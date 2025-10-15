こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「TOYO TIRES presents 2025 アジアBMXレーシング選手権」
アジアの雄を決するBMXレーシング国際大会をサポート
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は11月1日（土）※1から11月2日（日）にNAGOYA KEIRIN BMX（愛知県名古屋市）で開催される「TOYO TIRES presents 2025 アジアBMXレーシング選手権」にタイトルスポンサーとして協賛し、競技大会をサポートしますのでお知らせいたします。
なお、本大会には、当社が2018年よりサポートしている日本初のプロBMXチーム「GANTRIGGER（監督：阪本章史）」所属選手も出場予定です。
※1：前日10月31日は、大会の公開練習日となります。
日本で初開催となる「アジアBMXレーシング選手権」は、アジア地域におけるBMXレーシングの頂点を決する国際大会であり、世界を舞台に活躍する選手たちが集結するトップレベルの大会です。約10各国から300名以上の選手が参加し、タイトル獲得を争います。また、本大会は競技レベルの高さだけでなく、アジア全域におけるBMXレーシングの普及と発展に大きく寄与するものと期待されています。
当社は本大会への協賛を通じて、世界に挑むアスリートたちを応援するとともにBMX競技のさらなる発展をサポートしてまいります。また、当社サポートチームの「GANTRIGGER」より出場する選手の健闘を祈念し、応援してまいります。
◼️大会概要
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
◼️大会概要
以 上
