【DEAN & DELUCA】年に一度のホリデーを華やかに。新作クリスマスケーキとホリデーの食卓を彩る特別なメインディッシュ11月7日（金）より予約開始

株式会社ウェルカムが運営するDEAN & DELUCA（本社：東京都港区 代表取締役：横川正紀）は、ホリデーシーズンの食卓を彩る限定メニューを公開、2025年11月7日（金）より、オンラインストアにて受注開始します。

一流のパティシエが仕立てた特別なケーキ、つくり手から届く旬の素材を使った料理を揃え、華やかで心弾むひと時へと彩ります。メインディッシュには、3つのメイン料理にてセットメニューを展開し、素材の力を最大限に引き出した逸品をご用意し、平日のクリスマスにもご自宅にてレストランさながらのコース料理をご自宅でおたのしみいただけます。

人気パティスリーが手掛ける新作ケーキや、シェフが仕立てた華やかな料理が初登場。

ホリデーケーキでは、東京・品川区西五反田にある都内屈指の名店「equilibre（エキリーブル）」が初登場。名ホテル出身の徳永純司シェフが仕立てた華やかなレアチーズケーキ「ネージュ・ドゥ・フロマージュ」がラインナップに登場します。またPatisserie ease（パティスリー イーズ）の大山恵介シェフが仕立てる「イチゴとバニラのフレジエ」は、芳醇なバニラの香りと国産いちごをたっぷり使った特別なホリデーケーキに。さらに、パティスリィ アサコ イワヤナギの岩柳麻子シェフによる「アイスクリームケーキ フランボワーズとピスタチオのケーキ」が加わり、パティシエの個性が光る逸品が揃います。また、DEAN & DELUCAのオリジナルケーキ「スノーマン」に加えて「クリスマスツリー」も初登場。別添えのクッキーとアラザンで家族や友人と飾り付けを楽しみながら、ひと時を華やかに演出します。

食卓を彩るメインディッシュには「仔羊ロースのクラウンロースト」が初登場。王冠型に仕立てたラムラックを低温でじっくり焼き上げた豪華な一品。ラムラック16本分、8～10名のゲストに対応できるインパクトあるメインディッシュは、大人数で囲むテーブルを笑顔で満たします。

さらに、昨年ご好評いただいた前菜から、メインディッシュまでを組み合わせ、コース仕立てのセットメニューを展開。今年は、「ぎたろう軍鶏のクラシックローストチキン」をメインディッシュに、DEAN & DELUCAの定番メニューをバランスよく組み合わせた「パーフェクト ホリデー」が新登場。またイギリスのホリデー料理ビーフウェリントンを、華やかな一品に仕上げた「鹿児島産黒毛和牛のパイ包み焼き 黒トリュフソース」がメインの「ロマンティック ディナー」、食卓の中央を飾る「ロブスターグラタン」を組み合わせた「ポットラック テーブル」と、3つのコースを展開し、レストランさながらのコース料理をご自宅で楽しめます。

大人も子どもも心が華やぐ、特別な季節の味わいを、ぜひDEAN & DELUCAでお選びください。

心も華やぐホリデーケーキ

大人も子どもも、期待に胸を膨らませるこの時期だけの味わいがそろいました。パティシエが心を込めてつくる特別なケーキで、大切なひと時を締めくくりませんか。

エキリーブル ネージュ・ドゥ・フロマージュ

\6,019（税込 \6,501）/ 直径14cm

名ホテルでペイストリーシェフを務めた徳永純司シェフの、華やかなレアチーズケーキです。

口溶けのよいフロマージュブランのムース、クリームチーズの軽やかなクリーム、ラズベリージュレ、しっとりとしたアーモンドのビスキュイを、ラズベリー入りホワイトチョコレートのコーティングでパリッと仕上げています。

イーズ イチゴとバニラのフレジエ

\6,666（税込 \7,200）/ 14cm×9cm

フランスで愛されるイチゴのケーキ「フレジエ」は、大山恵介シェフの腕とセンスが光ります。芳醇なバニラの香りが広がる濃厚で滑らかなムースリーヌ、国産イチゴを、しっとり香ばしく焼きあげたアーモンド生地でサンド。3種のベリーを贅沢にのせ、ルバーブとベリーのジャムを塗っています。

パティスリィ アサコ イワヤナギアイスクリームケーキフランボワーズとピスタチオのケーキ

\8,000（税込 \8,640）/ 直径12cm

旬の果実と厳選素材にこだわる岩柳麻子シェフの、ホリデー限定ホールアイスクリームケーキです。ブロンテ産ピスタチオを使った濃厚なジェラートに、フランボワーズマスカルポーネのジェラートを忍ばせ、たっぷりの生クリームとフラ

ディーン&デルーカ クリスマスツリー

\4,200（税込 \4,536）/ 直径12cm

しっとりと焼きあげたチョコレートスポンジに、滑らかなチョコレートムース、甘酸っぱいベリージャムを重ね、ミルキーなバタークリームをデコレーション。ホワイトチョコレートをかけた星形クッキーとカラフルなアラザンは別添えです。飾り付けるひと時もおたのしみください。

