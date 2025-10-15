国内最大級のストックフォト「イメージマート」が、PNG形式のイラスト素材を提供開始！

株式会社アフロ

株式会社アフロ（東京都中央区、代表取締役：青木 紘二、以下「アフロ」）による、写真・イラスト素材の低価格ロイヤリティフリー販売サイト「イメージマート(https://imagemart.jp/ja)」では、2025年10月15日（水）より、便利で使いやすいPNG（ピング）形式のイラスト素材の提供を開始しました。

PNG形式のイラスト素材は背景の透過に対応していることが特徴で、マイクロソフト社のパワーポイント（パワポ） 書類などでの使用をはじめ、社内資料や営業資料ほか、各種プレゼンテーション用資料作成等、幅広いビジネス用途にご活用いただけます。

イメージマートではPNG形式でのダウンロードに対応した100万点を超えるベクター画像を中心に 、使いやすいイラスト素材をご用意いたしましたので、是非この機会にイメージマートのイラスト素材のご利用をご検討ください。

（※商品の性質上一部JPG形式のみ提供の素材もございます）

PNG形式の購入方法について

素材の情報欄に「JPG+PNG」の記載があるコンテンツはPNG形式でのダウンロードが可能です。

また、PNG形式で提供のある素材のみお探しの方は、検索結果の表示中、画面上部に出現するフィルターから「ベクター」にチェックをして検索してください。

ダウンロード方法について

購入後、マイページ内「ダウンロード」よりダウンロードいただけます。

イメージマートについて

イメージマートは、個人使用から商用まで利用できる、高品質、プロ仕様の写真素材、イラスト素材、ベクター素材等、各種画像素材を低価格にてダウンロードできるサービスです。サイトに掲載のコンテンツはすべて、一度購入すれば何度でも繰り返し利用できるロイヤリティフリー素材で、単品購入はSサイズ550円（税込）から、定額プランは最得プランで1点35円、月3点プランで月額2,970円（税込）からご利用いただけます。（2025年10月15日現在、定額プランは全プラン20％OFFにつき、2,376円から、1点あたりの最安値は約28円です）

また、イメージマートでは、クリエイターとして写真素材、イラスト素材、ベクター素材を投稿して販売することも可能です。現在、2026年3月31日までに販売開始となった素材が永続的に20％の報酬アップとなるキャンペーンを同時開催中です。

イメージマート https://imagemart.jp/ja

株式会社アフロについて

株式会社アフロは、1億点以上の写真・イラスト・動画を取り扱うストックフォト事業を中心に、撮影・制作・画像処理など、ビジュアルに関する多彩なサービスを展開しています。

報道写真やニュース映像、高品質な作家作品から、デザインに使いやすい手頃な素材まで幅広く提供。フォントや地図などのデザインアセットも取り扱っています。

撮影・制作では、スチール・ムービー撮影に加え、ロケ地選定、モデル・小道具の手配、デジタル処理まで一貫対応。写真家・アーティスト向けには、美術館品質の大判プリントや額装を提供するプロラボも運営しています。

株式会社アフロ https://group.aflo.com/