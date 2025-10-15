富士山モチーフの錫製ビールグラス「泡雲」｜高岡銅器の伝統技術で味わう贅沢な一杯
職人のまち・富山県高岡で受け継がれる伝統工芸「高岡銅器」の技術を用いて仕上げた、
錫（すず）製のビールグラス「泡雲」。
美しい富士山をモチーフにしたフォルムは、
注いだ瞬間に立ちのぼるきめ細やかな泡がまるで雲のように見え、
見た目にも味わいにも特別な時間を演出します。
錫は熱伝導率が高く、ひんやりとした口当たりとまろやかな味わいを引き出す素材。
グラスを冷やしておけば、最後の一口まで爽快なビールの美味しさを保ちます。
また、富士山の稜線を思わせる陰影が光を美しく反射し、
贈り物としても華やかで印象的です。
父の日や退職祝い、海外へのお土産、法人ギフトにも最適。
日本の象徴「富士山」と、伝統工芸「高岡銅器」の美を融合した、
上質な錫製グラスで至福の一杯をお楽しみください。
【富士山グッズ】錫製ビールグラス 泡雲 ～高岡銅器の錫製酒器～
https://naire-shop.com/naire-gingado-015/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331807&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
錫（すず）製のビールグラス「泡雲」。
美しい富士山をモチーフにしたフォルムは、
注いだ瞬間に立ちのぼるきめ細やかな泡がまるで雲のように見え、
見た目にも味わいにも特別な時間を演出します。
錫は熱伝導率が高く、ひんやりとした口当たりとまろやかな味わいを引き出す素材。
グラスを冷やしておけば、最後の一口まで爽快なビールの美味しさを保ちます。
また、富士山の稜線を思わせる陰影が光を美しく反射し、
贈り物としても華やかで印象的です。
父の日や退職祝い、海外へのお土産、法人ギフトにも最適。
日本の象徴「富士山」と、伝統工芸「高岡銅器」の美を融合した、
上質な錫製グラスで至福の一杯をお楽しみください。
【富士山グッズ】錫製ビールグラス 泡雲 ～高岡銅器の錫製酒器～
https://naire-shop.com/naire-gingado-015/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331807&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