【ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT」配信情報】10月9日（木）～10月15日（水）に14作品の配信をスタート！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が運営するボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」の、最近の配信情報をお知らせいたします。今回は10月9日（木）～10月15日（水）に新しく配信を開始した14作品の情報を、クリエイターさんのコメントと共にご紹介いたします。どうぞご注目ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

10月9日（木）リリース

■配信アルバム：『マシュマロ』

■クリエイター：DECO*27

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5161

まがい物の甘さをとことん焼き尽くすハードロック。

暗い衝動が激しく重いビートとコールで昇華されるダークなアンセムです。

【クリエイターコメント】

お久しぶりなハードロック曲です。

ラップパートはかなり拘って制作しました。ぜひ細かいニュアンスまで楽しんでください！

マシュマロのような後半に向けてどんどん盛り上がっていく曲、とても好き。

■配信アルバム：『暗いよ狭いよ怖いよ』

■クリエイター：∀studio ／ ボーカル：メグッポイド

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5163

夜中に目と耳が冴えてしまったら？

研ぎ澄まされていく自分の感覚に追い詰められるような閉塞感を五つ打ちヒップホップで表現します。

10月10日（金）リリース

■配信アルバム：『ミッドナイト・ローズ』

■クリエイター：夏山よつぎ ／ ボーカル：MAYU

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5169

目に見えるものの虚しさに惑わされず恋がしたい！

はっとするような鋭さとロマンチシズムが同居するビックバンド風ナンバーです。

■配信アルバム：『好きな人』

■クリエイター：dezzy(一億円P) ／ ボーカル：音街ウナ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5170

初秋の放課後の魔法のような一瞬を切り取ったアコースティックバラード。

瑞々しい甘さと、二度とない時間の儚さが胸に染み入ります。

10月11日（土）リリース

■配信アルバム：『Artifact』

■クリエイター：buzzG ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5174

buzzGさん書き下ろしの「HATSUNE MIKU EXPO 2025 ASIA」テーマソング！

場所も時間も超えて青くアツいエネルギーが人をつなぐ！最高にエモなアンセムです。

【クリエイターコメント】

「Artifact」は過去にも現在にも未来にも、本来は存在し得なかったはずの唄を歌っています。初音ミクという存在が浮き彫りにした透明な僕たちやあなたたちの、その先をずっと見続けていたいです。

10月15日（水）リリース

■配信アルバム：『we search EP』

■クリエイター：Adomiori ／ ボーカル：音街ウナ、初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5171

まるで何気ない日常を、新鮮な刺激に満ちた旅に塗り替えるかのよう。

爽やかかつクリアな響きに浸る6曲のエレクトロEPです。

■配信アルバム：『あてんしょん！？』

■クリエイター：オゾン ／ ボーカル：初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、可不

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5172

ロック、ポップス、EDMとオゾンさんの幅広い作風の11曲が収録されたアルバム。

多彩な曲調をこころゆくまで楽しめる1枚です。

■配信アルバム：『In:Side』

■クリエイター：オゾン ／ ボーカル：初音ミク、鏡音リン、重音テト、鏡音レン

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5173

心の中で燻る想いに焦点を当てた9曲入りのニューアルバム。

EDMからロック、ポップスへと変遷する構成も1曲ごとの印象が深まります。

■配信アルバム：『ヤミつき赤提灯』

■クリエイター：暖炉P ／ ボーカル：鏡音リン、鏡音レン、MEIKO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5175

世知辛さも理不尽さも乾杯で飲み下せ！

人情味あるメロディーでとある夜の一コマを描く、コミカルなスリーボーカルナンバーです。

■配信アルバム：『自下手』

■クリエイター：saikawa ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5176

等身大の気怠さを親しみやすいサウンドで綴るダウナーなオルタナティブ・ロック。

どうしようもなく億劫な日に聞きたい1曲です。

■配信アルバム：『iceQuarium -Heaven-』

■クリエイター：irucaice ／ ボーカル：初音ミク、鏡音リン、KAITO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5177

irucaiceさんのボカロアルバム「iceQuarium」シリーズ第6弾。

ビートの密度が高い音ゲー曲のようなキラキラエレクトロポップを収録しています。

【クリエイターコメント】

iceQuarium シリーズも６作目！

今回は音ゲーっぽさをテーマにした楽曲を中心にアルバムを作りました。

新規で作られたリミックスも合わせてお楽しみください！

■配信アルバム：『碧炎』

■クリエイター：Yoshihi／ ボーカル：重音テト

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5178

“碧い炎”をモチーフに悲痛な心の痛みを歌うロックバラード。

ロングトーンボーカルで哀愁漂う幻想的な心象世界を表現します。

■配信アルバム：『Entanglement』

■クリエイター：市瀬るぽ ／ ボーカル：鏡音リン、鏡音レン

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5180

「鏡音リン・レン NT」のリリース記念楽曲として、市瀬るぽさん制作の『Entanglement』が配信開始です！

「鏡音リン・レン NT」のイメージともぴったりなポップで爽やかなエレクトロニックミュージックです！

【クリエイターコメント】

いま目の前にあるテクノロジーが、これからどんな形に進化していくのかを想像すると、とてもワクワクします。

過去があって、今があって、そして未来がある--。その一つひとつの結びつきが作用し合い、未来の輝きとなるように。

そんな想いを込めて、鏡音リン・レン NTの歌声とともに描きました。

(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM

■配信アルバム：『余花にみとれて/D/N/A』

■アーティスト：25時、ナイトコードで。

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5162

iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』の正体不明の音楽サークル・25時、ナイトコードで。の11th Singleが配信開始！

keenoさんによる『余花にみとれて』、Azariさんによる『D/N/A』の2曲のセカイver.を収録しています。

※『余花にみとれて/D/N/A』をご紹介いただく際は、クレジット＜(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM＞の明記をお願いいたします。

「KARENT」では、新しく配信を開始した楽曲の情報を毎週水曜日にまとめてお知らせいたします。来週もご期待ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

「KARENT」 公式X：https://x.com/KarenT_Crypton

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 KARENT担当

E-mail：karent@crypton.co.jp

＜参考情報＞



▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。



▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェアとして、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年8月31日に開発。大勢のクリエイターが『初音ミク』で作った音楽をインターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなり、今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍している。

初音ミクの世界ツアーシリーズ「MIKU EXPO」は、シリーズ10周年を迎えた2024年に、北米、欧州、NZ&豪州のツアーを完走。2025年11月にはシリーズ初となるアジアツアーで8都市を巡る。また、2025年12月には上海でライブイベント「MIKU WITH YOU（未来有你） 2025」の開催も予定している。

国内においては、初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの13年間で累計58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYOに初めてのHAMAMATSUを加えた3都市で開催することが決定している。

他にも、冨田勲の「イーハトーブ交響曲」「ドクター・コッペリウス」にプリマドンナとして出演、レディー・ガガの2014年北米ツアーでオープニングアクトを担当するなど、著名なアーティストとのコラボレーション実績もある。さらに、2024年には米国最大級の音楽フェス「コーチェラ」にも出演。国内外で様々な関連イベントが実施されている。



※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガーです

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、3,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/