特別な日のメインディッシュ

笑顔がこぼれるホリデーの食卓には、ゲストに合わせて華やかなお料理を並べましょう。

年に一度のひと時に、シェフが一品一品、丹精込めて仕立てます。「おいしい」を分かち合うよろこびを。前菜からメインディッシュまで、お酒とともに、まるでレストランのコース料理のようにおたのしみいただけるセットメニューも揃いました。

パーフェクト ホリデー

\14,000（税込 \15,120）/ 4名分

世代を超えて召しあがりやすい、DEAN & DELUCAの定番メニューをバランスよく組み合わせました。ローストチキンを切り分ける高揚感も、ホリデーのたのしみです。大切な方と顔を合わせて、どうぞ心温まる聖夜のひと時をお過ごしください。コースのみ、チキンにマッシュポテトがつきます。

セット内容（4名分）

クラシックローストチキン 1個、ラザニア 1個、霧降高原牛とルッコラのタリアータ トマトバルサミコソース 200g、アスパラガスとドライトマトのサラダ 200g、ケールとキヌアのサラダ レモンドレッシング 100g

ロマンティック ディナー

\18,000（税込 \19,440）/ 2名分

昨年ご好評いただいたロマンティックディナーでは、サイドディッシュにロングセラーの「ケールとキヌアのサラダ レモンドレッシング」が加わり、4品に。「鹿児島産黒毛和牛のパイ包み焼き 黒トリュフソース」は、コース限定サイズ。軽く温めてから切り分けてお召しあがりください。

セット内容（2名分）

鹿児島産黒毛和牛のパイ包み焼き 黒トリュフソース 250g、オマール海老とムール貝のリゾット 1個、自家製サーモンマリネ オレンジラビゴットソース 200g、苺とトマトのカプレーゼ 200g、ケールとキヌアのサラダ レモンドレッシング 100g

ポットラック テーブル

\18,000（税込 \19,440）

少しずつ、いろいろなおいしさを分かち合いたい。お酒片手に、おしゃべりをたのしみたい方に。タリアータやカルパッチョ、サラダなどのつまみやすいお料理と、食卓の中央を飾る「ロブスターグラタン」を組み合わせました。グラタンは、お食事の締めとしても食べ応えのある一品です。

セット内容（3～4名分）

ロブスターグラタン 1個、霧降高原牛とルッコラのタリアータ トマトバルサミコソース 200g、つばき鯛のカルパッチョ 金柑ソース 200g、苺とトマトのカプレーゼ 200g、ケールとキヌアのサラダ レモンドレッシング 100g

仔羊ロースのクラウンロースト

\24,000（税込 \25,920）/

ラムラック16本分／8～10名

心沸き立つメインディッシュが新登場。スパイスとハーブを擦り込んだラムラックは、王冠状にしてオーブンへ。低温で中までじっくりジューシーに焼き、さらに高温で表面を香ばしく焼きあげます。上にはホロホロにローストしたカリフラワーを添えて。お肉はピスタチオミントソース、野菜はヨーグルトタヒニソースでお召しあがりください。

ロブスターグラタン

\9,600（税込 \10,368）/ 3～4名分

ロブスターを一尾使った、ボリュームのあるグラタン。バターでソテーしブランデーで香り付けしたホタテ、ゆでたマカロニと合わせ、スライスマッシュルーム入りのホワイトソースにチーズソースを重ねました。アメリカで愛される「マカロニ＆チーズ」をイメージした、世代を問わず食べやすい味わい。そのまま食卓に出せる陶器のうつわ入りです。

□受付期間

オンラインストアにてご予約を承ります。

2025年11月7日（金）～12月9日（火）

※店頭でのご予約受付はございません。

※商品の内容や形状が一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※予約数に達し次第、締め切らせていただきます。

□お支払い方法

クレジットカード

※事前決済をお願いしており、入金後、正式なご予約とさせていただきます。

□ご注文商品受け渡しについて

12月20日（土）～ 12月25日（木）の6日間（13時以降、各店舗営業時間内）

※ご予約の際に、お渡し日時をご指定ください。

※当日は受注完了メールをご提示ください。

□キャンセルについて

商品の特性上、お取り替え、キャンセル、お渡し日の変更はご容赦ください。

詳しくはこちら

https://x.gd/yxwUX

ABOUT DEAN & DELUCA（ディーン&デルーカ）

世界のおいしいものを集めた食のセレクトショップ。1977年、ジョエル・ディーン（Joel Dean）とジョルジオ・デルーカ（Giorgio DeLuca）により、ニューヨーク・ソーホーにオープンしたマーケットストアがはじまりです。

日本国内では、マーケットストア19店舗、カフェ27店舗、スペシャルティストア（ワインストア）1店舗に自社オンラインストアを展開しております。小売そして中食、飲食という枠にとらわれず、食をたのしむ場を創出すべく、今日もなお、あたらしい食の感動をお客さまへ提供して参ります。