使い捨てカメラ市場：世界調査レポート、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025-2035）である
Survey Reports LLC は、2025年10月に「使い捨てカメラ市場のセグメンテーション：製品タイプ別（使い捨てフィルムカメラおよび使い捨てデジタルカメラ）、用途別（個人使用および商業使用）、流通チャネル別（オンラインストア、スーパーマーケット／ハイパーマーケット、専門店、その他）－世界市場分析、動向、機会および予測（2025-2035年）」という調査レポートを発表したと明らかにした。本レポートは、使い捨てカメラ市場の将来予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題、脅威など、主要な市場動態を明らかにしている。
使い捨てカメラ市場の概要
使い捨てカメラ市場は、デジタル時代における衰退予測を覆し、驚くべき復活を遂げている。かつては旅行やイベントの定番であったが、Z世代やミレニアル世代が提唱する「アナログ美学」へのノスタルジアにより、新たな命を吹き込まれている。需要の背景には、手に取れる写真への欲求、フィルム特有の質感、そして常にデジタル画面に接している生活からの解放願望がある。
全体としてはデジタルカメラやスマートフォン写真市場に比べると依然としてニッチな分野ではあるが、富士フイルムやコダックなどの主要企業がクラシックな使い捨てカメラや、フラッシュ付き・防水仕様などの現代的バージョンを提供し続けている。
Surveyreports の専門家による分析によれば、使い捨てカメラ市場の規模は2025年に18億ドル（USD 1.8 Billion）を生み出し、2035年末までに28億ドル（USD 2.8 Billion）に達する見込みである。また、2025年から2035年の予測期間中における年平均成長率（CAGR）は約 5.2% と推定されている。
Surveyreports のアナリストによる定性的な使い捨てカメラ市場分析によれば、市場規模の拡大は主に以下の要因によって促進される見通しである――ノスタルジアとレトロトレンド、観光および旅行用途、アナログ美学の再評価、そして「デジタルデトックス」と意識的な瞬間（マインドフルモーメント）である。使い捨てカメラ市場の主要な関係企業としては、Ilford Photo（Harman Technology Limited）、Lomography（Lomographische AG）、AGFA-Gevaert Group、Polaroid Corporation、Vivitar Corporation、Rollei GmbH、Holga Limited、Ansco（GAF Corporation）、および Revue（Foto-Quelle）などが挙げられる。
また、当社の使い捨てカメラ市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの主要地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本調査レポートには、日本の顧客のニーズに特化した詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 使い捨てカメラ市場の規模、成長分析、および各国における主要プレーヤーの評価である。
● 2035年までの世界使い捨てカメラ市場の需要および機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）であり、各国別（日本を含む）に示す。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、用途別、流通チャネル別、地域別である
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
