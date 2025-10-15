女優・尾碕真花のセカンド写真集が発売決定！ 映画監督・枝優花氏をカメラマンに迎え、韓国旅で食べて、遊んで、大笑い!! 「極限まで素のままの尾碕を引き出していただいてます」

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」「B.L.T.」などを発行する東京ニュース通信社は、「尾碕真花セカンド写真集（仮）」を12月12日（金） に発売いたします。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。

「尾碕真花セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊） 撮影／枝優花

「ファースト写真集を出させていただいてから6年振り、

この度、セカンド写真集を発売させていただくことになりました！

セカンド写真集は30歳の節目を過ぎて、

まだこのお仕事を続けられていて、

需要があったらできたらいいな～くらいに考えていたのですが、

このタイミングで、枝さんに撮っていただけると聞いて

二つ返事で『やりたいです!!』と答えさせていただきました。

大好きな枝さんへの信頼とリスペクトが、一気に気持ちを前のめりにしてくれて、

私の性質をよく知る枝さんのおかげでひたすらに楽しく、

極限まで素のままの尾碕を引き出していただいてます。

皆様、期待値を上げて発売まで楽しみにしていてください！」

──尾碕真花

「尾碕真花セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊） 撮影／枝優花

女優・尾碕真花の最新写真集が発売決定！ 撮影するのは、映画監督・写真家として活躍中の枝優花氏!!

「尾碕真花セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊） 撮影／枝優花

尾碕とは、今年1月に放送されたドラマ「コールミー・バイ・ノーネーム」の演者と監督として出会い、意気投合。”今”の自分をさらけ出せるカメラマンと一緒に写真集をつくりたい、という尾碕の希望が実現したタッグとなる。

「尾碕真花セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊） 撮影／枝優花「尾碕真花セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊） 撮影／枝優花

枝監督と尾碕の”2人旅”というテーマを掲げ、選ばれた舞台は韓国。現地では、海鮮市場で念願のタコやエビを食べ、鮮やかなブルー色をしたコンビニジュースにハマり、漢江を見ながらラーメンを食べ、夜は部屋にスタッフと集まり部屋飲み……たくさん食べて、笑って、遊んで、ここでしか見られない、自由で飾らない尾碕の姿、表情を切り取った。

＜尾碕真花 osaki ichika＞

‘00・12・2高知県出身。’12年、第13回全日本国民的美少女コンテストで審査員特別賞を受賞し、芸能界入り。’16年に女優デビュー。’25年1月、ドラマ「コールミー・バイ・ノーネーム」（MBS）で連続ドラマ初主演を経験し、7月期には「シンデレラ クロゼット」（TBS系／Netflixで配信中）、「明日はもっと、いい日になる」（フジテレビ系）2つのドラマに出演し無二の存在で注目を集める。

＜枝優花 eda yuka＞

映画監督、脚本家、写真家として活躍中。代表作に、自らが脚本と監督を務めた初の長編映画「少女邂逅」、「21世紀の女の子『恋愛乾燥剤』」などがある。

発売記念イベント、開催予定！

詳細は決定次第TOKYO NEWS magazine&mook（https://zasshi.tv/）でお知らせします。

購入者特典、決定！

■特典内容１.：限定表紙版

【対象店舗】

a)Amazon

https://www.amazon.co.jp/

b)楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18414124/

※限定表紙版の表紙カバー絵柄は、Amazon・楽天ブックス同様となります

※表紙カバー以外は、通常版と同じ内容となります

■特典内容２.：尾碕真花直筆サイン入り写真集

【対象店舗】

セブンネットショッピング

https://7net.omni7.jp/detail/1107654347

※直筆サイン入り写真集のお届けは発売日以降となります

■特典内容３.：尾碕真花ポストカード全2種類よりランダムで1枚

【対象店舗】

ローソンエンタテインメント（※WEB・一部実店舗含む）

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16329696

＜注意事項＞

※10月15日現在

※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※在庫状況は店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※限定表紙版および特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

【商品概要】

「尾碕真花セカンド写真集（仮）」

●発売日：2025年12月12日（金） ※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：3,960円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■旬のBEAUTIFUL LADYのすべてがわかる総合サイト

B.L.T.web＜https://bltweb.jp/＞

■公式インスタグラム

@b.l.t.official＜https://www.instagram.com/b.l.t.official/＞

■公式X

@BLTTV＜https://x.com/BLTTV＞

■公式YouTubeチャンネル

B.L.T.official＜https://www.youtube.com/channel/UCZg7Xo4Ir4bB7Qdo7tXCHqg＞