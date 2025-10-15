「GINZA RASIN」各店舗にて日本初となる中古高級時計向け据置型ショッピングクレジット「GINZA RASIN 据置型ショッピングローン スマート買い替えプラン」の提供を開始

写真拡大 (全3枚)

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ


ジュエリーブランド「4℃」を展開する株式会社ヨンドシーホールディングス(所在：東京都品川区 代表取締役社長：増田英紀)の子会社である高級時計販売・買取をおこなう株式会社羅針（所在：東京都中央区 代表取締役会長：瀧口 昭弘）は、株式会社オリエントコーポレーション（東京都千代田区、代表取締役社長：梅宮 真）と提携し、ロレックスやパテックフィリップなどの高級時計を新たに購入する方を対象に、資金計画やライフプランに合わせて様々なローンプランから選択して頂ける日本初の中古高級時計向け据置型ショッピングクレジット「GINZA RASIN 据置型ショッピングローン スマート買い替えプラン」の提供を開始いたしました。







GINZA RASIN 据置型ショッピングローン スマート買い替えプランは、GINZA RASINが自信を持って提供するプレミアムクオリティの中古高級時計の中でもハイエンドブランドであるロレックス・パテックフィリップ・オーデマピゲ・ヴァシュロンコンスタンタンの4ブランドを対象に、月々の支払額を大幅に軽減した最長5年の据置型ローンをご用意しております。




据置型ショッピングローンでは据置期間を2年～5年からお選びいただき毎月の支払額を大幅に軽減。最終回の据置分は3つのプランからお選びいただけます。




高級時計の購入や買い替えの際、GINZA RASIN 据置型ショッピングローン スマート買い替えプランでお客様ひとりひとりの資金計画やライフプランに合わせてご利用いただくことができます。当社は多くのお客様に最も素敵な時計を選んでいただけるよう、今後も新たなサービスを提供いたします。




※ GINZA RASIN公式オンラインストアではご利用いただけません。


※ ご利用には提携信販会社との立替払い（ショッピングクレジット）契約の締結が必要となります。


※ 実質年率は予告なく変更になる場合がございます。


※ 提携信販会社の審査によりご利用頂けない場合がございます。



■GINZA RASIN 据置型ショッピングローン スマート買い替えプラン 紹介サイト


https://www.rasin.co.jp/support/smart_loan.html




■各店舗情報


https://www.rasin.co.jp/shop.html




■各種WEBサイト/SNS情報


【GINZA RASIN 公式WEBショップ】


https://www.rasin.co.jp/


【GINZA RASIN 公式買取専門WEBサイト】


https://www.kaitori-ginza.com/


【GINZA RASIN WEBマガジン】


https://www.rasin.co.jp/blog/




■公式X（旧：Twitter）


https://x.com/ginzarasin


■公式 Instagram


https://www.instagram.com/ginzarasin/




＜会社概要＞


社名：株式会社 羅針


代表者：代表取締役会長　瀧口 昭弘


事業内容：腕時計の販売・買取事業


所在地：〒104-0061　東京都中央区銀座8-8-1　第7セントラルビル6F


URL：https://www.rasin.jp/