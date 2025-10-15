LOVECHROME(ラブクロム)より、ポケモンモデルのヘアコームが登場！ピカチュウをはじめとする全3種のポケモンがデザインされ、11/19(水)より発売。

株式会社YC・Primarily

株式会社 YC・Primarily：ワイシー・プライマリー(本社：東京都港区代表取締役社長：下島豊）は、同社が手掛ける、ヘアケア ブランド「ラブクロム（LOVECHROME(R)）」から、世界で愛される「ポケモン」デザインのモデルを発売いたします。

今回のモデルは、ブランドを代表する「K24GPツキ ゴールド」、「K24GPテツキ ローズゴールド」、「B3スカルプカッサ ディープブラック」に、それぞれ ピカチュウ、ニンフィア、ブラッキーのデザインを施しました。各ポケモンのイメージをラブクロムならではのディテールと機能性に落とし込んだ、特別なコレクションです。

毎日のヘアケア時間をポケモンとともに、もっと楽しく、自分らしく。お気に入りのデザインとともに、気分を高める、特別なケアアイテムとしてご使用ください。

新商品「ラブクロム ポケモン モデル K24GPツキ ゴールド <ピカチュウ>」、「ラブクロム ポケモン モデル K24GPテツキ ローズ ゴールド <ニンフィア>」、「ラブクロム ポケモン モデル B3スカルプカッサ ディープブラック <ブラッキー>」は、2025年11月19日(水)よりラブクロム直営店舗および公式オンラインストア、伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店POPUP SHOPにて販売開始。

■製品情報

ラブクロム ポケモン モデル K24GPツキ ゴールド <ピカチュウ>

両頬に電気を溜めこむ袋を持つピカチュウ。

その特徴と電気を放つイメージに合わせ、ラブクロム K24GPゴールドシリーズを採用。

ラブクロムの中でも髪へのあたりがやさしい、ハイグレードなシリーズで、静電気を吸着・拡散する特徴を持ちます。髪へのダメージ原因となる静電気を最大70%以上カット。

付属のポーチにはピカチュウのアートが描かれ、小物入れとしてもお使いいただける仕様に。

機能性と遊び心を兼ね備えた、アイテムです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/143326/table/33_1_d48764b4834353d2ad83863be1ed6a79.jpg?v=202510150558 ]

ラブクロム ポケモン モデル K24GPテツキ ローズ ゴールド <ニンフィア>

リボンのような触角から癒しの波動を相手の体に送り込むニンフィア。その特徴と上質な毛並みをイメージし、K24GPローズゴールドシリーズを採用。

ラブクロムの中でも最上級のやさしさを誇るシリーズで、静電気を吸着・拡散しながら、極めてなめらかな表面加工が髪をやさしく整えます。

ニンフィアの繊細な毛並みに寄り添うように、ローズゴールドの上品な輝きが、髪をやさしく包み込みます。

付属のポーチにはニンフィアのアートがデザインされており、小物入れとしてもお使いいただけます。

機能性とデザイン性を兼ね備えた、アイテムです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/143326/table/33_2_c5b668b97c9b70fa26a7481a7d3cc351.jpg?v=202510150558 ]

ラブクロム ポケモン モデル B3スカルプカッサ ディープブラック <ブラッキー>

月の波動を浴びると、輪っか模様がほのかに輝き、力に目覚めるブラッキー。

その特徴をイメージし、ブラックの本体にゴールドのボタンが輝くB3プレミアムブラックシリーズを採用。

ラブクロムの中でも耐久性に優れたプロフェッショナル仕様のシリーズで、静電気を吸着・拡散する特徴を持ちます。髪へのダメージ原因となる静電気を最大70%以上カット。

付属のケースにはポケモンのロゴが入り、小物入れとしてもお使いいただけます。

機能性とデザイン性を兼ね備えた、アイテムです。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/143326/table/33_3_a892252aae77b35032b8c0fd5f1cb676.jpg?v=202510150558 ]

●ご使用方法

毛先からやさしく絡まりをほぐし、梳かしてください。コームの端の「取り分け刃」頭頂や髪の分け目を整える際にご使用いただけます。

■販売店舗

<ラブクロム 直営店舗>

・LOVECHROME TOKYO HAIR & SCALP LAB OMOTESANDO

・LOVECHROME TOKYO Hair & Scalp LAB 渋谷スクランブルスクエア店

・LOVECHROME TOKYO HAIR & SCALP LAB 渋谷ヒカリエShinQs店



<ラブクロム 公式オンラインストア>

<ラブクロム 取扱店舗>

・伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー内 LOVECHROME

・阪急うめだ本店 3階 HANKYU BEAUTY内 LOVECHROME POPUP SHOP

■LOVECHROME(R)（ラブクロム）とは

2011年より美容師をはじめ美髪を求めるプロフェッショナルに支持を受ける美髪コーム。

特殊加工（JP CHROME-TECH(R)）による極めてなめらかな表面により摩擦を抑え、静電気を吸着拡散。髪をやさしく解きほぐします。また、刃の先端は球状で頭皮へのダメージを削減。髪にも頭皮にもやさしい美髪道具として多くのご支持を頂いています。

【LOVECHROME<ラブクロム> 公式HP/SNS】

公式HP：https://www.lovechrome.jp/

Instagram：@lovechrome_tokyo（https://www.instagram.com/lovechrome_tokyo/）

Facebook：lovechrome.jp（https://www.facebook.com/lovechrome.jp/）

【会社概要】

会社名：株式会社YC・Primarily（ワイシー・プライマリー）

本社：〒107-0062 東京都港区南青山4-17-2 YC.P building