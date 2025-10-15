履くだけで男性のお腹を守る。日本発ハイウエストボクサーパンツ「腸いいパンツ」第二弾、第一弾完売を受けて公式ECで先行販売開始

株式会社LUNDATTE

日本発ブランド LUNDATTE「ルンダッテ」（本社：東京都中央区 代表取締役社長：木村千瑛） は、本日10月15日（水）より、男性向け腸活ウェア「腸いいパンツ」第二弾の先行販売受付を公式ECサイトで開始しました。発送は12月初旬より順次行います。

働き盛りの男性向けの選択肢が少なかった腸活下着市場において、世界的にも珍しい男性向けハイウエストボクサーパンツとして注目され、第一弾は完売。今後LUNDATTEは、お腹を大切にする文化をファッションの力で国内外のスタンダードにすることを目指しています。

腸の不調を抱える日本人は成人の7人に1人、約1,200万人に上るとされ（※https://hc.mt-pharma.co.jp/site_cerekinon/articles/r25/ ）、季節の変わり目には腸内環境が崩れやすいことも知られています。このような背景にもかかわらず、働き盛りの男性向けのお腹を守る下着市場はほぼ未開拓で、健康意識の高い男性がお腹を冷やしたくないというニーズに応える選択肢はこれまでありませんでした。

こうした背景から、世界的にも類を見ない男性向けハイウエストボクサーパンツ「腸いいパンツ」を三年かけて製品化。国内の高度な職人技術を活用し、無縫製・ウエストゴム不使用のリバーシブル仕様で、ジェンダーレス対応という独自性を実現しました。第一弾は完売を記録し、現在ではスポーツ時に着用する方も増え、男性用スポーツウェアとしての活用も広がっています。

Model 186cm / Size XL / CHOCOLATE MINT

第二弾でも、赤紫×黄色「焼き芋」、茶色×ミント「チョコミント」の遊び心を込めた二色使いを採用。第一弾同様、見えない下着だからこそ、日常に小さな楽しみや元気を届けたいというブランドの想いを込めています。履く人が自身の感性や世界観を表現できる仕様です。

ユーザーの声

- 「締め付けがなく、一日中履いていても快適。お腹が温まり、翌日からお腹の調子が良くなった気がします」- 「伸縮性が高く、スポーツにも最適。男性向けのヨガウェアのようでタウンユースもできます」

第一弾は 日経MJ、テレビ東京『Newsモーニングサテライト』、日テレ『DayDay.』、雑誌『Tarzan』 などで紹介され、独自構造は意匠登録済み、特許出願中です。

現在は国内ECでの基盤構築を進めながら、NYやトロントでの市場視察の知見を活かし、将来的な北米・欧州市場への展開も視野に入れています。お腹を守る文化を世界標準として定着させることを目指します。

Model 186cm / XL / SWEET POTATOModel 186cm / XL / CHOCOLATE MINT

＜販売概要＞

・商品名：腸いいパンツ

・カラー：赤紫×黄色「焼き芋」、茶色×ミント「チョコミント」

・サイズ：M / L / XL

・価格：8,320円（税込）

・先行販売受付：本日10月15日より公式ECサイトにて https://lundatte.com

・発送：12月初旬より順次

株式会社LUNDATTE

https://lundatte.com

LUNDATTE（ルンダッテ）は、「腸活×ファッション」をテーマに、冷えや腸の不調をケアしたい男性に向けたハイウエストボクサーパンツ〈腸いいパンツ〉を企画・製造・販売するD2Cブランドです。無縫製・ウエストゴムなし・リバーシブルの特許出願中※の独自構造と、“男性の腸活”に特化した提案が注目を集めています。高い伸縮性と快適性は、体格の大きな国内在住の外国人（特にフランス人）からも好評で、スポーツウェアや新たなファッションアイテムとして支持されています。今後は北米展開も視野に入れ、ブランドの世界観を広げてまいります。

※意匠登録済／特許出願中