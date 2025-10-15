【国際防災デー】コンニャクが切り拓く防災食の新時代

「防災食は不味い」の常識を覆す。100%植物性×アクティブローリングストックシステム

株式会社NINZIA

従来の防災食は、動物性油脂が常温で固まる性質により、水・湯煎で戻してから喫食するなどの調理が必要でした。保存性が重視され味が劣りがちな防災食は、消費期限切れによる廃棄も多く「隠れフードロス」の一因となっています。「NINZIA BOSAI欧風カレー」は、株式会社NINZIA（読み：ニンジャ、本社：神戸市中央区、以下「NINZIA」）と不二製油株式会社の最新技術により、「出汁」も「肉」も完全植物性とすることで油脂の凝固を防止し、濃厚で満足感ある味わいを実現。ヴィーガンなど食の多様性にも対応した、次世代の防災食のスタンダードを目指します。

また、普段は「置き社食」として活用することで「アクティブローリングストック」を促し、企業の防災関連費用の負担軽減および、フードロスの削減にも貢献します。

10月13日の国際防災デーに合わせ、センターオブガレージ（東京都墨田区）に導入。首都圏初の導入事例となります。今後は、さらに横展開を進めていきます。

「見せる」防災備蓄イメージ

『NINZIA BOSAI』導入概要

導入時期：2025年10月13日（月）から運用開始

導入場所：センターオブガレージ（東京都墨田区横川1-16-3）

★同11日に同場所で開催される「フードテックグランプリ」で先行試食提供を実施します

防災食の現状課題

近年、ESG/BCP強化が推進される一方、自治体の全備蓄量の4分の1が消費期限切れで廃棄されているとも言われ、防災食の「隠れ食品ロス」が社会課題になりつつあります。NINZIAが防災の日に実施した調査（対象:300名)では、防災食のイメージについて「防災食は美味しくない」と回答した人が49%、「賞味期限の管理が大変」と答えた人が53%に上りました（複数回答可）。さらに企業の備蓄場所については、「知らない」が40%、「備えていない」が35%と、防災体制の実効性にも課題が見られました。

こうした現状を受け、NINZIA「見せる・味わう・植物性」をテーマに、持続可能な備蓄システム 『NINZIA BOSAI』を立ち上げました。

NINZIA BOSAIの第一弾製品『NINZIAカレー』は、災害時のみならず、普段の食事にも取り入れられる「フェーズフリー食品」として開発。動物性油脂を使わず、完全植物性にすることで常温でも脂が固まらず、防災に求められる機能と満足感ある味わいの両立を実現しました。『見せる防災食』としてオフィスに設置することで、日常的には社食・学食として活用でき、自然なローリングストックを促進。加えて、全社員が備蓄場所を把握できる体制を構築することで、災害時にも迅速な対応を可能にし、備蓄不足によるリスクの最小化を目指します。

NINZIAについて

私たちは、ただの健康食品企業でもプラントベース企業でもなく、食感創成に特化した日本発の技術と素材の企業です。日本の伝統技術である蒟蒻の食物繊維をもちいて、誰もが食を自由に楽しめる世界を生み出すための製品と技術を開発しています。

人が食事をするのは、栄養をとるためだけでなく、食べる行為そのものが楽しいからである、と私たちは考えます。一方、糖尿病や高血糖、肥満、アレルギー等、食の制限を持つ人は世界に多数おり、そういった「食の制限」を超え、あらゆる人が「食べる」ことを楽しみ、well-beingを高めるため、当社は食物繊維の働きに着目。特にユニークなふるまいをする日本古来の植物性ヘルシー食材蒟蒻の食物繊維「グルコマンナン」を用いた結着成型と食感創成の技術開発を通じて、世界の人々が制限なく「食べる」を楽しむために日本発の食品技術をより多くの国や地域に提供します。

NINZIA PASTEについて

当社独自素材NINZIA PASTE（ニンジャペースト）は、通常の蒟蒻を固めきらずにペースト状に保つことに成功した次世代蒟蒻素材です。血糖値の上昇を抑制する特殊な機能性、通常のグルコマンナンとは異なるのど越しの良さ、プロテインのような熱凝固性と、氷温下での凝固性、レトルトに耐える強固で不可逆なゲルの物性など、様々なユニークな特性を持っています。水飴や砂糖を代替したヘルシースナック、より衛生的なプラントベースドシーフードやヴィーガンミート、よりおいしい防災食など、世界中のあらゆるジャンルの食品関連企業と協働し、様々な「次世代食のカタチ」を作ります。

NINZIAの紹介動画

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=V3GAOnM3tw0 ]

Tokyo Innovation Base（TIB）における実証事業

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=aM8JvP2T2aA ]

ENGLISH / 事業概要説明（大阪府）※旧社名Sydecasで紹介