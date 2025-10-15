【MINISFORUM】「Japan IT Week【秋】2025」に出展決定 ― 次世代AIミニPCおよび最新モデルを公開
MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニーズフォーラム）は、2025年10月22日（水）～24日（金）に幕張メッセで開催される「Japan IT Week【秋】2025」情報セキュリティ EXPO（3ホール A12-36） に出展いたします。
本展示会では、革新的なAI技術を搭載したミニPC、ワークステーション、NASなど、MINISFORUMの先進的な製品群をご覧いただけます。コンパクト筐体と高性能を融合した最新技術を、ぜひ会場にてご体感ください。
◆ 出展概要
展示会名： Japan IT Week【秋】2025
会期： 2025年10月22日（水）～ 24日（金）
会場： 幕張メッセ
ブース番号： 3ホール A12-36
新製品発表会： 10月22日（水）11:00-11:30
事前来場者登録： 来場事前登録有（無料）
入場申込リンク：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp.html#/
◆ 新製品発表会のご案内
会期初日の10月22日（水）11:00～11:30、MINISFORUMブースにて「次世代高性能AIミニワークステーション詳解」と題した特別デモンストレーションを実施いたします。製品の詳細な技術解説や最新情報を直接ご確認いただける貴重な機会です。
◆ 参考リンク
Minisforum日本公式サイト： https://store.minisforum.jp/
◆ Minisforumについて
Minisforumは、高性能かつコンパクトなデザインのミニPCを開発・販売するグローバルブランドです。ゲーム、オフィス、ホームエンターテインメントなど、多様なシーンで最適なソリューションを提供しています。
◆ 会社概要
会社名： MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
本社住所： 香港灣仔海傍港灣道6-8號瑞安中心28樓18室
代表者： 姜 瑞静 （Jiang Ruijing）
商標： MINISFORUM（ミニズフォーラム）
URL： https://store.minisforum.jp/
事業内容： ミニパソコン 周辺機器 デバイスの開発、製造、販売まで一貫体制の運営
お問い合わせ： https://www.minisforum.jp/pages/question-answer
