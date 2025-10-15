【池袋店 ホットストレッチ】インフルエンサーのえりこ様来店 ～ホットストレッチ 池袋店～
【池袋店】2025年7月1日オープン！！ OPEN記念にインフルエンサーのえりこ様が来店されました！
【店舗概要】ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）
住所：東京都豊島区東池袋１丁目３-６ 三治ビル 7階
この度、ホットストレッチ 池袋店がオープン！！
池袋店は池袋駅東口ロータリー前、三菱東京UFJ銀行となりにあるストレッチサロンです！
【会社概要】ホットストレッチ株式会社（https://hotstretch.jp/）
本社：東京都新宿区住吉町6-5 岡本ビル5F
代表取締役社長の中野 琴佳は『Unite』を通じて、
媚びない、迷わない、凛とした“女前な”生き方を発信中。
目指すのは「女性が尊重される社会」の実現です。
今回「ホットストレッチ 池袋店」がオープン！！
「ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）」のご案内です。
こんにちは、ホットストレッチ 池袋店です。
ホットストレッチ 池袋店では、日々の生活や仕事、年齢とともに感じる体の硬さや不調を感じませんか？？
そんなお悩みに寄り添い、プロの技術による“受けるストレッチ”で、柔軟性・姿勢・体のバランスを整えます。
店舗の最新情報は「 ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）」のHPにてご確認いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331371&id=bodyimage1】
ホットストレッチ池袋店は、2025年7月1日にグランドオープンいたしました！
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
ホットストレッチ 池袋店は、池袋店駅を出てすぐの建物の7階にございます！
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
店 舗 名：ホットストレッチ 池袋店
所 在 地：東京都豊島区東池袋１丁目３-６ 三治ビル 7階
営業時間：11：00～23：30（22：30） 年中無休
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
