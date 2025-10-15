こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
積水ハウス、「グラングリーン大阪」がグッドフォーカス賞を、「グランドメゾンThe山手Project」とモデルハウス「Tomorrow’s Life Museum 山口 ＨＵＥ」がグッドデザイン賞を受賞
積水ハウス株式会社は、本日発表の「2025年度グッドデザイン賞」において、三菱地所株式会社を代表企業とするグラングリーン大阪開発事業者JV9社*¹にて開発を進める「グラングリーン大阪（GRAND GREEN OSAKA）」が、地域社会の持続的発展や経済の活性化に特に寄与するデザインに与えられる「グッドフォーカス賞［地域社会デザイン］」を、神奈川県横浜市の山手エリアに竣工した全6棟の分譲マンション「グランドメゾンThe山手Project」と、山口県山口市にある体験型展示場「Tomorrow’s Life Museum 山口」にminä perhonen（ミナ ペルホネン）の ファウンダー/デザイナーの皆川 明氏とコラボレーションした平屋のモデルハウス「ＨＵＥ（ヒュー）」が「グッドデザイン賞」をそれぞれ受賞しました。
今回、「グラングリーン大阪」の都市と自然が融合し、訪れた人々が新たな価値や創造を行える次世代の街づくりの取り組みのほか、「グランドメゾンThe山手Project」の横浜山手の歴史・文化を継承し、緑豊かな景観に調和した街づくりと、「ＨＵＥ」の心地よく住まうための工夫や、世代を超えて長く住み続けるためのアイディアが詰まった平屋モデルが高く評価されました。
*¹積水ハウスのほか、三菱地所株式会社、大阪ガス都市開発株式会社、オリックス不動産株式会社、関電不動産開発株式会社、株式会社竹中工務店、阪急電鉄株式会社、三菱地所レジデンス株式会社、うめきた開発特定目的会社（出資者：大林組）の9社。今回は、設計を担った株式会社日建設計、株式会社三菱地所設計、GGN LANDSCAPE ARCHITECTURE LTD. も含めて受賞。
グッドフォーカス賞 [地域社会デザイン]
https://digitalpr.jp/table_img/2677/120220/120220_web_1.png
グッドデザイン賞
https://digitalpr.jp/table_img/2677/120220/120220_web_2.png
グッドデザイン賞
https://digitalpr.jp/table_img/2677/120220/120220_web_3.png
積水ハウスは“「わが家」を世界一 幸せな場所にする“というグローバルビジョンのもと、今後も人生100年時代における「幸せ住まい」を追求し続けてまいります。
https://digitalpr.jp/table_img/2677/120220/120220_web_4.png
