グルコース・フルクトースシロップ市場規模、シェア、開発動向、トレンド、需要、成長分析および予測（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2025年10月に「グルコース・フルクトースシロップ市場のセグメンテーション：種類別（高果糖コーンシロップ、液状グルコース、デキストロースシロップ、転化糖シロップおよびフルクトースシロップ）、用途別（食品・飲料、菓子類、ベーカリー製品、乳製品および医薬品）、形状別（液体、粉末、顆粒、結晶およびシロップ）－世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」という調査報告書を発表したと明らかにした。本報告書は、グルコース・フルクトースシロップ市場の将来予測評価を提供しており、市場の成長要因、市場機会、課題、および脅威など、複数の主要な市場動向を強調している。
グルコース・フルクトースシロップ市場概要
グルコース・フルクトースシロップ（GFS）は、トウモロコシ、小麦、ジャガイモなどの澱粉原料から得られるグルコースを酵素的にフルクトースに変換して製造される、甘味のある粘性のある液体です。通常、グルコースとフルクトースの含有比率が異なり、最も一般的なのはGFS 42とGFS 55で、希望する甘味レベルに応じて選択されます。食品・飲料業界で広く使用されており、砂糖に代わるコスト効率の高い甘味料として、清涼飲料、焼き菓子、菓子類、ソースなどの製品の甘味、食感、保存安定性を向上させます。手頃な価格と汎用性から、GFSは依然として人気の甘味料ですが、過剰摂取は健康リスクをもたらす可能性があります。
Surveyreportsの専門家によるグルコース・フルクトースシロップ市場調査の分析結果、2025年の市場規模は98億米ドルに達しました。さらに、グルコース・フルクトース・シロップ市場のシェアは、2035年末までに124億米ドルに達すると予測されています。グルコース・フルクトース・シロップ市場は、2025年から2035年の予測期間において、約2.8％のCAGR（年平均成長率）で成長すると見込まれています。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038160
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331774&id=bodyimage1】
当社アナリストによるグルコース・フルクトースシロップ市場の定性分析によれば、食品飲料業界からの需要拡大、産業用途の拡大、食品飲料業界における需要増加、便利で即食可能な製品への移行といった要因により、同市場の規模は拡大する見込みです。グルコース・フルクトースシロップ市場における主要企業としては、カーギル社、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社（ADM）、Ingredion Incorporated, Roquette Frères, SunOpta Inc., China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation （COFCO）, Nexira, Kerry Group, Emsland Group, BASF SE, Fuchs GmbH, Südzucker AG, MGP Ingredients, Inc.
当社のグルコース・フルクトースシロップ市場調査レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびその構成国に関する詳細な分析も含まれております。また、日本のクライアント様の特定のニーズに合わせた詳細な分析も本調査レポートに盛り込まれております。
目次
● 各国におけるグルコース・フルクトースシロップ市場の規模、成長分析、主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界のグルコース・フルクトースシロップ市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会分析（日本を含む各国別）● アナリストによるCレベル幹部への提言
