販売数36万個を突破しました。楽天市場スイーツランキング1位を複数回獲得し、グルメ大賞2024受賞、月間優良ショップ受賞など、多くの実績を誇る人気商品です。秋冬のギフト需要が高まる今、全国から注目を集めています。

■ 累計36万個突破の大人気和栗スイーツ

販売開始以来、多くのファンに支持され続ける『熊本県産和栗モンブラン』。2025年9月末時点で累計販売数は36万個を突破（他モール・実店舗含む）。楽天スイーツランキングでの1位獲得や楽天グルメ大賞2024受賞、月間優良ショップ受賞など、数々の実績がその人気を証明しています。

■ 【熊本県産和栗使用】唯一無二の贅沢モンブラン

熊本県産の香り高い和栗をふんだんに使用。やわらかなおもちで包んだ濃厚なモンブランクリームの上から、和栗ペーストを丁寧に絞り仕上げました。栗本来の甘みと豊かな風味を存分に楽しめる、見た目にも華やかな逸品です。和と洋が融合した唯一無二の味わいが好評を博しています。

■ 【職人の手仕事】専門店ならではの上質な味わい

熟練の職人が毎日ひとつひとつ丁寧に仕上げることで、他にはないなめらかさと上品な甘さを実現。特別感あふれる和スイーツとして、贈答用や自分へのご褒美スイーツとして人気を集めています。

■ 【贈り物・お取り寄せ需要にも対応】

高級感あるパッケージで、誕生日・母の日・お歳暮・内祝いなど、特別なギフトにも最適。冷凍配送でお届けするため、自宅で好きなタイミングに解凍し、出来たての味を楽しめます。

【商品概要】

商品名：栗千本（黄金）

販売元：株式会社株式会社Serge源's

販売サイト： 楽天市場商品ページ： https://item.rakuten.co.jp/serge-gens-ec/kuri-senbon-01/

公式通販サイト： https://www.serge-gens.com/view/item/000000000001

累計販売数：36万個突破（2025年9月末時点／他モール・実店舗含む）

主な受賞歴：

・楽天グルメ大賞2024

・月間優良ショップ受賞

・楽天お菓子スイーツランキング1位獲得（複数回）

特長：熊本県産和栗使用／職人の手仕事／贈答対応／冷凍配送

【会社概要】

企業名：株式会社株式会社Serge源's

店舗名：和栗モンブラン専門店 栗りん

事業内容：スイーツの製造・販売

所在地：〒4510043

愛知県名古屋市西区新道二丁目12番17号ZILLIONビル3階

TEL:0525612713 FAX:0525610777

URL：https://www.serge-gens.com/